Nhà thông minh, Tết trọn vẹn: Khi AI mang cả gia đình đến gần nhau hơn

Giải trí đỉnh cao, trọn Tết sum vầy

Tết là dịp để trở về và sum vầy bên những người thân yêu. Trong không khí đầm ấm ấy, những chương trình giải trí cho cả gia đình như pháo hoa đêm giao thừa, phim Tết… trở thành chất xúc tác mang đến tiếng cười và sự gắn kết cho mọi thành viên. Với Vision AI đỉnh cao toàn năng, Samsung AI TV hứa hẹn mang đến phút giây quây quần ấm áp và thưởng thức những chương trình Tết với âm sắc hoàn hảo.

Chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội trên Samsung AI TV mang đến thế giới giải trí Tết hoàn hảo cho mọi gia đình

Thông qua công nghệ AI nâng cấp hình ảnh (AI Upscaling) trên Samsung AI TV, các gia đình có thể thưởng thức pháo hoa sống động như thật hay "xuyên không" về quá khứ với những tựa phim Tết kinh điển. Công nghệ này chủ động nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K/8K, bất chấp độ phân giải đầu vào nhờ các vi xử lý như AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ (TV Neo QLED 8K) hoặc AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ (TV Neo QLED 4K). Không khí ngày xuân cũng trở nên tươi vui hơn với công nghệ Object Tracking Sound (Âm thanh vòm chuyển động theo hình ảnh), khiến những thanh âm như tiếng pháo, tiếng nói cười hay âm thanh sôi động của hội xuân trở nên sống động, bao trùm khắp căn phòng. Kho nội dung đa dạng, với nhiều cái tên quen thuộc như FPT Play, VieON, VTVGo, Galaxy Play… sẽ mang đến những bữa tiệc giải trí hấp dẫn trong ngày đầu năm, đi kèm ưu đãi lớn cho người dùng mới.

Để cùng đại gia đình thưởng thức các chương trình Tết một cách mãn nhãn, các lựa chọn AI TV màn hình cực đại 98 inch - 100 inch - 115 inch của Samsung sẽ là cánh cửa mở ra thế giới âm sắc choáng ngợp, với công nghệ Supersize Picture Enhancer tối ưu chất lượng hình ảnh cho kích thước đặc biệt của TV. Các gia đình cũng có thể hô biến Samsung AI TV thành tranh Tết, mang không khí xuân vào cả căn nhà với tính năng Thiết kế hình nền TV bằng AI (Generative Wallpaper) và Thư viện nghệ thuật (Art Store) quy tụ hơn 3.500 tác phẩm số hoá có bản quyền. Thiết kế duy mỹ của TV Neo QLED và OLED của Samsung cũng là điểm nhấn mang đến làn gió mới cho không gian sống. Màn hình tràn viền vô cực tạo nên cảm giác đắm chìm tuyệt đối, cuốn bạn vào mọi khung hình.

Các kích thước màn hình cực đại 98-100-115 inch của Samsung AI TV là "cánh cửa" dẫn lối đến trải nghiệm giải trí đắm chìm trước thềm năm mới

Trong mùa cao điểm lễ hội, khi nhu cầu chiếu sáng và trang trí tăng lên, các gia đình Việt cũng không cần quá lo lắng về hoá đơn điện. Chế độ AI Energy trên Samsung AI TV sẽ giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ, đi kèm bảo mật Knox tân tiến 24/7, để các gia đình có thể thoải mái đón Tết mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Nhà thông minh đón Tết sành điệu

Tết là kỳ nghỉ dài hiếm hoi của nhiều người sau một năm dài vất vả. Tuy nhiên, áp lực chuẩn bị Tết có thể khiến các gia đình mất đi thời gian thư giãn hiếm hoi này. Để không bị cuốn vào vòng xoáy lo Tết, đã đến lúc để căn nhà tự động vận hành một cách thông minh với SmartThings. Ứng dụng quản gia kỹ thuật số của Samsung cho phép kết nối tất cả thiết bị gia dụng trong nhà (tủ lạnh, máy giặt, điều hoà không khí, robot hút bụi…) với Samsung AI TV và điều khiển dễ dàng thông qua màn hình lớn. Thông qua SmartThings, các gia đình Việt Nam có thể hiện thực hoá viễn tưởng Nhà thông minh (AI Home) và có thêm thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng Tết bên những người thân yêu.

SmartThings có rất nhiều vai trò quan trọng, mang đến trải nghiệm hiện đại, sành điệu cho người dùng. Bạn có thể ngồi trước TV và kiểm tra danh sách thực phẩm trong tủ lạnh, bật tắt điều hoà và đèn ở phòng khác hay khởi động chu trình giặt sấy mà không cần phải gián đoạn chương trình hài Tết yêu thích. Tính năng 3D Map View giúp số hóa toàn bộ căn nhà thành bản đồ trực quan, cho phép bạn theo dõi tình hình hoạt động của thiết bị cũng như lượng điện năng tiêu thụ của từng sản phẩm. Nhờ đó, bạn có thể chủ động thay đổi chế độ hoạt động nhằm tiết kiệm điện năng, hoặc tắt/mở từ xa khi ra ngoài mà quên thao tác.

Quản lý cả căn nhà dễ dàng ngay trên màn hình TV, không lo việc nhà làm gián đoạn phim Tết

Thông qua SmartThings, người dùng sẽ thường xuyên được thông báo về tình trạng của thiết bị gia dụng trong nhà để kịp thời thay thế linh kiện hoặc nâng cấp đúng thời điểm. Việc theo dõi điện năng trong mùa cao điểm cũng vô cùng cần thiết để kịp thời điều chỉnh thói quen sử dụng, tránh vượt ngân sách sau Tết. Tất cả đều được thực hiện dễ dàng, trực quan thông qua SmartThings.

Xuyên suốt 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Samsung đã đồng hành với người dùng trong nhiều cái Tết, chứng kiến chất lượng cuộc sống thăng hạng từng ngày. Năm nay, với Samsung AI TV và SmartThings, ông lớn Hàn Quốc tiếp tục mang đến "chìa khoá" mở ra trải nghiệm Tết hiện đại thông qua ưu đãi lên đến 26 triệu đồng khi mua TV Samsung, bao gồm tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí. Đây hứa hẹn sẽ là bước ngoặt trong trải nghiệm đón Tết của các gia đình Việt, nhất là trong kỷ nguyên AI hiện tại.