Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu hết lời khen ngợi Khánh Vân

Sau thời gian dài ấp ủ, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu chính thức ra mắt bộ sưu tập "Thủy ảnh" tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Đông đảo sao Việt như NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Nhật Kim Anh, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy, ca sĩ Lâm Khánh Chi, diễn viên Trương Quỳnh Anh… có mặt để chúc mừng nhà mốt trình làng bộ sưu tập tâm huyết, đồng loạt diện những mẫu áo dài cách điệu góp phần tạo nên không khí rực rỡ cho đêm ra mắt.

Nhiều năm qua, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam là sân khấu quen thuộc để Đặng Trọng Minh Châu giới thiệu những thiết kế áo dài độc đáo. Từ "Mộc", "Hồi sinh", "Ảo ảnh" cho đến "Thủy ảnh", hành trình của nhà mốt trẻ nhất quán với một mục tiêu: đưa áo dài và văn hóa Việt chạm đến không chỉ khán giả trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.

"Thủy ảnh" giữ nguyên phom dáng truyền thống của tà áo nhưng tạo ra sự khác biệt qua chi tiết cách điệu, cách phối màu táo bạo và kỹ thuật may hiện đại. Những chất liệu tưởng như đã quen được nhà thiết kế khéo léo chuyển hóa thành hình hài mới, thổi sức sống mới vào một trang phục cổ điển.

Không gian trình diễn được dệt nên bởi tiếng sáo, tiếng trống truyền thống hòa quyện vào nhau, tạo nền cảm xúc cho dàn người mẫu dẫn dắt khán giả vào câu chuyện của bộ sưu tập. Với tông màu xanh chủ đạo, "Thủy ảnh" mở ra một không gian vừa quen vừa lạ, nơi áo dài không đơn thuần là trang phục mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện về văn hóa.

Vị trí mở màn thuộc về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, diện áo dài tông xanh với chi tiết cách điệu ở cổ, tay áo và phần tà trước. Thiết kế vừa tôn đường cong của người mặc vừa giữ được chuẩn mực truyền thống, đúng tinh thần "Thủy ảnh" muốn truyền tải: sáng tạo phải đứng trên nền tảng văn hóa.

Tiếp nối, dàn người mẫu bao gồm Á hậu Đặng Thanh Ngân, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Vũ Thu Hiền, Á hậu Thủy Tiên cùng nhiều gương mặt khác lần lượt mang đến những góc nhìn đa dạng về áo dài. Các chi tiết xẻ cổ, lệch vai, cổ yếm được xử lý tinh tế, xen kẽ với những thiết kế đính kết bắt mắt tạo hiệu ứng lung linh khi di chuyển. Một điểm đặc biệt được khán giả chú ý là sự góp mặt của nhóm người mẫu ngoại quốc, một sắp đặt có chủ đích của Đặng Trọng Minh Châu nhằm khẳng định sức hút của áo dài Việt vượt ra ngoài biên giới.

Vai trò vedette, khép lại toàn bộ hành trình của "Thủy ảnh", được trao cho Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Vốn được mệnh danh là "người đẹp áo dài" và đã cộng tác với Đặng Trọng Minh Châu trong nhiều dự án trước đó, cô là lựa chọn tự nhiên để khép lại một bộ sưu tập mang tầm vóc quốc tế. Khánh Vân xuất hiện trong thiết kế tông xanh chuyển màu từ đậm sang nhạt, điểm nhấn là phần khung đính kết cầu kỳ phía sau nặng hàng chục kg. Dù vậy, cô vẫn trình diễn trọn vẹn và đầy cảm xúc trong từng bước đi.

Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu không giấu sự trân trọng dành cho người mẫu của mình. Anh chia sẻ rằng Khánh Vân không chỉ phù hợp với áo dài về ngoại hình mà còn toát lên năng lượng tươi mới và sự chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ. "Trải qua chặng hành trình dài có dịp gắn bó cùng nhau, tôi ấn tượng khi Vân luôn xuất hiện mới mẻ, đặc biệt là khi gắn với áo dài. Theo tôi, sau khi lấy chồng, nhan sắc của Vân ngày càng mặn mà hơn", nhà thiết kế bộc bạch.

Với "Thủy ảnh", Đặng Trọng Minh Châu một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của mình: truyền thống không phải là thứ để bảo tồn một cách thụ động, mà cần được nuôi dưỡng và phát triển cùng nhịp thở thời đại.

"Tôi tin rằng vẻ đẹp bản sắc của Việt Nam đang có những bước chuyển mình để tỏa sáng trong đời sống đương đại. Và khi mỗi người hiểu được giá trị của những nét đẹp truyền thống, chúng ta sẽ biết cách gìn giữ, phát triển cùng nhịp thở thời đại", anh chia sẻ.