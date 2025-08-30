Taylor Swift - Travis Kelce vừa quyết định sẽ kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Họ sẽ sống ở đâu sau khi thành vợ chồng là điều được khán giả vô cùng quan tâm. Theo nhiều nguồn tin, Taylor Swift và hôn phu rất ưng ý 1 điền trang trị giá 18 triệu USD (457 tỷ đồng) ở Hunting Valley, Ohio. Khu điền trang này còn rất mới, được xây dựng từ năm 2018, người chủ cũ hầu như không sống ở đây. Tổng diện tích của bất động sản này lên đến 61,26 mẫu Anh (khoảng 25 hecta), do kiến trúc sư Charles Fazio và nhà thiết kế nội thất du thuyền Ari Loar xây dựng.

Có tổng cộng 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, 1 phòng ăn lớn, hầm rượu, phòng chơi billards, rạp chiếu phim mini, phòng xông hơi khô và ướt. Đặc biệt là còn có cả 1 phòng thu âm, giúp Taylor Swift có thể sáng tác và hát lên những thanh âm diệu kỳ - đúng bài cho "cô tiếng Anh". Còn Travis Kelce có thể giữ dáng với phòng gym riêng - chuẩn không gian dành cho "thầy thể dục". Khu vực ngoài trời có bể bơi, sân hiên, bếp nướng, giúp Taylor Swift và bạn bè nổi tiếng của cô có thể tổ chức tiệc Quốc khánh như thông lệ hàng năm.

Toàn cảnh khu điền trang rộng 25 hacta, có giá 457 tỷ đồng

Phòng khách vô cùng rộng rãi

Phòng bếp...

... và phòng ăn đều vô cùng sang trọng

Ngoài ra, khu điền trang còn được bao quanh bởi cây cối rậm rạp, mang lại sự riêng tư cho cặp đôi nổi tiếng. 1 nguồn tin cho biết vùng ngoại ô là nơi định cư tuyệt vời cho Taylor Swift - Travis Kelce vì không có paparazzi như ở các thành phố lớn. Khu vực xung quanh có thác nước Chargrin tuyệt đẹp, cùng nhiều nhà hàng, quán kem, hiệu sách quen thuộc của dân địa phương.

Vị trí của điền trang này cũng vô cùng lý tưởng khi cách quê nhà Cleveland Heights của Travis Kelce chưa đầy nửa giờ lái xe. Diện tích rộng lớn cho phép Taylor Swift có thể cưỡi ngựa như sở thích thời thơ ấu. Sân bay Cuyahoga - nơi Taylor Swift có thể hạ cánh chuyên cơ riêng của cô - chỉ cách điền trang 20 phút lái xe. Trong khi sân bay lớn hơn Cleveland Burke Lakefront thì cách khoảng 30 phút lái xe.

Các phòng ngủ đều ấm cúng, rộng rãi

Phòng tắm với các thiết bị và nội thất xa hoa

Travis Kelce có thể giữ dáng với phòng gym

Khu vực ngoài trời có bể bơi...

... và không gian giúp Taylor Swift có thể đãi tiệc

Với tất cả những ưu điểm nổi bật, điền trang này được xem là lựa chọn hoàn hảo cho cặp đôi bắt đầu cuộc sống tân hôn. Từ đầu mùa hè, thông tin Taylor Swift - Travis Kelce đi xem nhà trong khu vực này đã làm dấy lên tin họ sắp kết hôn. Tuy nhiên đến nay, đại diện của 2 ngôi sao vẫn chưa lên tiếng xác nhận họ có mua điền trang này để làm nhà tân hôn hay không.

Đến nay, Taylor Swift - Travis Kelce mới chỉ công bố tin đính hôn, chưa thông báo về thời điểm đám cưới hay nhà tân hôn

Nguồn: Page Six