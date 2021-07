Nhà tâm lý học 87 tuổi giải thích lý do hầu hết mọi người hạnh phúc hơn ở độ tuổi 80

Khi phỏng vấn 128 người ở độ tuổi 80 trong vòng 3 năm, bà Esty nhận thấy rằng hầu hết những người 80 tuổi đều rất vui vẻ. Bà nói: “Chỉ một số ít” những người được phỏng vấn của Esty cảm thấy không hạnh phúc (một số người sống trong viện dưỡng lão), nhưng hầu hết họ đều cảm thấy bình an ngay cả khi họ bị đau đớn và bệnh tật.”

Katharine Esty, một nhà tâm lý học 87 tuổi, chia sẻ rằng bà đã rơi vào một "khủng hoảng" khi sắp bước sang tuổi 80 vào năm 2014.



Esty nói với CNBC Make It: "Tôi đã hơi chán nản một chút".

Ở tuổi 70, bà Esty cảm thấy mình không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng dần dần, bà nói mình đang trải qua những thay đổi trong cơ thể. Bỗng nhiên, bà không còn có thể thực hiện một trong những chuyến đi bộ đường dài yêu thích của mình ở Concord, Massachusetts, nơi bà sống tại một cộng đồng hưu trí.

Bà Esty, một góa phụ, bà mẹ của 4 người con và bà ngoại của 10 đứa cháu cho biết: "Tôi đã không thể lên được tới đích".

Nhưng thay vì chỉ cảm thấy thất vọng khi bước vào một thập kỷ mới trong tuổi tác của mình, bà Esty, một nhà trị liệu tâm lý và nhà tâm lý học xã hội, đã quyết định phỏng vấn những người ở độ tuổi 80 để tìm hiểu cuộc sống thực sự là như thế nào đối với họ.

Bà đã rất ngạc nhiên về những gì mình phát hiện ra.

Bà Esty nói: "Hầu hết mọi người không biết rằng "não già" tốt hơn "não trẻ", vì vậy những người ở độ tuổi 80 trở lên hạnh phúc hơn những người khác."

Esty nói, khi bước vào độ tuổi xế chiều, không phải là tất cả đều là một màu xám như mọi người vẫn hay tưởng tượng.

Vì vậy, bà Esty đã biến nghiên cứu của mình thành một cuốn sách. Năm 2019, ở tuổi 85, Esty đã xuất bản cuốn sách thứ tư của mình, "EightySomethings: A Practical Guide to Letting Go, Aging Well, and Finding Unexpected Happiness."

(Tạm dịch: "Tuổi 80: Hướng dẫn thực tế để buông bỏ, già đi một cách vui vẻ và tìm kiếm hạnh phúc bất ngờ").

Bà nói: "Những định kiến mà mọi người có trong tâm trí về tuổi già là hoàn toàn sai lầm. Những gì mọi người đang làm ở độ tuổi 80 thật tuyệt vời. Nhiều người không hề đau đớn (vì bệnh tât), họ sống trọn vẹn và đi du lịch", bà nói.

Đây là lý do tại sao Esty nói rằng hầu hết mọi người trở nên hạnh phúc hơn khi bước vào độ tuổi 80 và bạn có thể học được điều gì đó từ điều đó.

1. Họ có mục đích

Trong nghiên cứu của mình, bà Esty phát hiện ra rằng rất nhiều người già 80 tuổi hạnh phúc vẫn đang làm việc ở một mức độ nào đó.

Một số người được phỏng vấn vẫn giữ công việc bán thời gian của họ, trong khi những người khác tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng theo nhiều cách khác nhau, thông qua một tổ chức nhà thờ hay một nhà hoạt động.

"Họ có một mục đích," bà nói. "Họ vẫn luôn để mình là một phần cả thế giới, và thế giới có ý nghĩa đối với họ."

Esty tự mình điều hành một công ty tư vấn địa phương cho đến khi bà 72 tuổi, và sau đó thay vì nghỉ hưu, bà quay trở lại công việc trị liệu tâm lý và làm công việc này kể từ đó.

Bà nói mục đích của mình là giúp những người lớn tuổi tiếp tục phát triển.

2. Họ ít căng thẳng

Esty nhận thấy rằng hầu hết những người 80 tuổi ít tức giận, lo lắng và căng thẳng hơn so với trước đó.

Qua thời gian và cả kinh nghiệm, những người ở độ tuổi 80 đã trải qua mất mát và rất nhiều những các tình huống khó khăn khác nhau, và họ học được cách đối phó với chúng tốt hơn các nhóm tuổi khác.

Mặc dù vẫn còn một số người ước rằng mình ly hôn sớm hơn, thay đổi công việc hoặc làm điều gì đó khác đi, nhưng phần lớn, họ không hối tiếc vì họ đã "giải hòa" với quyết định của mình.

Ngay cả trong thời kì Covid-19, bà Esty nói rằng những người cao tuổi ít bị căng thẳng và hoảng sợ hơn các nhóm tuổi khác bởi lẽ họ đã đủ thản nhiên để đón nhận cái chết.

3. Họ sống cho hiện tại

Bà Esty nói: "Tất cả chúng ta, dù là những người trẻ đều đã được khuyên rằng hãy sống cho hiện tại, nhưng những người lớn tuổi có xu hướng làm điều đó nhiều hơn vì tương lai còn lại với họ là ngắn ngủi."

Esty cho biết hầu hết những người được phỏng vấn của bà đều tập trung vào cuộc sống hiện tại và không nghĩ về các sự kiện trong tương lai. "Không còn ai nói, "Ừm… trong ba năm tới, tôi muốn làm điều này" hay trong hai năm, tôi sẽ làm điều đó", bà Esty chia sẻ.

Có lẽ tuổi già thực sự không hề đáng sợ như chúng ta nghĩ! Nhưng dù đó là tương lai gần hay tương lai xa của bạn, điều quan trọng trước mắt, đặc biệt là trong tình cảnh cả thế giới phải hứng chịu đại dịch như hiện nay, sống cho hiện tại là điều thực sự quan trọng. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lạc quan với cuộc sống sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.