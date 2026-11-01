Nhã Phương đụng mặt Khánh My, ánh mắt khi lướt qua nhau gây chú ý

Tối 7/11, Nhã Phương và Khánh My cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM. Màn đụng mặt của 2 mỹ nhân nhanh chóng nhận nhiều sự bàn tán.

Nhã Phương đụng mặt Khánh My tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tại sự kiện, Nhã Phương lựa chọn chiếc đầm màu nude dáng cúp ngực, ôm sát cơ thể với những chi tiết đính kết cầu kỳ. Thiết kế giúp nữ diễn viên khoe bờ vai trần cùng vóc dáng thanh mảnh. Cô tạo kiểu tóc xoăn sáng màu, kết hợp lối trang điểm tươi tắn, mang đến diện mạo quyến rũ và rạng rỡ.

Bà xã Trường Giang còn có dịp hội ngộ Bảo Thy, Trương Quỳnh Anh... Khi bắt gặp đồng nghiệp, Nhã Phương vui vẻ chào hỏi, nán lại giây lát trò chuyện. Sau đó, nữ diễn viên di chuyển vào khu vực chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tại sự kiện.

Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy được đính kết cầu kỳ

Bà xã Trường Giang chào hỏi, tương tác với các đồng nghiệp tại sự kiện

Trong khi đó, Khánh My có mặt sớm hơn và ngồi tại hàng ghế khách mời. Người đẹp diện bộ trang phục kết hợp hai gam màu trắng - đen, gây chú ý với phần thân trên được tạo phom phồng độc đáo. Cô búi tóc gọn gàng, để lộ bờ vai trần và lựa chọn phụ kiện tối giản.

Đặc biệt, khoảnh khắc Nhã Phương đi ngang qua khu vực Khánh My ngồi đã lọt vào ống kính. Khi di chuyển, nữ diễn viên có cử chỉ gật đầu chào những người xung quanh. Nhận ra Khánh My, bà xã Trường Giang vẫn hướng về phía nữ diễn viên và có tương tác chào hỏi. Đáp lại, Khánh My cũng nhìn Nhã Phương, mỉm cười và gật đầu chào.

Màn chạm mặt diễn ra khá nhanh, không có tương tác quá đặc biệt nhưng thái độ thoải mái, thân thiện của cả hai vẫn khiến dân mạng chú ý.

Nhã Phương và Khánh My chạm mặt, dành cho nhau cái gật đầu chào hỏi ở sự kiện

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Sở hữu ngoại hình nổi bật, người đẹp bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim như Cuối Đường Băng, Váy Hồng Tầng 24, Mỹ Nhân Sài Thành, Ba Vợ Cưới Vợ Ba hay Tình Xuyên Biên Giới... Gần đây, Khánh My gây chú ý khi trở lại với điện ảnh qua bộ phim Trại Buôn Người.

Bên cạnh diễn xuất, Khánh My còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Năm 2016, cô tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ và xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Người đẹp cũng từng ra mắt các sản phẩm âm nhạc, đồng thời thường xuyên góp mặt trong những sự kiện thời trang và hoạt động giải trí.

Năm 2018, Khánh My từng có chia sẻ gây chú ý liên quan đến đời tư. Thời điểm đó, cái tên Nhã Phương cũng được dân tình réo gọi theo. Thế nên, màn chạm mặt của 2 mỹ nhân tại sự kiện khiến dân tình không khỏi chú ý.