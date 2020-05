Nhã Phương chia sẻ khoảnh khắc nhắng nhít bên cạnh ông xã, đáng chú ý chính là khuôn mặt nhỏ xíu bên cạnh Trường Giang

Mới đây, trên cá nhân của mình, Nhã Phương đã chia sẻ loạt hình tình tứ bên ông xã Trường Giang. Trong hình, Nhã Phương diện một chiếc váy trắng trễ vai khoe thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, có thể thấy, thân hình của Nhã Phương không hề gầy như thời điểm trước đó.

Về phần Trường Giang, trong khi bà xã có ngoại hình thon thả thì nam MC nổi tiếng lại lộ rõ vẻ ngoài có phần tăng cân hơn so với trước kia. Ở những góc cận, có thể thấy rõ gương mặt Trường Giang to gấp đôi của bà xã.

Trong thời gian ở nhà tránh dịch, Nhã Phương liên tục chia sẻ những món ăn do chính tay ông xã đích thân làm để tẩm bổ cho cô. Nữ diễn viên cũng từng than rằng, do liên tục được thưởng thức những món ăn ngon khiến cô tăng cân lên trông thấy và sau khi trở lại công việc phải thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt mới về được vóc dáng trước đây. Có thể nói, Nhã Phương là cô vợ rất có số hưởng, khi Trường Giang thường là người đảm trách hết việc nấu nướng, bài trí món ăn trong gia đình.