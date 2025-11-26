Nhã Phương bầu lần 3: Ngày nào cũng gặp bác sĩ, không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới con

Đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Nhã Phương xác nhận đang mang thai con thứ 3. Tuy nhiên vào đầu tháng 11 vừa qua, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã phải nhập viện gấp vì không thể thở. Trường Giang đã túc trực bên cạnh và chăm sóc bà xã trong bệnh viện.

Trên livestream, Nhã Phương đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Cô cho biết bị cảm lâu ngày nhưng không thể uống thuốc vì đang mang thai, không muốn ảnh hưởng tới con thứ 3. Sau khi chữa trị, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên 9x đã ổn định.

Cô chia sẻ: "Hôm trước là Phương bị cảm lâu ngày đó mọi người. Cái dịch mũi nó nhiều quá thì bị xuống dưới cổ họng của em. Nó làm tắc nghẽn, không thở được. Em bị khó thở. Vô viện 1 đêm sau đó là về rồi. Lần đầu tiên Phương bị một vấn đề bị cảm xong rồi không có uống thuốc vì có baby nên hạn chế. Thành ra cái dịch mũi nó nhiều quá, tới mức mà bác sĩ nói ngày nào cũng phải đi lên gặp bác sĩ hết".

Vào tháng 11 vừa qua, không chỉ có Nhã Phương ốm mà các thành viên nhí khác cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Trường Giang từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của gia đình. “Lịch trình tháng vừa qua. Con gái nhập viện – khâu 4 mũi (may sống). Con gái lại nhập viện – sốc phản vệ (nằm viện). Con trai sốt (không ngủ). Vợ cấp cứu (không thể thở). Lịch trình tháng này. Nằm trong một phòng, không nói chuyện, không gặp gỡ, không đi bệnh viện nữa. Thăm bà con miền Trung”, Trường Giang viết.

Thời điểm sinh con đầu lòng, Nhã Phương từng tiết lộ bị băng huyết mấy tiếng đồng hồ. Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn".

Chia sẻ về 2 lần làm mẹ trước đó, Nhã Phương từng cho hay: "Mình có 2 bé, 2 bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao chứ riêng Phương là hay mắng chồng.

Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng chửi chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình không lăn tăn gì cả".

Cặp đôi thông báo gia đình có thêm thành viên mới vào dịp kỷ niệm 7 năm yêu nhau