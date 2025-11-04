Nhà đẹp không cần đắt: 5 món đồ gia dụng vừa rẻ vừa đẹp từ Tmall nay đã có trên Lazada

Từ chiếc đèn sàn phong cách Bắc Âu thanh lịch, bàn gập di động siêu tiện, đến tinh dầu khuếch tán thơm dịu dài lâu, tất cả đều vừa túi tiền mà vẫn giúp không gian sống trở nên tinh tế và có gu. Dưới đây là 5 món được săn nhiều nhất – chỉ cần thêm vào giỏ là nhà bạn đã “lên mood” ngay lập tức!

1. SUOMAN: Đèn Sàn Đọc Sách & Trang Trí Phong Cách Bắc Âu

Nét nổi bật:

- Kiểu dáng Bắc Âu: chân thẳng, chao nhẹ, tổng thể gọn và thanh thoát. Trong một mẫu còn ghi là “đọc sách & trang trí” — tức là vừa chiếu sáng vừa làm đẹp góc nhà. Lazada Việt Nam

- Tính năng thực dụng: ánh sáng đặt gần ghế sofa hoặc góc đọc sách giúp tạo điểm nhấn trong phòng khách hoặc phòng ngủ.

- Giá khá mềm so với “đèn đẹp nội thất” — phù hợp cho người thích nhà đẹp nhưng không muốn “cháy túi”.

Gợi ý bố trí:

- Đặt bên cạnh ghế sofa hoặc cạnh kệ sách: vừa tiện đọc, vừa tạo “điểm ánh sáng” thu hút.

- Chọn bóng LED ánh ấm (~3000–3500 K) để không gian ấm cúng.

- Vì kiểu chân nhỏ nên cần đặt trên bề mặt bằng phẳng – tránh đặt dưới nơi trẻ em hay va vào.

Bạn có thể mua tại đây

2. CHUJUN: Giá Để Giày Tiết Kiệm Không Gian

Điểm cộng:

- Thiết kế “nhiều tầng – tiết kiệm không gian”: rõ ràng phục vụ nhu cầu sắp xếp gọn gàng, đặc biệt với chung cư nhỏ hoặc lối vào nhà chật hẹp. Lazada Việt Nam+1

- Vật liệu nhẹ (chỉ ~3 kg theo mô tả) nên dễ di chuyển khi cần vệ sinh sàn. Lazada Việt Nam

- Giá “vừa túi” – giúp bạn tổ chức trước khi đầu tư lớn vào tủ giày cồng kềnh.

Gợi ý sử dụng:

- Đặt ngay sảnh cửa hoặc dưới cầu thang để chứa giày dép – giúp phòng gọn và “sạch” hơn.

- Nếu nhà có trẻ nhỏ: nên chọn tầng trên cao hoặc có chắn để tránh giày rơi khi bé nghịch.

- Dọn định kỳ: lau kệ, phân loại giày ít dùng và giảm tầng nếu còn thừa chỗ.

Bạn có thể mua tại đây

3. HOUGOUXIANG: Khăn Trải Bàn Tròn Chống Nước, Chống Dầu, Không Cần Giặt

Điểm nổi bật:

- Chất liệu thông minh: phủ lớp chống thấm, chống dầu giúp bạn lau sạch chỉ trong vài giây – không cần giặt, không sợ bẩn.

- Thiết kế hiện đại: nhiều tông màu pastel và họa tiết đơn giản kiểu Bắc Âu, phù hợp với bàn ăn, bàn trà, hoặc góc decor nhỏ.

- Tiện dụng tuyệt đối: trải một lần, dùng dài lâu; không nhăn, không trượt, dễ gấp gọn khi không dùng.

Gợi ý sử dụng:

- Dành cho bàn tròn 60–120 cm – chỉ cần chọn kích cỡ phù hợp là “vừa như in”.

- Phù hợp với nhà có trẻ nhỏ hoặc người không muốn giặt giũ nhiều.

- Khi kết hợp cùng đèn sàn SUOMAN và tinh dầu ALLKODO, bạn sẽ có ngay góc bàn ăn ấm cúng, thơm nhẹ và cực kỳ “chill”.

Bạn có thể mua tại đây

4. ZUANYAN: Giá Đựng Mỹ Phẩm Góc Kệ

Tại sao đáng đầu tư:

- Hầu hết kit chăm sóc da/mỹ phẩm là “nhỏ mà nhiều” – nên nếu bạn có vài món skincare hoặc skincare công phu như bạn nữ 30+, góc kệ riêng giúp căn phòng “ngăn nắp như spa mini”.

- Giá kiểu này thường vừa phải, thiết kế nhỏ gọn, đặt trên bàn trang điểm, bồn rửa mặt.

- Thiết kế thân thiện với không gian: phòng tắm, bàn trang điểm – giúp bạn “chuẩn hóa” thói quen làm đẹp.

Gợi ý bố trí:

- Đặt sát gương, dùng kệ có nhiều tầng nhỏ để phân loại: serum, toner, mask.

- Nếu góc hẹp: chọn kệ “góc” hoặc “cạnh tường” để tận dụng diện tích.

- Nhớ khoang thông thoáng vì phòng tắm ẩm – mỹ phẩm cần tránh ẩm mốc.

Bạn có thể mua tại đây

5. ALLKODO Tinh Dầu Khuếch Tán Mùi Hương

Vì sao nên có:

- Không gian nhà đẹp không chỉ đẹp bằng mắt mà còn “thoải mái bằng mũi” – mùi hương dễ chịu tạo cảm giác như spa, khách sạn.

- Mẫu ALLKODO trên Lazada giới thiệu rõ là “tinh dầu chất lượng cao loại bỏ mùi không mong muốn” – hỗ trợ “khử mùi + thơm phòng”. Lazada Việt Nam+1

- “Dung tích lớn” có nghĩa bạn dùng lâu hơn không phải thay thường xuyên – tiết kiệm về lâu dài.

Gợi ý sử dụng:

- Đặt ở phòng ngủ hoặc phòng khách – vài giọt tinh dầu trên máy khuếch tán hoặc khay thơm sẽ tạo “signature smell” cho nhà bạn.

- Đối với người nhạy mùi hoặc có trẻ nhỏ: chọn loại “thảo mộc nhẹ” như oải hương, cam quýt – tránh hương quá nồng.

- Không nên đặt quá gần bếp hoặc nơi hơi ẩm cao (như phòng tắm nhỏ), vì hương thơm có thể bị biến đổi hoặc bay nhanh.

Bạn có thể mua tại đây