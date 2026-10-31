Nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhiều người thường nghĩ ngay đến thương hiệu cà phê Trung Nguyên Legend. Tuy nhiên, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cà phê, doanh nhân này còn theo đuổi ý tưởng xây dựng một khu đô thị mang đậm dấu ấn văn hóa, trong đó có những ngôi nhà được thiết kế theo triết lý "chữa lành".

Những ngôi nhà nói trên thuộc dòng nhà liên kế Tesla tại khu đô thị Thành phố Cà Phê, tọa lạc ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, do Tập đoàn Trung Nguyên Legend phát triển.

Dự án Thành phố Cà Phê có quy mô 45,45 ha, được khởi công từ tháng 1/2017 và phát triển theo định hướng kiến trúc chữa lành. Đây là trường phái thiết kế chú trọng sự hài hòa giữa công trình với môi trường tự nhiên, giảm thiểu những yếu tố gây căng thẳng như tiếng ồn, đồng thời tạo không gian thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, thư giãn.

Những ngôi nhà mang tên nhà phát minh nổi tiếng, có căn sở hữu sân vườn gần 88 m²

Theo website chính thức của Thành phố Cà Phê, khu nhà liên kế Tesla được quy hoạch với tổng cộng 320 căn, diện tích đất mỗi căn dao động từ 105–165 m². Tên gọi Tesla lấy cảm hứng từ Nikola Tesla, nhà phát minh nổi tiếng với những đóng góp trong lĩnh vực điện và kỹ thuật.

Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ tập trung vào diện tích xây dựng, thiết kế các căn nhà còn chú trọng những khoảng xanh, sự thông thoáng và khả năng kết nối giữa các không gian sinh hoạt.

Theo giới thiệu của Trung Nguyên Legend, các mảng xanh được tính toán trong từng căn nhà nhằm tận dụng diện tích sử dụng, góp phần tiết kiệm năng lượng và tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Trong đó, mẫu nhà điển hình có kích thước lô đất 5 x 25 m, tổng diện tích sàn xây dựng 350,9 m². Phần sân vườn rộng 43,93 m², trong khi ban công và sân thượng có tổng diện tích 43,21 m². Bên trong được bố trí 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng đa năng và khu giặt phơi.

Đáng chú ý hơn, mẫu nhà căn góc có kích thước lô đất 6,2 x 22 m, với diện tích sân vườn theo thiết kế lên tới 87,51 m². Ngoài 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, căn nhà còn có phòng sinh hoạt riêng, tạo thêm không gian kết nối cho các thành viên trong gia đình.

Bên trong những căn nhà "chữa lành" có gì đặc biệt?

Không chỉ chú trọng cảnh quan bên ngoài, Trung Nguyên Legend còn giới thiệu nhiều phong cách nội thất nhằm tạo ra những không gian sống khác nhau cho từng gia đình. Theo thông tin được doanh nghiệp công bố ngày 16/4/2025, các căn Tesla có 5 phong cách thiết kế gồm Hiện đại, Luxury, Vintage, Indochine và Zen.

Trong đó, phong cách Zen (Thiền) gây chú ý khi lấy cảm hứng từ màu đất đỏ bazan đặc trưng của Tây Nguyên. Không gian được thiết kế theo hướng đơn giản, tinh tế, tận dụng ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng, hướng đến cảm giác cân bằng, thư thái.

Ở phong cách Indochine (Đông Dương), các kiến trúc sư kết hợp họa tiết kỷ hà, hoa văn lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với các chất liệu như gỗ, tre, mây, vải và gạch nung. Trong khi đó, phong cách Hiện đại chú trọng công năng, Luxury đề cao sự sang trọng, còn Vintage kết hợp nét hoài cổ với thiết kế đương đại.

Đặc biệt, trong dòng nhà Tesla còn có hai mẫu nội thất mang tên Bách Thảo và Thổ Cẩm, lấy cảm hứng trực tiếp từ thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Căn Bách Thảo được phát triển từ hình ảnh những khu vườn dược liệu của Tây Nguyên. Điểm nhấn trong phòng khách là bức tường nghệ thuật mô phỏng hơn 20 loài động, thực vật bản địa, trong đó có cây cà phê và các loại cây dược liệu.

Kết hợp với sắc nâu trầm của nội thất, ánh sáng tự nhiên và những tiểu cảnh xanh, các chi tiết trang trí này tạo cảm giác như một khu vườn thu nhỏ bên trong ngôi nhà.

Nếu Bách Thảo đưa hình ảnh thiên nhiên vào không gian sống, mẫu Thổ Cẩm lại gây ấn tượng bằng những họa tiết truyền thống Tây Nguyên. Các đường nét, màu sắc thổ cẩm được đưa vào tranh treo tường, vải vóc và phụ kiện nội thất, kết hợp với cây xanh và không gian mở.

Không gian "chữa lành" mở rộng ra cả khu đô thị hơn 45 ha

Triết lý kiến trúc chữa lành không chỉ được thể hiện bên trong những căn Tesla mà còn là định hướng chung của Thành phố Cà Phê. Khu đô thị có mật độ xây dựng khoảng 27%, với hơn 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái.

Bên cạnh các khu nhà ở, dự án còn phát triển những không gian phục vụ hoạt động thể chất, văn hóa và thư giãn như vườn Zen, tổ hợp Gym – Yoga – Bắn cung, khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D và Bảo tàng Thế giới Cà Phê.

Đáng chú ý, kiến trúc Bảo tàng Thế giới Cà Phê cũng lấy cảm hứng từ nhà rông, nhà dài Tây Nguyên và sử dụng đá bazan bản địa, góp phần tạo sự kết nối giữa các công trình hiện đại với văn hóa địa phương.

Về tiến độ, theo thông tin Trung Nguyên Legend công bố tháng 4/2026, dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng giai đoạn 1. Đến ngày 22/6/2026, nhà thầu Hatiencons tiếp tục tổ chức khởi công các hạng mục nhà liên kế Tesla 02 và Tesla 08.

Từ những khoảng sân vườn, căn phòng mang họa tiết thổ cẩm đến không gian sống lấy cảm hứng từ đất đỏ bazan, dòng nhà Tesla cho thấy cách Trung Nguyên Legend đưa triết lý kiến trúc chữa lành vào thiết kế nhà ở. Ở đó, sự thư giãn không chỉ được gợi lên từ cây xanh mà còn từ ánh sáng, cách bố trí không gian và những dấu ấn văn hóa quen thuộc của vùng đất Tây Nguyên.