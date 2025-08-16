5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn

Với những người yêu cây cảnh, việc sở hữu một “cây sống lâu năm”, loài cây có tuổi thọ bền bỉ, hoa nở rực rỡ và hình dáng giữ được vẻ đẹp theo thời gian, không chỉ là thú chơi, mà còn là một niềm tự hào.

Đó có thể là một gốc cây đồng hành từ thuở trẻ trung đến khi tóc bạc, chứng kiến biết bao đổi thay của cuộc đời. Cũng có những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau chăm chút một chậu bonsai, coi đó như món báu vật được truyền lại, chứa đựng cả kỷ niệm và giá trị tinh thần.

Dưới đây là các loại cây cảnh lâu năm được nhiều người sưu tầm, đặc biệt được ưa chuộng trong giới chơi cây và các gia đình khá giả, bởi sự hòa quyện giữa giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa tinh thần.

1. Hoa mộc (hoa quế)

Trong giới cây cảnh, hoa mộc được xem như báu vật của người sành chơi. Câu ví “Hoa quế nở, hương lan mười dặm” phần nào nói lên sức hút của loài cây này. Hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết của hoa mộc được cho là mang lại cát khí và tài lộc. Cây trưởng thành có thể sống trên trăm năm, thường được trồng trước sân như lời chúc bình an, thịnh vượng cho gia chủ.

Cách chăm sóc: Cây ưa nắng, cần được hưởng ánh sáng trực tiếp ít nhất 6 giờ mỗi ngày. Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt; trước mùa hoa, nên bón thêm phân lân và kali để tăng hương thơm. Tránh để rễ bị úng.

2. Hoa trà

Được mệnh danh là “mẫu đơn mùa đông”, hoa trà gây ấn tượng bởi vẻ kiêu sa với những cánh hoa dày, màu sắc phong phú từ trắng tinh khôi, hồng nhẹ tới đỏ thắm. Loài hoa này nở rộ vào mùa lạnh, mang lại cảm giác ấm áp và sang trọng cho không gian sống. Nếu được chăm sóc chu đáo, cây có thể sống hàng trăm năm và dễ dàng được uốn tỉa thành dáng bonsai tinh tế.

Cách chăm sóc: Ưa ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt vào buổi trưa. Đất trồng cần hơi chua, thoáng khí. Nên dùng nước mưa hoặc nước đã để qua đêm để tưới. Sau mỗi mùa hoa, cần cắt tỉa nhẹ nhàng để cây giữ dáng và phát triển khỏe.

3. Cây tuế (vạn tuế)

Với thân gỗ cứng cáp và tán lá xòe tròn như nan quạt, cây tuế mang vẻ đẹp cổ kính, kiên định. Tuổi thọ có thể vượt 200 năm, đúng như tên gọi “vạn tuế”, tượng trưng cho sự trường tồn và bền vững. Nhiều gia đình đặt cây ở cổng hoặc hiên nhà để giữ nguồn năng lượng ổn định và đem lại bình an.

Cách chăm sóc: Ưa nắng, chịu hạn tốt, không cần tưới nhiều. Cần đất thoát nước nhanh, ít giữ ẩm. Thích hợp trồng ngoài trời hoặc nơi có ánh sáng đầy đủ như sân vườn, ban công.

4. Cây kim giao (kim tiền cổ)

Gốc to khỏe, thân rắn chắc, tán lá dày – cây kim giao từ lâu được xem là “lá chắn phong thủy”, vừa trấn trạch, vừa hút tài lộc. Không chỉ mang ý nghĩa may mắn, cây còn có dáng vẻ sang trọng, cổ điển, thích hợp đặt ở phòng khách hay tiền sảnh.

Cách chăm sóc: Ưa khí hậu mát mẻ, độ ẩm ổn định, tránh nắng gắt mùa hè. Đất lý tưởng là đất mùn nhẹ hoặc pha lá thông. Vào mùa lạnh, nên che chắn gốc để giữ nhiệt.

5. Hoa tử vi (bằng lăng cảnh)

Những chùm hoa tím, hồng hay đỏ rực rỡ khiến tử vi trở thành điểm nhấn rực rỡ trong sân vườn. Thân cây mượt, dễ uốn thế, giúp người chơi tạo ra nhiều dáng độc đáo. Trong phong thủy, tử vi là biểu tượng của sự cao quý, thịnh vượng – như làn gió lành từ phương Đông.

Cách chăm sóc: Ưa nắng, cần trồng ở nơi nhiều ánh sáng. Sau mùa hoa, nên tỉa gọn để tạo dáng và kích thích lộc mới. Cây không kén đất, chỉ cần đất thông thoáng, thoát nước tốt.

