Nhà bếp chật chội, nấu ăn khó khăn - sau gọn gàng hơn hẳn chỉ với 3 món nội thất giá dưới 500.000 đồng

Trước: Bếp nhỏ, chật và đầy đồ lặt vặt

Căn bếp của chị Lan (Hà Nội) chỉ rộng khoảng 5m². Vốn là bếp trong căn hộ chung cư loại vừa, nên mặt bàn bếp rất hẹp, vừa đặt bếp gas, nồi cơm điện, ấm siêu tốc… đã hết chỗ.

- Gia vị để ngay trên bàn, chai lọ chen chúc.

- Dao, thớt, muôi thìa treo tạm trên móc dính tường, mỗi lần lấy lại sập xuống.

- Nồi niêu, hộp nhựa chất dưới sàn, vừa bẩn vừa khó tìm.

Chị chia sẻ: “Mỗi lần nấu cơm phải dẹp một nửa đồ mới có chỗ thái rau. Đứng nấu trong bếp nhỏ mà cứ thấy ngộp thở”.

Sau: Chỉ thêm 3 món nhỏ, bếp thoáng và gọn hơn

Sau khi tìm hiểu các giải pháp rẻ tiền, chị Lan thử mua 3 món nội thất cơ bản, tổng cộng chưa tới 500.000 đồng:

Kệ treo tường inox 2 tầng (200.000đ)

- Treo ngay phía trên mặt bếp, để toàn bộ gia vị, chai dầu ăn, nước mắm.

- Giúp giải phóng mặt bàn, vừa tầm tay lấy khi nấu.

Giá đựng dao – thớt – muôi thìa đa năng (120.000đ)

- Thay vì móc dính tường dễ rơi, giá này có ngăn cắm dao, chỗ treo thớt và thìa riêng biệt.

- Dao thớt khô ráo, sạch sẽ, dễ lấy hơn.

Xe đẩy 3 tầng mini (170.000đ)

- Để nồi, hộp nhựa, lọ đựng gạo.

- Có bánh xe, dễ kéo ra – đẩy vào, tăng thêm chỗ cất đồ mà không chiếm diện tích.

Bạn có thể tham khảo mua các sản phẩm tại đây



Bảng chi phí

Hạng mục Chi phí (VNĐ) Kệ treo tường inox 2 tầng 200.000 Giá đựng dao – thớt đa năng 120.000 Xe đẩy 3 tầng mini 170.000 Tổng cộng 490.000

Lợi ích rõ ràng sau cải tạo

- Giải phóng mặt bàn: Trước đây toàn bộ gia vị để trên bàn, giờ chỉ còn trống trải để chuẩn bị thức ăn.

- An toàn và sạch sẽ hơn: Dao, thớt được đặt đúng chỗ, không còn tình trạng rơi vỡ.

- Tiết kiệm thời gian: Mọi thứ đều “đúng vị trí”, nấu ăn không mất công tìm kiếm.

- Chi phí cực thấp: Dưới 500.000 đồng, tức chỉ bằng 1–2 bữa ăn ngoài cho cả gia đình, nhưng đổi được sự tiện lợi lâu dài.

Tính toán tài chính: 500.000 đồng đáng hay không?

- Trung bình một gia đình mất khoảng 15–20 phút/ngày vì tìm đồ, dọn bếp lộn xộn.

- Sau khi cải tạo, thời gian nấu nướng giảm đi, chị Lan tiết kiệm 5–10 phút mỗi bữa.

- Một tháng nấu 60 bữa, tức tiết kiệm gần 600 phút (~10 giờ).

Nếu coi 10 giờ = 1 ngày nghỉ ngơi, thì khoản đầu tư dưới 500.000 đồng đổi lại một “ngày rảnh” mỗi tháng – quá rẻ.

Bài học tiêu dùng

- Không phải lúc nào cũng cần chi to: cải tạo nhà cửa có thể bắt đầu từ những món rẻ mà thông minh.

- Đầu tư đúng chỗ: một kệ inox 200.000đ có thể tạo khác biệt lớn hơn cả một món đồ đắt mà ít dùng.

- Không gian nhỏ vẫn sống gọn được: chỉ cần chọn giải pháp lưu trữ phù hợp.

Kết

Từ một căn bếp chật chội và bừa bộn, chỉ với 3 món nội thất dưới 500.000 đồng, chị Lan đã có một không gian nấu ăn gọn gàng, sạch sẽ, tiết kiệm thời gian và công sức. Đây là minh chứng rằng: đầu tư nhỏ, lợi ích lớn – và đôi khi, sự thoải mái trong gia đình đến từ những thay đổi rất đơn giản.