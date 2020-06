"Nguyệt thượng trọng hỏa": Hậu trường La Vân Hi đánh nhau, bị đạp hẳn 1 cú cực mạnh vào ngực

Bộ phim Nguyệt thượng trọng hỏa do La Vân Hi - Trần Ngọc Kỳ đóng chính hiện đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Youku - IQiyi. Nguyệt thượng trọng hỏa khai thác đề tài cổ trang, có nội dung xoay quanh nhân vật nam chính Thượng Quan Thấu (La Vân Hi đóng).

Mới đây, ekip sản xuất đã tung ra clip hậu trường La Vân Hi quay cảnh đánh nhau với cả đám người hung hãn. La Vân Hi cầm kiếm, một mình tả xung hữu đột nhưng vẫn không đánh lại đám người. Trong đoạn clip, có 2 lần La Vân Hi bị đánh ngã xuống, đáng chú ý là 1 diễn viên phụ còn "phi cước" thẳng vào ngực anh chàng khiến La Vân Hi chới với rồi ngã xuống.

Hậu trường Nguyệt thượng trọng hỏa: La Vân Hi quay cảnh đánh nhau cực máu lửa.

Chẳng biết đây là "kỹ thuật diễn xuất" hay đánh nhau thật mà khi lên phim, La Vân Hi đã 1 phen bị dằn cho tơi tả.

Trong 2 tập vừa phát sóng, nhân vật Thượng Quan Thấu gây xúc động vì cảnh khóc chân thật. Lúc này, Thượng Quân Thấu phải đối diện với sự thật rằng cha của chàng vì quyền lực mà vứt bỏ con, sau đó Thượng Quân Thấu được đưa đến Linh Kiếm Sơn Trang. Điều này luôn khiến Thượng Quan Thấu canh cánh bên lòng.

Hậu trường cảnh La Vân Hi bị đánh bầm dập trên phim.

Nhớ lại quá khứ, Thượng Quan Thấu chua xót vì mẫu thuân vừa sinh chàng ra đã qua đời, mẹ kế lại luôn gây khó dễ, khiến chàng sống trong tủi hổ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thương xót với nhân vật Thượng Quan Thấu do La Vân Hi thể hiện. Có người còn so sánh vai diễn này với nhân vật trong Hương mật tựa khói sương, bởi ở cả 2 dự án, La Vân Hi đều phải tự đấu tranh với chính mình. Ngoài ra, cảnh khóc của La Vân Hi cũng được đánh giá là tràn đầy cảm xúc.

La Vân Hi đóng vai Thượng Quan Thấu - Nhân vật có tha thế bất hạnh.

Nguyệt thượng trọng hỏa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Lại Chỉ Diên. Trong nguyên tác tiểu thuyết, nhân vật nam chính Thượng Quan Thấu (La Vân Hi) là chàng thư sinh nho nhã, lễ độ, luôn giữ vẻ ôn nhu trầm tĩnh nhưng toát ra sự lạnh lùng đáng sợ.

Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) là nữ nhân đặc biệt nhất trong lòng Thượng Quan Thấu. Trong thiên hạ chưa ai khiến nàng e sợ, vậy mà hắn đã thu phục nàng chỉ trong nháy mắt với sự tự nguyện kinh ngạc.