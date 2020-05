Mỹ nam "Hương mật tựa khói sương" La Vân Hi gảy đàn tranh cực giỏi, đã đẹp trai lại còn hát hay đa tài

Tối 28/5, bộ phim Nguyệt thượng trọng hỏa do La Vân Hi - Trần Ngọc Kỳ đóng chính sẽ chính thức ra mắt trên hệ thống Tencent - IQiyi - Youku. Trước giờ ra mắt, ekip sản xuất đã tung bản nhạc phim có tên Duyên Khởi do La Vân Hi thể hiện.

Ở cả trailer lẫn MV nhạc phim Duyên khởi, La Vân Hi đều gây ấn tượng bởi những động tác phi thân, gảy đàn cực điêu luyện.

MV Nhạc phim "Nguyệt thượng trọng hỏa" do La Vân Hi thể hiện.

Không chỉ đẹp trai, đóng phim tốt, La Vân Hi còn ca hát rất ra trò. Bản nhạc phim của La Vân Hi đang được người hâm mộ truyền tay nhau và ngợi khen hết lời. La Vân Hi sinh năm 1988, tên thật là La Dực, từng tốt nghiệp ở Học viện Hí kịch Thượng Hải.

Năm 2010, La Vân Hi ra mắt với vai trò là thành viên trong nhóm nhạc nam Song Tử JL. Tuy nhiên, anh chàng chỉ thực sự được chú ý khi đóng vai Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu ở phim truyền hình Bên nhau trọn đời (Chung Hán Lương - Đường Yên đóng chính).

La Vân Hi khoe giọng hát ngọt ngào.

Rồi còn gảy đàn siêu xịn thế này.

Nam 2018, La Vân Hi tiếp tục đóng Hương mật tựa khói sương với vai Dạ Thần Nhuận Ngọc. Ngoài vẻ điển trai tựa như soái ca bước ra từ thế giới thần tiên, La Vân Hi còn thuyết phục khán giả bởi phong thái đĩnh đạc, điềm đạm. Đây cũng là vai diễn góp phần đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả.

Nối tiếp thành công, La Vân Hi cùng Trần Ngọc Kỳ nhận đóng vai chính trong Nguyệt thượng trọng hỏa. Nguyệt thượng trọng hỏa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Lại Chỉ Diên.

Bộ phim lên sóng từ tối 28/5 trên hệ thống IQiyi - Tencent - Youku.

Trong nguyên tác tiểu thuyết, nhân vật nam chính Thượng Quan Thấu (La Vân Hi) là chàng thư sinh nho nhã, lễ độ, luôn giữ vẻ ôn nhu trầm tĩnh nhưng toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) là nữ nhân đặc biệt nhất trong lòng Thượng Quan Thấu. Trong thiên hạ chưa ai khiến nàng e sợ, vậy mà hắn đã thu phục nàng chỉ trong nháy mắt với sự tự nguyện kinh ngạc.