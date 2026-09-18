Nguyễn Vũ Linh gây bất ngờ với clip quảng bá quê hương tại Mister International 2026

Sau khi được đăng tải trên website và các kênh mạng xã hội của Mister International 2026, clip giới thiệu của Nguyễn Vũ Linh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khán giả trong nước lẫn quốc tế ấn tượng với những khung hình về Việt Nam được chăm chút như một thước phim điện ảnh, đồng thời đánh giá cao sự đầu tư kỹ lưỡng của đại diện Việt Nam khi bước vào đấu trường quốc tế.

Hiện Vũ Linh đang có mặt tại Phuket cùng các thí sinh để tham gia chụp hình và các hoạt động bên lề. Anh lên đường sang Thái Lan từ ngày 12/9. Cuộc thi diễn ra đến ngày 26/9 tại Bangkok và Phuket. Vũ Linh cho biết anh rất tự hào khi bạn bè quốc tế tại cuộc thi bày tỏ sự ngạc nhiên và tán thưởng trước vẻ đẹp Việt Nam qua clip của mình, bởi quảng bá hình ảnh quê hương là một trong những điều anh muốn làm trên hành trình này.

Clip kể lại hành trình trưởng thành của một chàng trai sinh ra ở miền Tây, lập nghiệp tại TP.HCM rồi từng bước bước ra các đấu trường nhan sắc quốc tế. Dòng Mekong được chọn làm hình tượng xuyên suốt, tượng trưng cho một dòng chảy không ngừng vận động, đi qua nhiều vùng đất mà vẫn mang theo bản sắc của mình.

Thay vì khai thác hình ảnh du lịch theo lối quen thuộc, ê-kíp chọn kể về miền Tây qua con người và lao động. Làn khói bốc lên từ những mẻ bánh tráng, từng công đoạn làm kẹo dừa hay các sản phẩm thủ công từ dừa hiện lên mộc mạc mà giàu sức sống. Nhiều khán giả nhận xét clip không thua kém các video quảng bá du lịch chuyên nghiệp.

Phần tiếp theo đan xen những buổi tập luyện, phỏng vấn, trang điểm, fitting, chụp hình và đào tạo, tái hiện những gì diễn ra phía sau các khoảnh khắc tỏa sáng của Vũ Linh. Clip cũng dành thời lượng cho các hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng anh từng tham gia.

Trong clip, Vũ Linh chia sẻ: "Tôi lớn lên ở miền Tây sông nước, quê hương được bồi đắp bởi dòng Mekong. Một dòng chảy không đứng yên... Muốn đi xa, trước hết phải biết mình đến từ đâu. Tôi cũng hiểu rằng, khát vọng thôi là chưa đủ. Kỷ luật là làm điều cần làm. Kể cả khi không có tiếng vỗ tay."

Nói về giai đoạn lập nghiệp tại TP.HCM, anh kể: "Nơi này cho tôi cơ hội. Nhưng cơ hội không phải đặc quyền. Tôi phải làm việc để xứng đáng với nó. Mỗi ngày. Người ta nhìn thấy một khoảnh khắc trên sân khấu. Nhưng phía sau khoảnh khắc ấy là hàng nghìn lần lặp lại."

Clip do Kiếng Cận team viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc quốc gia Mister International Việt Nam, cho biết ê-kíp không chỉ muốn giới thiệu bản thân Vũ Linh mà còn muốn chuyển tải vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. "Quê hương không chỉ là bối cảnh mà trở thành một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của Nguyễn Vũ Linh", ông nói.

Đạo diễn Kiếng Cận tiết lộ thời điểm nhận lời, lịch làm việc của anh rất kín, nhưng năng lượng và nghị lực của Vũ Linh đã thuyết phục anh cùng team dồn tâm huyết cho dự án. "Có thể Vũ Linh không phải người giỏi nhất khi bắt đầu, nhưng bạn ấy là một chiến binh mạnh mẽ, bền bỉ và quyết tâm đi đến cùng. Tôi nhìn thấy điều đó ở Vũ Linh", anh chia sẻ.

Vũ Linh sớm được một số chuyên trang sắc đẹp dự đoán lọt top 5 chung cuộc. Bên cạnh kỹ năng trình diễn của một người mẫu từng thi nhiều cuộc thi quốc tế, anh được đánh giá cao nhờ thần thái tự tin, gương mặt nam tính, hình thể cân đối và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thể hiện rõ qua các clip từ Ban tổ chức.

Chia sẻ lý do tiếp tục chinh chiến dù đã có nhiều thành tích, Vũ Linh cho biết điều khiến anh muốn đi tiếp không còn đơn thuần là một danh hiệu, mà là mong muốn vượt qua những nấc thang mới của bản thân.

Vũ Linh giới thiệu bản thân trước báo giới nước ngoài

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và từng làm tiếp viên hàng không. Anh giành Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Á vương 4 Mister Grand International 2022 và Á vương 4 Manhunt International 2025. Năm 2024, anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông tỉnh Ninh Thuận. Hiện anh là người mẫu tự do tại TP.HCM.

Tại Mister International, Việt Nam từng có Trịnh Bảo đăng quang năm 2018, Mạnh Lân giành Á vương 1 năm 2024 và Đoàn Công Vinh vào top 10 năm 2025.