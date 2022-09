Nguyễn Trần Trung Quân ra mắt MV mới

Những ngày qua, phim ngắn "The Last Goodbye" của Denis Đặng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ tính riêng trên nền tảng Tiktok đã mang về tổng cộng hơn 15 triệu lượt xem với 8 tập phát sóng tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh câu chuyện đầy nên thơ và cuốn hút của 4 người bạn Phong Sơn (Denis Đặng) - Tuệ An (Phương Giang) - Ánh Dương (Khánh Uyên) và Lâm Bình (Thái Vũ), khán giả cũng đặc biệt chú ý đến phần nhạc phim đầy da diết do Nguyễn Trần Trung Quân trực tiếp thể hiện.

Mới đây, Nguyễn Trần Trung Quân đã chính thức giới thiệu đến người hâm mộ ca khúc "Nhẫn tâm là em", ca khúc nhạc phim đầu tiên của series phim ngắn này.

"Nhẫn tâm là em" sáng tác bởi Tuno là một bản pop ballad nhẹ nhàng, da diết dễ đồng cảm.

Phần hình ảnh của MV là những lát cắt đến từ bộ phim "The Last Goodbye". Câu chuyện tình kéo dài 6 năm giữa Phong Sơn và Tuệ An với loạt tình tiết vừa lãng mạn, vừa éo le, vừa hạnh phúc nhưng cũng đong đầy nước mắt được tái hiện sống động với giọng hát của Nguyễn Trần Trung Quân.

Trở lại với ballad, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết: "Lần trở lại này mang đến cho tôi khá nhiều áp lực. Hát ballad nghe thì dễ nhưng hát làm sao để người nghe "thấm", đồng cảm với chính giọng hát của mình lại khá gian nan.

Hát ballad không chỉ đơn thuần là áp cảm xúc vào mà vẫn cần có kĩ thuật nền tảng vững vàng để có thể điều chỉnh được cảm xúc tương ứng với từng câu hát.

Tôi không chỉ muốn mọi người biết đến qua vài single nhỏ lẻ, mà ít nhất phải là một album mới có thể truyền tải đầy đủ những suy tư, tình cảm và góc nhìn của tôi về cuộc sống, về tình yêu".