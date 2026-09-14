Nguyễn Nhật Minh: Phía sau điểm tuyệt đối 30/30 thi Vật lý quốc tế

Tháng 7 vừa qua, cái tên Nguyễn Nhật Minh đã ghi một dấu mốc đặc biệt cho đoàn học sinh Việt Nam tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO). Không chỉ giành tấm Huy chương Vàng danh giá, em còn xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở phần thi Lý thuyết. Đây là thành tích lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đạt được tại IPhO, đồng thời cũng là thành tích rất hiếm ngay cả đối với đội tuyển mạnh. Đằng sau vinh quang ấy không chỉ là đam mê, mà còn là một chặng đường dài không ngừng bứt phá từ những thất bại, những đêm dài “đóng đô” ở phòng thí nghiệm và bản lĩnh thép của nam sinh 17 tuổi.

Nguyễn Nhật Minh với thành tích xuất sắc tại IPhO 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhật Minh và đoàn học sinh Việt Nam trở về với thành tích cao tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chinh phục đỉnh cao bằng sự điềm tĩnh và kỷ luật thép

Kỳ thi IPhO lần thứ 56 năm 2026 được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, Colombia, quy tụ 381 học sinh tài năng đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại đấu trường này, các thí sinh phải vượt qua hai bài thi vô cùng căng thẳng gồm Lý thuyết và Thực nghiệm, mỗi bài kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ. Sự xuất sắc của Nhật Minh cùng các đồng đội đã góp phần đưa đoàn Việt Nam lọt vào Top 7, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nước nhà có tới hai học sinh đạt điểm trọn vẹn ở phần thi Lý thuyết.

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt ấy, Nhật Minh bộc bạch: "Khi biết mình giành Huy chương Vàng với điểm Lý thuyết tuyệt đối, em đã rất bất ngờ, vui mừng và tự hào vì được góp phần vào thành tích cao của đoàn Việt Nam". PGS. TS Nguyễn Công Toản - Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, người trực tiếp bồi dưỡng Minh, nhận xét học trò của mình có tư duy tốt, điềm tĩnh và có thế mạnh kết hợp kiến thức Toán học để tháo gỡ các vấn đề Vật lý phức tạp.

PGS. TS Nguyễn Công Toản - người thầy trực tiếp bồi dưỡng cho Nhật Minh. (Ảnh: Lê Quang)

Phòng thí nghiệm là một trong những nơi yêu thích, khiến Nhật Minh say mê quên thời gian. (Ảnh: Lê Quang)

Để có được sự vững vàng tuyệt đối tại đấu trường quốc tế, nam sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) đã trải qua quá trình ôn luyện miệt mài trong những đợt tập trung của Đội tuyển quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mỗi tối, em tự học từ 4-6 tiếng để “cày” hệ thống đề thi IPhO các năm trước, kết hợp với các bộ đề thi có tính phân hóa cực cao như của Nga và Trung Quốc nhằm rèn luyện nhịp độ. Đáng chú ý, với môn thực hành, Minh thường xuyên “đóng đô” ở phòng thí nghiệm, có những hôm mải làm quá giờ về ký túc xá nên em quyết định ngủ lại luôn tại phòng.

Khi được hỏi làm thế nào để vượt qua những mệt mỏi về thể chất trong những ngày tăng tốc khốc liệt ấy, Minh tâm sự rất chân thành: “Sự tò mò và khát khao tìm ra lời giải giúp em tạm quên đi cảm giác mỏi mệt của cơ thể”. Bên cạnh đó, thói quen rèn luyện bền bỉ đã tạo cho em một “sức bền” tinh thần và ý chí kiên định. Dù lịch học vô cùng dày đặc, nam sinh duy trì thói quen đá bóng và chạy bộ khoảng 30 phút, bởi đó là cách tái tạo năng lượng. Minh chia sẻ, thỉnh thoảng khi chán nản vì chưa giải được bài khó, em lại cùng mọi người chơi thể thao để giải tỏa căng thẳng.

"Khoảnh khắc nhận tin con trai giành Huy chương Vàng cùng điểm số tuyệt đối 30/30 phần thi Lý thuyết, gia đình vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột cùng!

Câu nói đầu tiên tôi dành cho Minh khi hai mẹ con kết nối được với nhau từ Colombia về Việt Nam là: "Chúc mừng con trai! Con đã làm được rồi, bố mẹ tự hào về con!" Chị Thanh Mỹ - mẹ của Nhật Minh Chị Thanh Mỹ - mẹ của Nhật Minh

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc trên hành trình chinh phục đam mê của Nhật Minh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Nhật Minh không coi việc học là áp lực. Vật lý là niềm đam mê lớn của con. Minh thấy vui khi giải được bài khó hay giải thích được một hiện tượng tự nhiên. Minh hạnh phúc vì được sống và thỏa mãn với đam mê của mình”. Chị Thanh Mỹ - mẹ của Nhật Minh Chị Thanh Mỹ - mẹ của Nhật Minh

Đứng lên từ những thất bại

Tình yêu Vật lý của Nguyễn Nhật Minh được ươm mầm từ khi em học cấp 2 tại Trường THCS chất lượng cao Chu Văn An, phường Việt Hưng, TP Hà Nội. Nhớ lại điểm khởi đầu, Minh chia sẻ: “Lúc đầu, em cũng chỉ yêu thích Vật lý vì thấy mình có năng khiếu, nhưng dần dần em bị thu hút bởi các hiện tượng tự nhiên nên muốn theo đuổi bộ môn này”. Được tiếp sức từ kinh nghiệm của anh trai và sự đồng hành của ba mẹ, Minh nhanh chóng bứt phá trên chặng đường theo đuổi đam mê.

Hành trình của Nhật Minh là một chuỗi những dấu ấn vô cùng đáng nể: Lớp 8 em dẫn đầu đội tuyển Vật lý (quận Long Biên cũ); lớp 10 em đỗ thủ khoa chuyên Lý trường Khoa học Tự nhiên với điểm 10 môn chuyên duy nhất trong hơn 600 thí sinh; lớp 11 em giành giải Nhất Quốc gia, Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á với vị trí đứng đầu đội tuyển, và đỉnh cao là tấm Huy chương Vàng IPhO.

Nhật Minh nhận hoa chúc mừng từ Ban Giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm trường THCS CLC Chu Văn An (phường Việt Hưng, Hà Nội) - nơi khởi đầu đưa em đến với tình yêu Vật lý. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tuy nhiên, con đường ấy không chỉ trải đầy hoa hồng. Minh từng thất vọng vì “lỡ hẹn” giải Nhất thành phố năm lớp 9, và từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia khi mới học lớp 10. Đối diện với những thất bại đó, tư duy của nam sinh 17 tuổi thể hiện sự trưởng thành sâu sắc: "Em nghĩ, thử thách lớn nhất là làm sao để bước tiếp sau những thất bại của bản thân, không phải đơn thuần là những thất bại trong các kì thi mà có thể là các thất bại nhỏ hàng ngày như mình có một buổi học không tốt, giải sai một bài tập hay thậm chí mình làm không tốt bằng mọi người. Nhưng từ chính những thất bại đó là động lực để em càng thêm nỗ lực và quyết tâm".

Điểm tựa tinh thần và những mục tiêu mới

Phía sau ánh hào quang huy chương, Minh không quên nhắc tới điểm tựa tinh thần vô giá đến từ hậu phương vững chắc - gia đình và thầy cô - những người luôn đặt niềm tin tuyệt đối và sự đồng hành không tạo áp lực. "Gia đình có một vai trò rất lớn đối với em, không chỉ trong việc học mà cả sự yêu thương quan tâm về thể chất lẫn tinh thần, giúp em đạt được kết quả như ngày hôm nay", Minh tự hào bộc bạch.

“Nếu các bạn có ước mơ và đam mê với một điều gì đó, hãy nỗ lực hết mình và tỏa sáng với đam mê của bản thân để có thể tự hào về lựa chọn của mình”. Nguyễn Nhật Minh

Gặp mặt học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nói về mục tiêu trước mỗi cuộc thi, Minh cho rằng niềm yêu thích và khát khao thành tích cao phải luôn song hành cùng nhau, bởi nếu thiếu một trong hai thì khó mà tiến xa. Dù vậy, em không áp đặt bản thân phải giành huy chương, mà chỉ nỗ lực cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Hiện tại, Nguyễn Nhật Minh định hướng sẽ đi du học để phát triển sâu hơn trong ngành Vật lý.