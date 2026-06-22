Nguyễn Minh Hiền giành Giải Ba Giọng Ca Vàng Bolero Việt Nam mùa 12 sau gần 20 năm xa sân khấu

Sinh năm 1980 tại Bến Tre, Nguyễn Minh Hiền bén duyên với âm nhạc từ năm 6 tuổi. Niềm đam mê ấy theo anh suốt những năm tháng tuổi thơ và trở thành động lực để anh theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc hệ Trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM, khóa 1999-2003.

Những năm đầu sự nghiệp, anh lăn lộn cùng nhiều đoàn ca nhạc tạp kỹ như Duy Ngọc, Sao Đêm, Phương Tường, tích lũy kinh nghiệm sân khấu và nuôi dưỡng ước mơ được sống trọn vẹn với âm nhạc. Thế nhưng đến năm 2006, vì những lựa chọn của cuộc sống, anh quyết định tạm dừng biểu diễn, chuyển sang kinh doanh và gần như vắng bóng hoàn toàn trên sân khấu suốt gần 20 năm sau đó.

Giọng Ca Vàng Bolero mùa 12 là cơ hội để anh quay lại với đam mê còn dang dở. Trong suốt hành trình thi đấu, Minh Hiền được giảng viên, ca sĩ Kim Huyền Sâm trực tiếp huấn luyện về kỹ thuật thanh nhạc lẫn cách xử lý cảm xúc trong từng tác phẩm. "Cô đã tận tình hướng dẫn từng câu chữ, cách lấy hơi, cách thể hiện cảm xúc và xử lý bài hát sao cho truyền cảm nhất", anh chia sẻ. Từ phía người thầy, nghệ sĩ Kim Huyền Sâm đánh giá cao học trò của mình: "Nguyễn Minh Hiền là thí sinh rất chăm chỉ, cầu tiến và nghiêm túc. Hiền sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, ấm áp, đặc biệt có khả năng xử lý những nốt treo rất tinh tế, mang đến cảm xúc mùi mẫn và lãng mạn cho người nghe."

Tại đêm chung kết, Minh Hiền để lại dấu ấn sâu sắc với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn chân thành, gần gũi. Chia sẻ sau khi nhận giải, anh nói: "Đối với tôi, giải thưởng này là niềm hạnh phúc rất lớn. Đây không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực trong cuộc thi mà còn là thành quả của hành trình theo đuổi đam mê suốt nhiều năm qua. Tôi cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn động viên, ủng hộ mình."

Sau giải thưởng, nam ca sĩ cho biết đang lên kế hoạch thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc mới, trong đó có các MV được đầu tư bài bản nhằm gửi đến khán giả những ca khúc giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn cá nhân. Với chất giọng ngọt ngào, sự từng trải của cuộc sống cùng ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt, Nguyễn Minh Hiền đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong dòng nhạc bolero sau quãng thời gian dài vắng bóng.