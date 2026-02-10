Nguyễn Hoàng Đức - Quả Bóng Vàng 2025: Từ hành trình thể thao ấn tượng đến hình ảnh đại sứ thương hiệu LPBank

Sinh năm 1998, Nguyễn Hoàng Đức bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi. Sau gần một thập kỷ cống hiến cho bóng đá Việt Nam, anh đã trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của thế hệ mình.

Ba lần được vinh danh Quả Bóng Vàng Việt Nam (2021, 2023, 2025) đưa Hoàng Đức vào nhóm cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu cao quý nhất. Nhưng phía sau những chiếc cúp cá nhân là một hành trình dài gắn với thành tích tập thể: cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 2019 và 2021, Á quân AFF Cup 2022; cùng CLB Viettel vô địch V.League 1 năm 2020, Á quân năm 2021, hạng Ba năm 2022 và đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2020.

Với Hoàng Đức, mỗi danh hiệu không phải là đích đến, mà là một dấu mốc trong quá trình tích lũy

Thành công đến từ kỷ luật và đam mê

Hoàng Đức tiết lộ, bí quyết duy nhất giúp anh duy trì phong độ suốt nhiều năm chính là tính kỷ luật. Đức duy trì kỷ luật trong sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi và trên sân tập – từ từng bài tập đến mỗi tình huống xử lý bóng. Quan trọng hơn cả là sự kỷ luật với chính mình.

Chính sự kỷ luật đó đã giúp Hoàng Đức chứng minh được năng lực, dành được sự tin tưởng không chỉ của Ban Huấn luyện, Ban Lãnh đạo, các đồng đội mà còn của cả những cổ động viên. Chuyển sang chơi cho CLB Ninh Bình, Đức được giao chiếc băng đội trưởng. Chia sẻ về những ngày đầu nhận trọng trách, anh cho biết mình có đôi chút áp lực. Bởi với tính kỷ luật của mình, anh hiểu rõ trách nhiệm của một người đội trưởng: không chỉ là người dẫn dắt đội trên sân đấu, mà còn là điểm tựa tinh thần của đồng đội trong đời sống thường nhật. Anh luôn luôn thúc đẩy, hỗ trợ những người đồng đội mới đến cũng như các cầu thủ trẻ, giúp họ hòa nhập nhanh nhất với tập thể. Giữ cho tập thể luôn hướng về mục tiêu chung cũng được Đức xem là một trong những trách nhiệm mà người đội trưởng cần gánh vác.

Với môn thể thao vua như bóng đá, càng được người hâm mộ yêu thích, áp lực đặt trên vai các cầu thủ càng lớn. Cũng từng có những giai đoạn nhận nhiều phản hồi tiêu cực, Hoàng Đức cho biết mình không né tránh mà bình tĩnh đón nhận những dư luận trái chiều. Anh chọn cách hoà mình với đam mê, nhận mỗi lời góp ý như một động lực để phấn đấu, điều chỉnh bản thân và tiến lên. Dù đang ở tâm thế nào, Đức cũng luôn xác định “Mình sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, hướng tới mục tiêu xa nhất”. Với anh, được sống trọn với đam mê và cống hiến cho người hâm mộ là điều quan trọng nhất.

Nguyễn Hoàng Đức & LPBank: Sự đồng điệu trong triết lý phát triển bền vững

Nguyễn Hoàng Đức hiện được đề cử hạng mục Young Face - Gương mặt trẻ ở giải thưởng WeChoice Awards. Vẫn với sự khiêm nhường quen thuộc, Đức bất ngờ vì tên mình được xuất hiện tại một giải thưởng uy tín về truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Với anh, danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu không chỉ được đánh giá qua thành tích, mà còn ở tinh thần dám làm, dám bứt phá và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Tinh thần này cũng được anh đặt vào kỳ vọng về thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam. Anh mong thế hệ cầu thủ trẻ được nhận nền tảng đào tạo bài bản hơn, được kết nối quốc tế nhiều hơn, đó chính là tiền đề để bóng đá Việt Nam vươn xa hơn trên đấu trường thế giới.

Từ kỳ vọng này, có thể thấy, Nguyễn Hoàng Đức luôn đề cao nền tảng bền vững, với các cầu thủ là nền tảng đào tạo, nền tảng sức khoẻ, nền tảng bền bỉ, nền tảng kỷ luật. Vì thế không phải ngẫu nhiên Hoàng Đức trở thành đại sứ thương hiệu của LPBank - nhà tài trợ của CLB Ninh Bình. Sự đồng hành này bắt nguồn từ sự tương đồng trong triết lý thành công của Hoàng Đức và LPBank. Trong bóng đá, muốn chơi ổn định cần một nền tảng vững chắc từ thể lực, tư duy đến kỷ luật. Trong tài chính - ngân hàng, LPBank cũng lựa chọn con đường tích lũy bền bỉ, xây dựng niềm tin dài hạn với khách hàng, thay vì chạy theo tốc độ, ngắn hạn. Khi nền móng đủ vững chắc, LPBank và Nguyễn Hoàng Đức đều tin rằng thành công sẽ đến một cách tự nhiên. Đó cũng là cách LPBank lựa chọn đồng hành lâu dài cùng người dân Việt Nam hướng đến sự phát triển ổn định và bền vững.

Quả Bóng Vàng 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng nỗ lực của Hoàng Đức. Nhưng hơn cả danh hiệu, đó là câu chuyện truyền cảm hứng về niềm tin vào giá trị nền tảng, về sự bền bỉ trước áp lực và tinh thần cống hiến vì tập thể. Trong vai trò cầu thủ, đội trưởng hay đại sứ thương hiệu LPBank, Hoàng Đức vẫn nhất quán một điều: thành công lớn luôn được xây từ những bước đi vững vàng.

