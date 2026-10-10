Nguyễn Hiếu Yoga đồng hành cùng DasOne trên hành trình sống khỏe

Với cô, tập luyện là một phần của lối sống khỏe; chế độ ăn uống và lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cũng cần được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế, thành phần và nguồn gốc rõ ràng.

Nguyễn Hiếu duy trì Yoga như một phần trong lối sống chủ động, kết hợp vận động với chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp.

Sức khỏe bắt đầu từ những thói quen hàng ngày

Là huấn luyện viên Yoga có hơn 10 năm gắn bó với bộ môn này, Nguyễn Hiếu dành nhiều thời gian tập luyện và hướng dẫn học viên. Quá trình đó giúp cô hình thành cách tiếp cận sức khỏe theo hướng lâu dài, bắt đầu từ những thói quen phù hợp với đời sống hàng ngày.

Theo Nguyễn Hiếu, duy trì thể trạng không phải câu chuyện của một vài giai đoạn ngắn hạn. Vận động hợp lý cần đi cùng chế độ ăn uống đa dạng, nghỉ ngơi và những lựa chọn có thể duy trì lâu dài.

"Sau nhiều năm tập Yoga, tôi nhận ra điều quan trọng không phải tìm một giải pháp thật nhanh mà là xây dựng những thói quen mình có thể duy trì mỗi ngày", Nguyễn Hiếu chia sẻ.

Từ đó, cô quan tâm hơn đến thành phần, nguồn nguyên liệu và thông tin sản phẩm khi tìm hiểu các thực phẩm bổ sung. Đây cũng là điểm kết nối giữa hành trình cá nhân của Nguyễn Hiếu và DasOne.

Quan tâm từ nguồn nguyên liệu đến quy trình sản xuất

Với các sản phẩm dinh dưỡng thực vật, Nguyễn Hiếu cho biết nguồn nguyên liệu là một trong những yếu tố cô tìm hiểu đầu tiên.

Theo thông tin DasOne công bố, thương hiệu phát triển sản phẩm trên nền tảng vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên, tuyển chọn nhiều loại hạt và sản xuất tại Hala Farm Việt Nam.

DasOne phát triển sản phẩm từ công thức kết hợp nhiều loại hạt; quá trình sản xuất được thương hiệu giới thiệu thực hiện tại Hala Farm Việt Nam, Đắk Lắk.

Những thông tin về nguyên liệu và quy trình giúp Nguyễn Hiếu có thêm cơ sở để tìm hiểu sản phẩm, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên hình thức hay xu hướng.

Từ trải nghiệm sử dụng đến sự đồng hành

Nguyễn Hiếu biết đến DasOne trong quá trình tìm kiếm những lựa chọn thực phẩm bổ sung thực vật phù hợp với lịch sinh hoạt và tập luyện.

Hai sản phẩm Thực phẩm bổ sung Đạm DasOne Vị Hạnh Nhân và Thực phẩm bổ sung Đạm DasOne Vị Chuối được phát triển từ công thức kết hợp nhiều loại hạt. Theo thông tin từ thương hiệu, sản phẩm có sự kết hợp của 15 loại hạt, cùng nấm đông trùng hạ thảo và không sử dụng đậu nành.

Sản phẩm được đóng thành từng gói 30g, 20 gói mỗi hộp và pha với khoảng 150ml nước ấm, phù hợp với nhu cầu sử dụng thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Thực phẩm bổ sung Đạm DasOne, hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi cơ thể. Sản phẩm đóng gói 20 gói/hộp, thuận tiện sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Với Nguyễn Hiếu, sản phẩm không thay thế một chế độ ăn đa dạng mà được sử dụng như một phần trong chế độ dinh dưỡng cá nhân. Sự tiện lợi của từng gói cũng giúp cô chủ động hơn trong những ngày lịch trình bận rộn.

Dinh dưỡng gắn với lối sống cân bằng

Nguyễn Hiếu không đặt một thực phẩm bổ sung ở vị trí trung tâm của câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cô, tập luyện, ăn uống đa dạng, nghỉ ngơi và lựa chọn sản phẩm phù hợp cần được nhìn trong một tổng thể.

Đây cũng là cách cô tiếp cận DasOne: lựa chọn dựa trên nhu cầu bổ sung dinh dưỡng và sự thuận tiện trong sử dụng, thay vì kỳ vọng vào một giải pháp đơn lẻ.

Thực phẩm bổ sung Đạm DasOne, hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi cơ thể; dạng gói tiện lợi cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Sau thời gian trải nghiệm, Nguyễn Hiếu tiếp tục đồng hành cùng DasOne với vai trò đại sứ thương hiệu. Sự kết hợp được xây dựng trên điểm chung về cách tiếp cận sức khỏe chủ động, bắt đầu từ những lựa chọn phù hợp và duy trì đều đặn.

Từ Yoga đến dinh dưỡng

Hành trình của Nguyễn Hiếu cho thấy cách tiếp cận sức khỏe ngày càng mở rộng từ tập luyện sang cả chế độ ăn uống và lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng.

Với DasOne, câu chuyện được xây dựng xoay quanh nguồn đạm thực vật từ nhiều loại hạt, quy trình sản xuất và sự thuận tiện trong sử dụng. Với Nguyễn Hiếu, điều quan trọng vẫn là sự phù hợp với nhu cầu và lối sống của từng người.

Nguyễn Hiếu Yoga đồng hành cùng DasOne trong hành trình lan tỏa thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, bắt đầu từ những lựa chọn phù hợp trong đời sống hàng ngày.

Hiện Thực phẩm bổ sung Đạm DasOne Vị Chuối và Thực phẩm bổ sung Đạm DasOne Vị Hạnh Nhân đang được giới thiệu trên website DasOne, cùng thông tin về thành phần, quy cách và hướng dẫn sử dụng để người tiêu dùng tham khảo trước khi lựa chọn.

Thông tin đơn vị chịu trách nhiệm: Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Bắc Trung, Xã Dliê Ya, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam