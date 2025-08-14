Người xưa dặn kỹ: Phải dứt khoát buông bỏ 6 thứ đồ này, càng giữ càng như "quả bom nổ chậm" bên người

Từ xưa đến nay, ông bà ta vẫn dạy: Của bền tại người, tiết kiệm là đức tính tốt. Nhiều người vì thế cứ giữ lại những thứ chưa hỏng hẳn, với suy nghĩ biết đâu sau này còn dùng được. Chính vì thói quen tiếc của này khiến không ít gia đình chất đầy đồ cũ, dù thực tế chẳng mấy khi động tới. Nhưng đôi khi, có bỏ mới có được. Có những món đồ đã hết công dụng, càng giữ chỉ càng chiếm chỗ, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe và sự êm ấm trong gia đình. Điển hình có 6 món đồ sau đây.

1. Đồ điện tử, điện gia dụng đã hỏng

Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ tiền mua đồ điện chất lượng để dùng lâu dài. Nhưng đồ điện cũng có tuổi thọ, hỏng là chuyện sớm muộn. Tiếc của, giữ lại đồ hỏng với hi vọng sửa xong sẽ dùng lại chỉ khiến nhà chật thêm. Nguy hiểm hơn, linh kiện và dây dẫn bên trong bị lão hóa có thể gây chập cháy, rò rỉ chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng để vài món đồ đã nghỉ hưu biến thành hiểm họa trong chính căn nhà.

2. Nệm (đệm) đã quá cũ

Một tấm nệm tốt có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu, nhưng không phải vì thế mà dùng đến cả chục năm. Nệm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hàng ngày, tích tụ mồ hôi, tế bào da chết, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Ngoài ra, khi lõi nệm xuống cấp, lò xo mất đàn hồi, nó không còn nâng đỡ tốt, dễ gây đau lưng, cong vẹo cột sống. Vì sức khỏe, hãy thay nệm khi thấy nệm lún, xẹp, hoặc đã dùng trên 7–8 năm.

3. Gối ngủ đã cũ

Nhiều người chỉ giặt vỏ gối và áo gối, mà quên rằng ruột gối mới là nơi tích tụ bụi bẩn, mồ hôi, dầu tóc. Lâu ngày, ruột gối dễ mốc, có mùi khó chịu, và mất khả năng nâng đỡ cổ – vai – gáy.

Theo chuyên gia, gối nên thay sau 1–2 năm để tránh gây viêm da, dị ứng, hoặc đau mỏi cổ.

4. Giày dép cũ

Tủ giày đầy ắp nhưng nhiều đôi đã lâu không đi, lại tiếc không bỏ. Thực tế, giày dép là nơi dễ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Để lâu, mùi hôi lan ra cả không gian sống, ảnh hưởng sức khỏe gia đình. Chỉ nên giữ những đôi còn sử dụng thường xuyên và tình trạng tốt. Đôi nào bong tróc, biến dạng, lâu không dùng thì nên bỏ hoặc quyên góp.

5. Quần áo không còn mặc

Ai cũng thích mặc đẹp, nhưng quần áo không vừa, lỗi mốt, hoặc lâu không mặc thì nên mạnh dạn dọn dẹp. Tích trữ quá nhiều chỉ khiến tủ chật cứng, khó tìm đồ, và không gian sống bừa bộn. Hãy thanh lọc tủ đồ định kỳ, món nào còn tốt có thể tặng hoặc từ thiện, vừa gọn nhà vừa giúp người cần.

6. Đồ gỗ, nội thất hỏng

Bàn ghế, tủ kệ khi đã hỏng thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn: đinh, góc nhọn, bản lề gãy… có thể gây thương tích; tủ kệ mục nát cũng khó bảo vệ đồ bên trong. Đồ gỗ mối mọt, xuống cấp nên thay mới hoặc bỏ đi để tránh hỏng hóc lan sang các đồ khác và đảm bảo an toàn.



