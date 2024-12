Người xưa căn dặn: Trong nhà có 7 cây hoa phú quý, tài lộc như "nước thuỷ triều dâng"

1. Lan quân tử

Lan quân tử không chỉ nổi bật với những chiếc lá cứng cáp, vươn thẳng như thanh kiếm, mà còn gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng của những chùm hoa rực rỡ. Loài hoa này không chỉ là biểu tượng của sự quý phái và gia đình hòa thuận, mà còn được coi là hoa tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Để lan quân tử ra hoa, cây cần ít nhất 3 năm chăm sóc tỉ mỉ, với lá phát triển đầy đủ (từ 6 cặp lá trở lên) và giả hành dài trên 3 cm. Nhiệt độ lý tưởng cho cây phát triển là từ 15 đến 25°C, với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đạt khoảng 8 - 10°C.

2. Kim vạn lượng

Kim vạn lượng là loài cây mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, ngay từ cái tên đã tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài chính dồi dào. Tên gọi của cây không chỉ ám chỉ sự giàu có mà còn mang đến phúc lộc, may mắn và sự sung túc. Kim vạn lượng có nhiều tên gọi khác nhau, còn được biết đến là "phú quý tử" vì có quả đỏ như ngọc, sáng bóng - với ý nghĩa mang lại không khí vui tươi, rực rỡ.

Cây rất dễ trồng trong nhà ít ánh sáng, vì nó không đòi hỏi ánh sáng trực tiếp, chỉ cần ánh sáng tán xạ. Với vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa phong thủy đặc biệt, kim vạn lượng là lựa chọn lý tưởng để mang lại tài lộc, may mắn và phú quý cho gia đình.

3. Đa búp đỏ

Đa búp đỏ có hình dáng ngộ nghĩnh với những chiếc lá dày, bóng và xanh mướt. Lá non của cây thường có màu đỏ tươi như những ngọn nến, mang lại cảm giác tươi vui và may mắn. Cùng với thân cây cứng cáp và tán lá rộng, đa búp đỏ sẽ tạo nên vẻ đẹp sang trọng, vững chãi, rất thích hợp để trang trí trong phòng khách, giúp không gian thêm ấm cúng và gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Đa búp đỏ khá dễ chăm sóc, cây không đòi hỏi đất quá cầu kỳ nhưng sẽ phát triển tốt nhất trong đất có khả năng thoát nước tốt.

4. Hoa mẫu đơn

Mẫu đơn chẳng phải là loài hoa xa lạ trong cuộc sống. Loài hoa này được nằm trong danh sách những loài cây hoa phú quý, vì chúng có khả năng mang đến sự thịnh vượng và tài lộc trong phong thủy. Người ta tin rằng, trồng một chậu hoa mẫu đơn trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, mà còn tượng trưng cho sự giàu có, giúp gia đình phát đạt và được quý nhân phù trợ.

Hoa mẫu đơn có vẻ đẹp uy nghi, thanh cao, với màu sắc rực rỡ và kích thước to, đầy đặn, mang đến cảm giác viên mãn và trọn vẹn. Với sắc thái đặc biệt và vẻ đẹp kiêu sa, hoa mẫu đơn còn được coi là "loài hoa của sự hoàn hảo".

5. Cây Phật thủ

Quả của Phật thủ có hình dáng giống như bàn tay Phật, khi chín có màu vàng rực rỡ, mang đến cảm giác như bàn tay Phật đang nắm giữ tài lộc. Loài cây này mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, tượng trưng cho: tài vận trong tay - hạnh phúc viên mãn - phúc khí đầy đủ - phước thọ dài lâu. Có thể nói, cây chính là biểu tượng của sự may mắn và bình an trong gia đình.

Không chỉ là một loài hoa tài lộc, Phật thủ còn có tác dụng tốt cho sức khỏe nhờ vào mùi hương dịu nhẹ và lâu bền của quả. Mùi hương này có thể lan tỏa trong không gian, giúp tâm trạng thư thái, dễ chịu và tạo cảm giác thoải mái, sảng khoái cho người trong nhà.

6. Sen đá Sedum vàng

Sen đá Sedum vàng là loài cây mọng nước, có lá nhỏ, mịn màng và màu sắc vàng rực rỡ khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo cảm giác tươi vui và may mắn. Cây mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, tượng trưng cho tài lộc dồi dào và sự nghiệp thăng tiến. Tên gọi của nó cũng gợi lên hình ảnh: vàng bạc đầy tay - thành công rực rỡ.

Sen đá Sedum vàng rất thích hợp trồng trong những chậu nhỏ, vì khi cây phát triển, sẽ tạo ra hiệu ứng "vỡ chậu", trông rất đẹp mắt và càng làm tăng ý nghĩa mang lại tài lộc. Cây thích môi trường ấm áp, khô ráo và sợ nước đọng, vì vậy, khi trồng, nên sử dụng đất thoát nước tốt để cây phát triển khỏe mạnh.

7. Hoa loa kèn đỏ

Giống với mẫu đơn, hoa loa kèn đỏ cũng là loài hoa được nhiều gia đình ưa chuộng, đặc biệt là loại có màu đỏ rực rỡ. Khi nở, loa kèn mang lại cảm giác tươi vui, phấn khởi, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Ý nghĩa phong thủy của loa kèn đỏ bao gồm: đỏ thắm như lửa - thuận lợi mọi bề - tài lộc dồi dào - thịnh vượng, phú quý - hạnh phúc, trường thọ.

Đây là loài hoa rất thích hợp cho những người bận rộn, vì chúng là loài hoa dễ chăm sóc, không đòi hỏi nhiều nước hay phân bón.

Nguồn: Zhiyou