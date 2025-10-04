Rất nhiều loại hạt sau khi nảy mầm có thể sinh độc tố, nhưng giá đỗ lại là một ngoại lệ. Loại rau mầm giòn ngọt này hình thành từ quá trình ngâm ủ hạt đậu, phổ biến nhất là đậu xanh. Ít ai ngờ rằng chỉ vài nghìn đồng một túi giá đã chứa kho dinh dưỡng đáng giá.

Trong 100g giá đỗ có khoảng 5.3g protein thực vật dễ hấp thu, cùng nhiều vitamin C, K, nhóm B, folate, magie, phốt pho, mangan và các hợp chất chống oxy hóa phong phú. Chính thành phần giàu đạm, khoáng và vi chất này giúp giá đỗ trở thành nguồn năng lượng lành mạnh, từ đó mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho sức khỏe và sắc đẹp.

1. Giảm nguy cơ ung thư

Giá đỗ là “kho” chất chống oxy hóa gồm acid phenolic, flavonoid, acid caffeic, acid cinnamic... hàm lượng cao gấp nhiều lần so với hạt đậu chưa nảy mầm. Các chất này trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào - nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh mạn tính và ung thư. Diệp lục trong giá đỗ còn phân hủy amin nitrit, hạn chế nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là trực tràng. Isoflavone trong loại rau mầm này cũng được ghi nhận giúp giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ.

2. Tăng cường sinh lý nam và nữ

Giá đỗ chứa nhiều vitamin C, E cùng omega 3 và omega 6, hỗ trợ cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng tuần hoàn máu, hữu ích cho nam giới gặp tình trạng rối loạn cương. Với nữ giới, phytoestrogen trong giá đỗ hoạt động tương tự estrogen, góp phần cân bằng nội tiết, nâng cao khoái cảm và hỗ trợ khả năng thụ thai. Nhờ vậy, loại rau dân dã này từ lâu được coi như “trợ thủ” của đời sống vợ chồng.

3. Bảo vệ tim mạch

Trong giá đỗ có saponin giúp giảm cholesterol xấu, phòng ngừa xơ vữa động mạch. Đồng thời, vitamin C và phytoestrogen hỗ trợ lưu thông máu, giảm huyết áp, hạn chế nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

4. Hỗ trợ hạ đường huyết

Với bệnh nhân tiểu đường, giá đỗ là thực phẩm an toàn. Nhờ giàu chất xơ, ít carbohydrate và có niacin cùng vitamin B1, nó góp phần điều hòa insulin, kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Các enzyme trong giá đỗ cũng tham gia điều chỉnh vận chuyển glucose trong máu, giúp ổn định năng lượng mà không gây tăng đường đột ngột.

5. Tốt cho xương khớp

Magie, kẽm và mangan trong giá đỗ kết hợp với vitamin C và D giúp duy trì độ chắc khỏe của xương. Ăn thường xuyên ở mức vừa phải có thể góp phần phòng ngừa loãng xương, nhất là phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi.

6. Cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng enzyme tiêu hóa tự nhiên cùng chất xơ không hòa tan trong giá đỗ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm đầy bụng và cải thiện hấp thu dinh dưỡng. Việc duy trì cân bằng axit dạ dày cũng hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét hoặc rối loạn đường ruột.

7. Tăng cường miễn dịch

Giá đỗ giàu vitamin C, kẽm và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những chất này có vai trò kích thích sản sinh bạch cầu, nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Ăn giá đỗ thường xuyên ở mức hợp lý giúp cơ thể ít bị mệt mỏi, giảm nguy cơ cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng thông thường.

8. Giúp giảm cân và làm đẹp da

Giá đỗ nhiều chất xơ, ít năng lượng, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, vitamin E, C và các chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe, giảm nếp nhăn, chống tác hại tia UV. Silica trong giá đỗ còn hỗ trợ thải độc da, giảm mụn và giữ làn da ẩm mượt.

9. Nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe

Giá đỗ cung cấp kẽm, sắt, đồng, kali và vitamin nhóm B. Là những dưỡng chất nuôi nang tóc, kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng. Một chế độ ăn có giá đỗ sẽ giúp mái tóc óng mượt và khỏe hơn từ gốc đến ngọn.