Người Việt đầu tiên đi được đến câu 15 của Ai Là Triệu Phú đã nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Ra mắt khán giả Việt Nam từ tháng 1/2005, Ai Là Triệu Phú là một trong những gameshow kiến thức có thời gian phát sóng lâu năm nhất của VTV. Người chơi phải lần lượt vượt qua 15 câu hỏi với độ khó tăng dần, đồng thời cân nhắc giữa việc tiếp tục thi đấu để hướng đến giải thưởng lớn hơn và dừng lại để bảo toàn số tiền đã có.

Trong lịch sử chương trình, kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh là người chơi đầu tiên tạo dấu ấn đặc biệt khi tiến đến câu hỏi cuối cùng. Anh tham gia số phát sóng ngày 9/9/2008 và trả lời đúng 14 câu hỏi liên tiếp, giành được 80 triệu đồng. Đây là thành tích nổi bật ở thời điểm đó, khi chưa có người chơi nào vượt qua được cột mốc này.

Kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh là người chơi đầu tiên tạo dấu ấn đặc biệt khi tiến đến câu hỏi cuối cùng

Ở câu hỏi quyết định, Nguyễn Lê Anh đứng trước lựa chọn tiếp tục chinh phục câu cuối hay dừng lại để bảo toàn khoản tiền đã giành được. Cuối cùng, anh quyết định chọn phương án an toàn và ra về với 80 triệu đồng. Dù đã có suy luận về đáp án câu 15, anh vẫn không mạo hiểm số tiền thưởng của mình. Khi đó, Nguyễn Lê Anh đăng ký tham gia chương trình theo mong muốn của vợ. Sau cuộc thi, anh từng chia sẻ dự định dùng số tiền thưởng để hiện thực hóa ước mơ xuất bản một cuốn truyện tranh của riêng mình.

Sau Nguyễn Lê Anh, một số người chơi khác cũng tiến sát đến câu hỏi cuối cùng. Năm 2021, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa trả lời đúng 14 câu rồi quyết định tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, anh đưa ra đáp án sai ở câu 15 và chỉ nhận được 22 triệu đồng theo cơ cấu thưởng áp dụng khi đó. Đến tháng 3/2026, Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội, tiếp tục gây chú ý khi trả lời đúng 14 câu và tiến đến câu hỏi thứ 15. Anh quyết định dừng cuộc chơi, bảo toàn 150 triệu đồng. Khi được thử trả lời câu cuối sau đó, anh không đưa ra đáp án chính xác.

Năm 2021, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa trả lời đúng 14 câu rồi quyết định tiếp tục thi đấu, tuy nhiên, anh đưa ra đáp án sai ở câu 15

Đến tháng 3/2026, Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội, tiếp tục gây chú ý khi trả lời đúng 14 câu và tiến đến câu hỏi thứ 15

Mức thưởng của chương trình cũng đã thay đổi theo thời gian. Từ ngày 31/3/2026, Ai Là Triệu Phú nâng giải thưởng cao nhất cho người trả lời đúng câu 15 lên 500 triệu đồng, gấp đôi mức 250 triệu đồng trước đó. Mức thưởng ở câu đầu tiên cũng tăng từ 200.000 đồng lên 1 triệu đồng.

Như vậy, Nguyễn Lê Anh nhận 80 triệu đồng khi là người đầu tiên tạo dấu ấn với thành tích trả lời đúng 14 câu và tiến đến câu hỏi cuối. Gần hai thập kỷ sau, cột mốc này vẫn là một dấu ấn đáng nhớ của chương trình. Dù chưa có người chơi nào chinh phục trọn vẹn cả 15 câu hỏi để nhận giải cao nhất, những trường hợp như Nguyễn Lê Anh, Trần Đặng Đăng Khoa hay Nguyễn Trường Giang cho thấy quyết định dừng lại đúng lúc cũng là một phần quan trọng của cuộc chơi.

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