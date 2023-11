Người tung tin đồn khiến gia đình Puka bị công kích lên tiếng xin lỗi, thái độ nữ diễn viên mới đáng chú ý

Hậu đám cưới ở miền quê Đồng Tháp, Puka cho biết gặp "kiếp nạn thứ 82" khi bị tung loạt tin đồn tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình. Nữ diễn viên đã phải đăng tâm thư lên tiếng giải thích và vô cùng bức xúc trước thông tin mỗi thiệp cưới quy định chỉ 1 người tham dự. Puka khẳng định gia đình chưa bao giờ nói điều này, trên thực tế có đoàn khách đi 5-6 người/ 1 thiệp vẫn được đón tiếp rất chu đáo.

Sau khi Puka đăng đàn khó chịu, nhân vật được cho là người tung tin khiến gia đình cô dâu bị công kích đã lên tiếng xin lỗi. Theo đó, người này đã gửi mail và tin nhắn để nhận sai vì hành động đăng clip nói những thông tin chưa qua kiểm chứng.

Cụ thể, nhân vật K.H nhắn nhủ đến Puka: "Do phát ngôn của em, do em chưa kiểm soát được lời nói của mình. Em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa thế kia, nó làm ảnh hưởng đến chị và gia đình. Em khẳng định chưa bao giờ có ý định câu like, câu view, mọi chuyện xuất phát từ sự yêu mến chị. Nếu gì sai cho em xin lỗi chân thành nhất, mong chị lượng thứ bỏ qua cho em". Đồng thời, người này cho biết đang bị cộng đồng mạng công kích nhưng không xoá clip để trực tiếp đối diện với cái sai của mình.

Nhân vật được cho là người lan truyền tin đồn mỗi thiệp mời chỉ đi 1 người đã viết mail xin lỗi Puka, sau đó được nữ diễn viên công khai đăng tải lại để mong cư dân mạng ngừng công kích

Trước lời nhận lỗi của người tung tin đồn, Puka đã nhắn tin đáp lại: "Do có nhiều người bình luận tiêu cực và hiểu lầm từ trên mạng ra ngoài đời nên chị phải bảo vệ gia đình chị. Thật sự chị không biết thông tin đó từ đâu. Chị có coi clip của em, thì chị hiểu em dành tình cảm yêu thương cho đám cưới chị không có ác ý gì hết. Nhưng do thông tin này mà những người khác lại hiểu sai và nói lời không hay nè".

Không chỉ giữ thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại cư dân mạng kia, Puka còn khẳng định bản thân không giận và sẽ bỏ qua vì đây là sự cố ngoài ý muốn. Sau đó, nữ diễn viên còn để lại bình luận dưới bài đăng trên Fanpage để mong mọi người bỏ qua, ngừng công kích người tung tin đồn.

Puka chia sẻ: "Thật lòng là Pu chỉ không muốn thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến gia đình thôi. Bạn đã xin lỗi, và Pu biết bạn cũng không có ý xấu chỉ là bạn nghe thông tin bị sai ở đâu đó rồi vô tình làm ảnh hưởng. Thôi cả nhà mình hoan hỷ vui vẻ với bạn nha! Vì đó cũng không phải là điều Pu muốn, Pu không muốn một ai phải buồn hay tổn thương hết. Pu cám ơn cả nhà đã yêu thương và bảo vệ Pu".

Puka đáp lại nhẹ nhàng, thông cảm cho người tung tin đồn khiến nhiều khách mời không dám đến dự đám cưới tại Đồng Tháp

Sau đó, Puka cũng lên tiếng phản hồi về tấm biển thông báo cấm quay phim, chụp ảnh đặt tại các bàn ăn trong tiệc cưới. Bà xã Gin Tuấn Kiệt cho biết đây là cách để các khách mời, nghệ sĩ thoải mái khi dùng tiệc với gia đình.

Puka giải thích: "Còn cái chuyện quay phim chụp hình. Dạ đây là bảng thông báo. Khách mời vẫn được quay chụp nha. Vì gia đình chúng em sợ trên mạng lấy clip mọi người đăng rồi ảnh hưởng đến hình ảnh những khách mời đến dự. Nên chúng em phải hạn chế. Đặc biệt mọi người đang ăn uống này kia mà có máy cứ chỉa vào phát trực tiếp sẽ dễ gây khó chịu, ảnh hưởng đến nhiều người khác ạ. Nên sự thông cảm của mọi người gia đình rất trân trọng".

Puka cho biết không cấm mà chỉ hạn chế quay, chụp để khách mời thoải mái ăn uống