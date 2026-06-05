Chiều 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải độc đắc Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 kỳ quay số 1350 trị giá hơn 83 tỷ đồng.

Vietlott xác định anh Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1981), trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM, là chủ nhân tấm vé may mắn trúng giải độc đắc với dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34. Đáng chú ý, anh Mạnh là khách hàng trúng giải thưởng cao nhất hiện nay đồng ý tiết lộ danh tính và quyết định không đeo mặt nạ tại lễ trao thưởng.

Theo Vietlott, trong quá khứ đã có 8 người trúng thưởng đồng ý tiết lộ thân phận. Như vậy, số người công khai danh tính chỉ chiếm hơn 1% số lượng người trúng các giải độc đắc kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động.

Tại buổi lễ trao giải, anh Mạnh mang theo gia đình cùng tham dự. Chia sẻ tại sự kiện, anh Mạnh cho biết mình quê gốc Hòa Bình, hiện làm kinh doanh tự do và đã chơi Vietlott được 10 năm. Mỗi tuần, anh chi khoảng 300.000 đồng để mua vé số Vietlott.

Anh cho biết cảm xúc khi biết mình trúng giải là rất hồi hộp và người đầu tiên anh chia sẻ tin vui là vợ. Anh cho biết cảm xúc khi biết mình trúng giải là rất hồi hộp và người đầu tiên anh chia sẻ tin vui là vợ.

"Ước mơ trúng Vietlott một lần để công khai danh tính", anh Mạnh nói về lý do công khai danh tính.

Về kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng, anh cho biết sẽ sử dụng phù hợp cho cuộc sống hiện tại.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Với giá trị giải độc đắc hơn 83 tỷ đồng, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận gần 75 tỷ đồng.

Anh Mạnh cũng dành 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Cùng kỳ quay thưởng, Vietlott cũng ghi nhận hai khách hàng may mắn trúng Jackpot 2. Hai người đã chia đều giải thưởng và nhận về 2,97 tỷ đồng mỗi người. Bên cạnh các giải độc đắc, Vietlott còn xác định 32 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng mỗi giải, 1.414 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng mỗi giải và 25.901 người trúng giải ba trị giá 50.000 đồng mỗi giải. Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay này đạt hơn 92 tỷ đồng.