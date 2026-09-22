Người trẻ tự thưởng nhiều trải nghiệm Epic sau tháng lương đầu tiên

Chuyến du lịch một mình đầu tiên

Nhận tháng lương đầu tiên, Thuỳ Anh (TP.HCM) quyết định trích một phần để tự thưởng chuyến du lịch Quy Nhơn cho bản thân. "Từ lâu mình đã muốn thử du lịch một mình để trải nghiệm cảm giác tự lập và làm chủ lịch trình. Chuyến đi này là để kỷ niệm lần đầu tiên bản thân đã tự làm ra tiền". Du lịch một mình đang trở thành trải nghiệm gắn với cột mốc trưởng thành, nơi người trẻ rèn luyện khả năng lên kế hoạch, thích ứng với văn hoá ở một vùng đất mới và được toàn quyền khám phá cảnh sắc theo cách riêng.

Du lịch một mình nhưng vẫn luôn là tâm điểm với My FanCam trên Galaxy S26 FE

Sự giúp sức của công nghệ cũng giúp trải nghiệm xê dịch một mình trở nên thuận tiện và thú vị hơn. Thay vì cần đến bạn bè hỗ trợ canh góc, người trẻ như Thuỳ Anh có thể sử dụng các tính năng thông minh như My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) trên Galaxy S26 FE để luôn nổi bật trong từng video. Được tích hợp Follow Cam tự động nhận diện và giữ cho chủ thể được chọn ở giữa khung hình, My FanCam là bạn đồng hành đắc lực cho người du lịch một mình.

My FanCam cho phép chọn một đối tượng bất kỳ trong video toàn cảnh và xử lý để tạo ra một video tập trung duy nhất vào đối tượng được chọn

"Mình có quay một video khoe vũ đạo trên bờ biển, xung quanh cũng có khá nhiều khách du lịch qua lại. Sau khi dùng My FanCam trên Galaxy S26 FE, video đã được cắt lại để tập trung vào riêng mình dù di chuyển liên tục", Thuỳ Anh chia sẻ. Tính năng này giúp người trẻ có thể xử lý hậu kỳ video nhanh chóng mọi lúc, với tỉ lệ chuẩn mạng xã hội để ghi dấu tức thỉ khoảnh khắc Epic của riêng mình.

Lần đầu trải nghiệm ẩm thực cao cấp

Tự thưởng cho bản thân một bữa ăn fine dining hay omakase tại các nhà hàng cao cấp cũng là trải nghiệm được không ít Gen Z lựa chọn sau khi nhận tháng lương đầu tiên. "Cảm giác tự làm ra tiền và tận hưởng món ngon mà trước đây chỉ thấy trên mạng xã hội khiến mình thấy rất đặc biệt", Minh Đặng (TP.HCM) cho biết. Bên cạnh những món ăn hấp dẫn thì phong cách phục vụ và không gian ẩm thực sang trọng cũng là yếu tố khiến trải nghiệm fine dining trở nên xứng đáng để ghi dấu khoản thu nhập đầu tiên.

Trải nghiệm ẩm thực cao cấp thêm phần trọn vẹn với các tính năng chuẩn S của Galaxy S26 FE

Trong hành trình này, những tính năng chuẩn S như camera Mắt thần bóng đêm 50MP hay Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) trên Galaxy S26 FE là cách tuyệt vời để ghi lại trải nghiệm ẩm thực Epic nói trên. Được tích hợp công nghệ ProVisual Engine cải tiến, giúp giảm nhiễu tối đa, Galaxy S26 FE khắc hoạ trọn vẹn vẻ đẹp của món ăn, những chi tiết trang trí cầu kỳ trên đĩa hay màn trình diễn tay nghề của đầu bếp giữa không gian tối của nhà hàng. Trong khi đó, Horizontal Lock đảm bảo mọi khung hình luôn ổn định, không rung lắc ngay cả khi bạn vừa di chuyển, vừa quay video xung quanh nhà hàng.

Khắc hoạ vẻ đẹp ẩm thực chuẩn điện ảnh với tính năng Horizontal Lock trên Galaxy S26 FE

Minh Đặng nhận xét: "Nhà hàng omakase mình ăn khá tối, chỉ có đèn chủ yếu ở khu vực đầu bếp phục vụ món, nhưng chụp hình lên vẫn nét căng, nhất mà màu sắc của mấy món sashimi thì sống động cực kỳ. Tụi mình có bật Horizontal Lock để quay cảnh bước vào nhà hàng, video không hề bị rung như dù vừa đi vừa quay luôn đó".

Đổi gió phong cách thời trang

Nhận tháng lương đầu tiên, không ít Gen Z quyết định đầu tư thêm cho trang phục để nâng cấp hình ảnh bản thân. Khánh Huyền (TP.HCM) bật mí: "Mình có mua sắm thêm một số trang phục thanh lịch và phù hợp hơn để đi làm, nên cũng tính tận dụng để chụp một bộ ảnh mới. Địa điểm thì cũng là những trung tâm mua sắm và công viên trong thành phố thôi, nhưng cố gắng để đầu tư chỉn chu hơn bình thường".

Photo Assist giúp việc sáng tạo, chỉnh sửa hình ảnh trở nên dễ dàng

Với sự trợ giúp của Galaxy S26 FE, đặc biệt là tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới), người trẻ có thể dễ dàng chỉnh sửa để tạo nên bộ ảnh chuyên nghiệp và ưng ý nhất. Chỉ với một câu lệnh văn bản ngay trên hình ảnh, chẳng hạn "xoá người thừa trong ảnh" hay "đổi màu áo quần"..., AI trên điện thoại sẽ hoàn thiện hình ảnh theo đúng ý người dùng. Không cần phải có kỹ năng chỉnh sửa hay chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng, Galaxy S26 FE mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh chuẩn flagship mà người trẻ luôn tìm kiếm.

Biến ngày thành đêm, biến Việt Nam thành Nhật Bản… không khó với Galaxy S26 FE

Với những người trẻ đang tập trung cho công việc, mỗi bước tiến trong sự nghiệp đều đi kèm những "lần đầu" đáng nhớ. Trên hành trình đó, Galaxy S26 FE với nhiều tính năng chuẩn S luôn là bạn đồng hành tất yếu cho mọi bứt phá, giúp người trẻ ghi dấu hành trình đã qua và có thêm động lực bứt phá trong tương lai.

Người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ ngày 28.08 đến 30.09.2026, với trả góp chỉ từ 999.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng và tặng gói 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Chi tiết thông tin tại đây .