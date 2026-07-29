"Người tình nóng bỏng" của ông trùm Hồ Phong trong "Lửa trắng" xác nhận đang độc thân: Đàn ông sợ tính cách nghiêm túc của tôi

Vai người tình của Lão Công (NSƯT Hồ Phong) trong "Lửa trắng" chỉ có vài phân cảnh, nhưng đủ khiến Đinh Ngọc Anh trở thành cái tên được khán giả truy tìm ngay từ những tập đầu lên sóng.

Nhân dịp vai diễn đang tạo hiệu ứng, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên sinh năm 1997.

Cô gái Quảng Ninh xuất thân là diễn viên múa được đào tạo bài bản tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, đồng thời sở hữu một thương hiệu thời trang công sở.

Tay ngang sang diễn xuất, gần như không làm truyền thông, Ngọc Anh khiến người đối diện bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận điều mình khao khát nhất không phải là sự nổi tiếng.

Cảnh viral suýt bị cắt vì nữ diễn viên sợ nước

Phân cảnh ở bể bơi với NSƯT Hồ Phong viral khắp mạng xã hội ngay khi tập phim lên sóng. Bạn có lường trước được không?

Chưa bao giờ tôi lường trước được cảnh nào sẽ viral. Đóng xong, tôi về còn nói với mọi người là chắc không có đoạn nào gây chú ý đâu, vì vai người tình ông trùm vốn khó tạo dấu ấn. Vậy mà ngay từ tập lên sóng đã có một cảnh lan truyền mạnh như thế. Trang phục trong cảnh đó là tôi tự chọn chứ không phải của stylist đoàn phim. Biết phim lên sóng VTV, tôi muốn một bộ đồ bơi kín đáo hơn một chút cho phù hợp. Bên cạnh hiệu ứng cũng có những bình luận nhạy cảm, nhưng tôi không quan tâm lắm. Đã xác định lên truyền hình thì sẽ luôn có ý kiến trái chiều, có những bình luận tôi coi là góp ý để mình hoàn thiện hơn.

Hậu trường cảnh quay đó thực tế diễn ra thế nào?

Buồn cười lắm. Đáng lẽ tôi phải bơi một đoạn trước đó, nhưng tôi sợ nước. Mọi người bảo cứ xuống đi rồi dạy bơi cho, tôi vừa xuống một cái là hoảng, thế là đạo diễn cắt luôn cảnh bơi, trên phim chỉ còn đúng đoạn tôi bước lên. Cảnh này vẫn phải quay lại nhiều lần vì còn lấy góc toàn, góc cận.

Cơ duyên nào đưa một diễn viên múa đến với vai diễn này?

Nhân vật của tôi trong phim là một diễn viên múa, nên khi nhắc đến diễn viên múa, các anh chị trong đoàn nhớ ngay ra tôi và hẹn lên casting thẳng vào vai đó, không cho tôi lựa chọn nào khác. Hôm casting đầu tiên, tôi thử đúng cảnh bể bơi ấy với anh Hồ Phong.

Nói thật là nhận vai này tôi ngợp, vì phải diễn với toàn nghệ sĩ gạo cội. Trước đây tôi chỉ đóng những vai nhỏ. Nhưng điểm yếu của tôi là tay ngang, còn thế mạnh lại là hình thể. Những cảnh cần được bế hay tương tác bằng hình thể, tôi bắt nhịp rất nhanh vì có sẵn nền tảng múa, quen sân khấu, quen đám đông. Tôi đóng với anh Hồ Phong nhiều nhất nên đoạn nào chưa được, anh hướng dẫn lại cho tôi.

Trong phim, bạn có cảnh tát nhân vật Mai của Việt Hoa. Cảnh đó quay có vất vả không?

Tôi sợ lắm. Đó là cảnh quay đầu tiên của tôi trong buổi sáng hôm ấy. Tôi bảo chị Hoa ơi, ở ngoài em có đánh ai bao giờ đâu, giờ phải tát chị, em sợ quá. Chị ấy động viên là cứ tát thật đi, tát mạnh cũng được. Nhưng tôi vẫn phải quay khá nhiều lần vì những lần đầu tát giả quá, tôi sợ làm chị đau. Về sau tát thật, tôi mới hiểu là có thế bạn diễn mới có cảm xúc để diễn tiếp. Cứ mỗi lần tát xong tôi lại xin lỗi chị ấy.

Khán giả bất ngờ khi Mai lộ thân phận công an chìm. Người trong đoàn chắc biết trước?

Không hề, tôi cũng như khán giả luôn. Tôi chỉ đọc những phần kịch bản có phân đoạn của mình, kể cả đi off đoàn cũng không hỏi ai, vì muốn được bất ngờ như người xem. Khi quay tôi cũng không xem lại monitor, không đòi hỏi góc mặt, phim lên sóng thì xem như khán giả bình thường, có những đoạn lên hình đẹp tôi còn tự bất ngờ.

Nhiều người nhận xét bạn có nét giống Việt Hoa, giống cả Quỳnh Lương. Bạn nghĩ sao?

Nhiều người cũng nói với tôi như vậy. Tôi chỉ cười, thấy hay chứ. Những người tôi được cho là giống, tôi đều theo dõi và học hỏi từ họ nhiều thứ. Người ta có thể nói khuôn mặt na ná nhau, nhưng cách diễn và cuộc sống của tôi hoàn toàn khác. Trước đây tôi từng đóng chung một phim với chị Quỳnh Lương, sau phim đó mọi người bảo tôi giống chị ấy còn hơn em gái ruột. Tôi thấy vui lắm, hai chị em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau.

Muốn thử vai phản diện nhưng không đặt nặng danh tiếng

Vai người tình ông trùm khá gợi cảm, trước đây bạn cũng từng đóng dạng vai tương tự. Có sợ bị đóng khung thành "bình hoa có nhan sắc"?

Trước vai người tình ông trùm, tôi cũng từng góp mặt trong Gái Ngàn Đô. Điểm chung của hai vai là hơi táo bạo và sexy, nhưng đó là hai số phận hoàn toàn khác nhau, ở mỗi thời điểm mình hiểu nhân vật theo một cách khác, nên tôi không lo. Chỉ có điều rất buồn cười là bố tôi luôn hỏi tại sao con toàn đóng những vai như thế. Tôi trêu lại là tại mặt con nhìn không đàng hoàng cho lắm nên người ta thấy hợp. Mỗi lần nhận vai sinh viên hiền lành, tôi la toáng lên khoe ngay, chứ vai hơi sexy thì giấu, gần lên sóng mới dám nói.

Sau hiệu ứng của "Lửa trắng", bạn mong chờ điều gì tiếp theo?

Tôi thích đóng vai phản diện. Trong phim này tôi có một cảnh khá đanh đá, bạn bè xem xong bảo khác hẳn con người bên ngoài, nên tôi muốn khám phá khía cạnh đó của mình. Còn nếu có cơ hội đóng nữ chính, tôi sẽ đón nhận, nhưng lúc đó chắc chắn phải đi học một lớp diễn xuất chuyên nghiệp, không thể cứ thế nhận kịch bản dày vào tay được.

Nói thẳng nhé, mình chưa cảm nhận được khát khao bùng cháy ở Ngọc Anh. Đến với nghệ thuật rồi, bạn có khao khát sự nổi tiếng không?

Nếu nói không thì hơi dối lòng. Ra ngoài được nhận ra, được khen, tôi cũng vui chứ. Nhưng đó là cảm giác của hai ba năm trước, hiện tại tôi bình thường với chuyện đó rồi. Bạn bè hay trêu là chính vì không đặt nặng nên tôi không bị áp lực, mọi thứ đến rất tự nhiên. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không nỗ lực, tôi nỗ lực mỗi ngày. Thực ra tôi có một khát khao mà ít khi chia sẻ, đó là trở thành người vô danh. Tôi không muốn trở thành cái gì cả, chỉ muốn sống yên bình bên cạnh người thân.

Một người làm nghệ thuật mà mơ ước vô danh, nghe khá bất ngờ. Vậy điều bạn thực sự hướng đến là gì?

Tôi muốn kiếm được nhiều tiền, rất nhiều tiền. Từ trước tôi đã nói với bố mẹ rồi, khi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ mang đi từ thiện, giúp đỡ người khác. Tôi không định nghĩa được thế nào là giàu. Một tháng kiếm hai mươi triệu thì giúp mọi người theo kiểu hai mươi triệu, kiếm năm mươi đến một trăm triệu thì giúp theo số đó. Giúp bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có tấm lòng.

Vừa công tác ở nhà hát, vừa kinh doanh thời trang, vừa đi phim, bạn xoay xở thế nào?

May mắn là các công việc ít khi chồng chéo. Nhà hát rất tạo điều kiện cho diễn viên có dự án phát triển bản thân, còn thương hiệu thời trang mở được ba năm rưỡi rồi, tôi đi vắng thì các đồng đội vẫn vận hành được. Nói thật, đến giờ việc kinh doanh chỉ đủ vận hành, tôi chưa kiếm được tiền từ nó, nhưng hàng tháng vẫn đủ trả lương cho nhân viên là tôi vui rồi. Mình cứ tử tế, mang đến sản phẩm tốt và những gì thật nhất cho khách hàng, dần dần sẽ được đền đáp.

Nền tảng gia đình và lời từ chối 50 triệu thời sinh viên

Quay lại điểm khởi đầu, vì sao bạn chọn Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội?

Có điều này tôi chưa bao giờ tâm sự, nếu lên báo thì bố mẹ tôi sẽ đọc được: Tôi nghĩ mình chính là ước mơ của bố mẹ. Hai người đều là công nhân, không ai theo nghệ thuật, nhưng chắc hẳn từng rất yêu nghệ thuật nên mới đủ can đảm cho con học múa, học đàn từ nhỏ, ở cái thời nghệ thuật chưa gần gũi như bây giờ. Tôi đang thực hiện ước mơ của bố mẹ, nên phải làm cho thật tốt.

Còn chuyện vào trường quân đội thì buồn cười lắm. Năm lớp 10, trường về hướng nghiệp cho các anh chị lớp 12, tôi nhìn thấy các anh chị mặc quân phục là mắt sáng rực lên, về xin mẹ cho đi học luôn. Hai mẹ con giấu bố làm hồ sơ, xong xuôi mới nói, bố tôi khóc như mưa. Kể cả khi tôi nhận giấy báo đỗ rồi, bố vẫn bảo con nghĩ kỹ đi, quay về học văn hóa cũng không sao, vì hồi ở nhà tôi học rất tốt, thi vào cấp ba còn đỗ á khoa. Nhưng hôm sau tôi vẫn quyết định đi. Tuổi trẻ mà, lúc đó được rời xa gia đình thích lắm.

Showbiz nhiều cám dỗ, nhất là với một cô gái có ngoại hình. Bạn đã đối mặt thế nào?

Bây giờ những lời không đứng đắn người ta không hỏi tôi nữa, vì tôi quá nghiêm túc. Nhưng thời sinh viên thì có. Khoảng năm 2013, 2014, có người từng đưa ra con số năm mươi triệu, khi đó là số tiền cực kỳ lớn với một sinh viên, nhưng tôi vẫn từ chối. Sau này nghĩ lại, tôi nhận ra mình có một nền tảng gia đình cực chắc. Bố mẹ không giàu, không giúp được về vật chất, nhưng cho tôi kiến thức để bước ra đời. Bố mẹ nói rất nhiều: con làm gì cũng được, nhưng phải giữ lòng tự trọng, đừng để tiền cuốn mình đi. Tuổi trẻ vẫn có lúc nghịch ngợm, nhưng mỗi khi làm gì hơi có dấu chấm hỏi, tôi lại nghĩ bố mẹ biết được sẽ buồn, thế là dừng lại.

Câu hỏi cuối, chuyện tình cảm của bạn thì sao?

Tôi từng yêu rồi, còn bây giờ thì chưa có ai. Anh Hồ Phong cũng hỏi tôi mấy lần là có bạn trai chưa, vì nếu có mà đi đóng những cảnh như thế thì có sao không, tôi nói thật là không. Tôi nghĩ chắc đàn ông họ sợ tính cách nghiêm túc của tôi.

Tôi dễ có cảm tình hơn với đàn ông hơn tuổi, hay trêu là chắc phải một người trưởng thành và bao dung mới yêu được tôi, chứ tôi cũng "quậy" lắm. Khi bước vào một mối quan hệ, tôi luôn nghĩ đó sẽ là điểm đến cuối cùng, là người đồng hành của mình, nên tôi nghiêm túc, và muốn người đồng hành với mình cũng nghiêm túc như thế.

Xin cảm ơn chia sẻ của Đinh Ngọc Anh!