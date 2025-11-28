Người tiêu dùng Việt siết chặt "bộ lọc an toàn" khi mua sắm trực tuyến

Cùng lắng nghe những chia sẻ thực tế về thói quen mua sắm an toàn trên không gian số từ chính người tiêu dùng Việt.

Tham khảo đánh giá sản phẩm và ưu tiên sản phẩm chính hãng

Là người thường xuyên mua sắm trực tuyến, anh Đoàn Hồng Hạnh (49 tuổi, Hải Phòng) luôn dành thời gian kiểm tra kỹ thông tin trước khi "chốt đơn". Với anh, việc đọc bình luận và đánh giá từ những người mua trước là bước không thể thiếu, đặc biệt với các sản phẩm có nhiều phiên bản và tùy chọn khác nhau về công suất, hiệu năng sử dụng.

Anh Hạnh chia sẻ: "Mỗi tùy chọn về công suất, chức năng hay kích cỡ của các sản phẩm đều có sự khác biệt khá lớn khi sử dụng thực tế. Đọc kỹ đánh giá, nhất là những đánh giá đã được phân loại theo từng tùy chọn giúp tôi mua đúng loại sản phẩm mình cần và tiết kiệm thêm nhiều thời gian mỗi khi mua sắm trên sàn. Hiện tại tôi thấy Shopee đã cập nhật tính năng phân loại này, việc lọc đánh giá giờ đây rất đơn giản chỉ với vài thao tác."

Với anh Hạnh, tham khảo đánh giá sản phẩm từ người mua trước là việc cần làm trước mọi quyết định mua sắm trực tuyến.

Bên cạnh kiểm tra đánh giá về chất lượng sản phẩm, anh còn chú ý đến những nhận xét của người mua trước về dịch vụ và chính sách hậu mãi của nhà bán hàng. Lần gần đây nhất, anh quyết định mua bộ dụng cụ nhà bếp tại gian hàng có nhiều nhận xét tích cực về thời gian phản hồi, chăm sóc khách hàng. "Shop phản hồi rất nhanh khi tôi hỏi về chính sách bảo hành. Nhờ vậy mà tôi yên tâm đặt mua ngay, không phải lăn tăn thêm vài ngày." anh nói.

Tương tự, Yến Nhi (25 tuổi, Hà Nội) cũng ưu tiên những sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng khi mua sắm online. Trước đây, vì thấy giá ưu đãi, Nhi từng đặt mua máy xông tinh dầu từ một website bán hàng trên mạng. Khi kiểm tra sản phẩm và thấy bao bì có nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh mô tả, Nhi mới biết mình đã mua phải hàng không chính hãng.

Sau trải nghiệm đó, Nhi cẩn trọng hơn và ưu tiên mua hàng tại các gian hàng chính hãng như Shopee Mall. "Tôi thấy yên tâm hơn khi biết thương hiệu phải cung cấp đầy đủ chứng từ để được gắn nhãn Shopee Mall. Điều đó giúp tôi tự tin hơn khi chọn mua hàng hóa, đặc biệt sản phẩm có giá trị cao." Nhi chia sẻ.

Yến Nhi ưu tiên lựa chọn mua sắm tại các gian hàng chính hãng.

Gần đây, Nhi quyết định mua nồi hấp làm quà cho mẹ. Trước khi mua, cô đã tìm hiểu về các thương hiệu có gian hàng chính hãng, đồng thời xem kỹ đánh giá, chính sách đổi trả. "Lần này tôi nhận thấy bản thân đã lựa chọn đúng khi quyết định mua tại gian hàng chính hãng trên Shopee Mall. Sản phẩm được giao đúng như mô tả và còn được hỗ trợ đổi trả trong 15 ngày." Nhi nói.

Chủ động cập nhật cảnh báo lừa đảo và quay video để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Mua sắm trực tuyến nhiều năm, cô Ngọc Loan (65 tuổi, Đắk Lắk) đặc biệt ý thức về các rủi ro có thể xảy ra khi đặt hàng online. Cô chia sẻ bản thân từng nhận được một cuộc gọi giả danh shipper (người giao hàng) yêu cầu chuyển khoản trước khi giao hàng. Do trước đó đã đọc các cảnh báo về hình thức lừa đảo tương tự trên ứng dụng của sàn TMĐT, cô nhanh chóng nhận ra điểm bất thường và dứt khoát từ chối.

Từ lần ấy, cô Loan bắt đầu theo dõi mục "Cập nhật Shopee" trong phần "Thông báo" và duy trì thói quen này để nhận biết những phương thức lừa đảo, mạo danh đang bắt đầu phổ biến. "Tôi dành thời gian đọc kỹ các thông tin về những hình thức lừa đảo, từ việc giả danh shipper đến các vụ giả mạo Shopee. Mỗi cảnh báo là một bài học nhỏ. Khi mình biết trước những kịch bản có thể gặp phải, mình sẽ không bị bất ngờ và có cách xử lý phù hợp." cô chia sẻ.

Các cảnh báo lừa đảo được Shopee cập nhật trực quan trên ứng dụng, giúp người dùng kịp thời nhận biết và phòng tránh.

Ngoài ra, cô Loan cũng luôn quay video khi mở hàng, đặc biệt với các đơn hàng có giá trị cao - một thói quen được hình thành từ lời nhắc nhở thường xuyên của con gái. "Tôi không rành công nghệ nhưng quay video thì đơn giản lắm. Mất chưa tới một phút mà giúp mình an tâm hơn nhiều. Nếu đơn hàng phát sinh vấn đề không mong muốn, tôi sẽ có đầy đủ bằng chứng để yêu cầu nhà bán hàng và sàn hỗ trợ." cô nói.

Cô Ngọc Loan luôn quay lại khoảnh khắc mở hàng để bảo vệ mình khi mua sắm trực tuyến.



Người tiêu dùng Việt đang có nhiều thói quen và cách thức hữu ích để bảo vệ bản thân khi mua hàng trực tuyến. Những hành động nhỏ, đơn giản nhưng thiết thực, cùng các công cụ, chương trình hỗ trợ từ sàn TMĐT sẽ giúp trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thêm an tâm, trọn vẹn, nhất là trong cao điểm mùa ưu đãi dịp cuối năm.