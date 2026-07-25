Có lẽ ai lớn lên cũng từng nghe một câu "linh hồn tra tấn" quen thuộc: "Con xem thằng A con bà B kìa, sao nó làm được mà con không làm được?".

Những tình huống kiểu này xuất hiện ở khắp mọi mặt của cuộc sống.

Khi đi học: "Cùng một thầy cùng một lớp, sao bạn kia lúc nào cũng top 10 còn con thì lẹt đẹt hạng trung? Chắc chắn là do lười!".

Khi chọn ngành: "Người quen học kế toán ra trường lương chục triệu, sao con bảo ngành đó không hợp? Chắc là sợ khổ thôi!".

Khi đi làm: "Người ta học cắt tóc mà giờ đã mở tiệm làm chủ, con học đại học hẳn hoi mà lương vẫn thấp, chắc do không chịu phấn đấu!".

Khi có cuộc sống riêng: "Bạn bè cùng tuổi giờ con cái đã lớn, sao con vẫn còn độc thân? Ngày xưa bố mẹ nuôi mấy đứa con vẫn ổn, sao con lại không lo nổi?".

Hồi nhỏ, nghe những câu này chỉ thấy ấm ức mà không biết sai ở đâu, cứ tưởng đó là cách cha mẹ dựng chuẩn mực, nêu gương. Lớn lên mới nhận ra đây không phải là nêu gương mà là một dạng tâm lý mang tên "thiên kiến người sống sót" điển hình.

"Con nhà người ta" luôn là hình mẫu hoàn hảo được đem ra so sánh, trong khi vô số người bình thường khác lại bị lãng quên (Ảnh minh họa: AI)

Thiên kiến người sống sót là gì?

Về bản chất, đây là một lỗi logic, khi người ta chỉ nhìn vào số ít mẫu thành công đã qua sàng lọc, còn sót lại mà hoàn toàn bỏ qua vô số "mẫu im lặng" là những người bình thường, những người thất bại, rồi biến một sự kiện xác suất thấp thành quy luật phổ quát.

Áp vào các tình huống trên sẽ thấy rất rõ điều này. Cái mà cha mẹ đem ra so sánh luôn là những trường hợp thành công hiếm hoi, một trong triệu, còn phần lớn người bình thường, người thất bại trong ngành đó, vì không nổi tiếng, không có tiếng nói, không nằm trong vòng quan hệ xã hội của cha mẹ, thì bị bỏ qua hoàn toàn.

Họ lấy sự thành công của một người để suy ra kết luận rằng việc này dễ ợt, con không làm được là do con kém cỏi, một lập luận vốn dĩ không đứng vững.

Không chỉ là thiên kiến người sống sót

Kiểu nói này gây tổn thương còn vì nó cộng dồn thêm 3 lỗi tâm lý khác, khiến sự vô lý nghe có vẻ rất có lý.

Trước hết là lỗi quy kết cơ bản. Người khác thành công là vì họ chăm chỉ, chịu khó, giỏi giang, còn con không làm được là vì con lười, không cầu tiến, bất ổn. Những yếu tố khách quan như năng khiếu, nguồn lực gia đình, may mắn, môi trường ngành nghề... bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi phép so sánh.

Kế đến là thiên kiến sẵn có trong trí nhớ. Người ta đánh giá một việc có khả thi hay không chỉ dựa vào những gì tự mắt thấy tai nghe, chứ không tin số liệu thống kê. Trường hợp thành công của người quen, hàng xóm để lại ấn tượng sâu, thế là mặc định cả ngành nghề đó đều như vậy, còn những người bình thường vô danh thì coi như không tồn tại.

Cuối cùng là việc lạm dụng so sánh hướng lên, khi cha mẹ luôn đem con ra so với người giỏi nhất, luôn chỉ nhìn lên trên. Nghe có vẻ là lấy chuẩn cao để đạt chuẩn vừa, nhưng thực chất là dùng tiêu chuẩn cực đoan để phủ nhận toàn bộ giá trị của con. Nói thẳng ra, đây không phải là giáo dục, mà là một kiểu áp chế không theo luật lệ nào cả.

Những lời so sánh tưởng như vô hại lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng và cảm giác được yêu thương của trẻ (Ảnh minh họa: AI)

Tổn thương hình thành như thế nào?

Nhiều cha mẹ nghĩ chỉ là nói vài câu thôi mà, nhưng kiểu so sánh mang tính thiên kiến người sống sót này, nếu kéo dài, sẽ gây tổn thương thấm dần từng lớp, thậm chí ảnh hưởng đến cả nền tảng tâm lý suốt đời của con.

Bước 1: Đánh tráo "trần thành công hiếm hoi" thành "chuẩn mực tối thiểu ai cũng phải đạt"

Đây là sự đánh tráo khái niệm cốt lõi nhất. Thành công của người sống sót vốn dĩ là đỉnh cao của ngành, là sự kiện xác suất thấp, nhưng trong lời cha mẹ, nó bị biến thành chuẩn mực tối thiểu mà người bình thường chỉ cần cố gắng là đạt được.

Ẩn ý từ việc có người đã làm được điều này dần biến thành việc con không làm được nghĩa là con có vấn đề. Nó xóa bỏ hoàn toàn mọi khác biệt khách quan giữa người với người, từ năng khiếu, sở thích, sự hỗ trợ từ gia đình cho đến cơ hội thời cuộc, tất cả đều không được tính đến. Ngay từ đầu, con đã bị đặt vào một nhiệm vụ mà xác suất hoàn thành rất thấp.

Bước 2: Nuôi dưỡng "lòng tự trọng có điều kiện", chỉ khi giỏi mới xứng đáng được yêu thương

Những đứa trẻ lâu ngày tiếp nhận kiểu so sánh này sẽ dần nội hóa một quy tắc khắc nghiệt, rằng giá trị của mình không phải bẩm sinh mà có, mà phải đánh đổi bằng việc đạt chuẩn, bằng việc hơn người khác. Chỉ khi đạt được tiêu chuẩn cha mẹ đặt ra, mình mới đáng được yêu thương, mới được xem là giỏi giang.

Tâm lý học gọi đây là "giá trị bản thân có điều kiện" (conditional self-worth). Mà vì mẫu so sánh vốn đã cực đoan, nên đứa trẻ sẽ mãi rơi vào cảm giác thất bại "chưa đạt chuẩn, chưa đủ tốt", lòng tự trọng liên tục đi xuống.

Bước 3: Sinh ra sự bất lực học được (learned helplessness), mất hết hy vọng vào cuộc sống

Đây là cảm giác nhiều người từng trải qua, khi dù mình có làm tốt đến đâu, cha mẹ vẫn luôn tìm ra được một ai đó giỏi hơn để so sánh, để dập tắt. Được hạng 10 thì bị hỏi sao không được hạng nhất, được hạng nhất thì bị bảo đừng kiêu vì thủ khoa tỉnh khác còn giỏi hơn nhiều, lương 5 triệu thì bị so với người lương chục triệu, lương chục triệu rồi thì lại bị so với người đã làm chủ.

Khi đứa trẻ nhận ra rằng, dù có cố gắng hay không, có tiến bộ hay không, kết cục vẫn luôn là bị phủ nhận, và mọi khoảng cách đều bị quy về "do bản thân kém cỏi", nó sẽ dần hình thành nhận thức "mình không kiểm soát được kết quả, có cố gắng cũng vô ích". Đây chính là hiện tượng tâm lý học gọi là bất lực học được.

Cảm giác bất lực này sẽ lan từ chuyện học tập, công việc ra toàn bộ cuộc sống, với suy nghĩ nếu đằng nào mình cũng không đạt được yêu cầu thì tương lai cũng sẽ chẳng khá hơn. Đây chính là đặc điểm cốt lõi của trầm cảm - cảm giác vô vọng.

Khi mọi cố gắng đều bị phủ nhận, trẻ dần hình thành tâm lý bất lực và mất niềm tin vào chính mình (Ảnh minh họa: AI)

Bước 4: Sự tự dằn vặt ăn sâu vào tiềm thức, trưởng thành rồi vẫn không thoát được

Điều đáng tiếc nhất là kiểu tư duy này không biến mất khi con lớn lên, rời khỏi vòng tay cha mẹ. Những đứa trẻ lâu ngày bị cuốn theo sự so sánh từ bên ngoài sẽ mất đi khả năng tự tham chiếu, không còn biết dùng việc mình có tiến bộ không, mình có thích việc này không để đánh giá bản thân, mà chỉ biết dùng việc mình có hơn người khác không để định nghĩa chính mình.

Dù đã trưởng thành, thoát khỏi cha mẹ, lối tư duy này vẫn còn nguyên, khiến người ta thấy đồng nghiệp thăng chức thì lo lắng vì thấy mình kém cỏi, thấy bạn bè mua được nhà thì tự ti vì thấy mình sống không bằng ai, thấy bạn cùng trang lứa lập gia đình có con thì thấy đời mình tụt hậu...

Cứ mãi tìm người giỏi hơn để so sánh, cứ mãi cảm thấy mình chưa đủ tốt, người ta liên tục rơi vào vòng xoáy tự phủ nhận bản thân, cả đời chạy theo nhịp độ của người khác.

Vì sao cha mẹ hay làm vậy?

Phân tích đến đây, nhiều người sẽ kết luận rằng cha mẹ cố tình áp chế con cái, nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều. Phần lớn cha mẹ nói những câu này không phải vì ác ý, cũng không phải cố tình bắt bẻ, mà là kết quả cộng dồn của kinh nghiệm thời đại, lo âu thế hệ, quán tính văn hóa và giới hạn nhận thức.

1. Kinh nghiệm thời đại

Thế hệ cha mẹ hiện nay phần lớn lớn lên trong thời kỳ mà con đường đời khá đồng nhất: học hành, thi cử, vào biên chế, học một nghề, rồi lập gia đình theo trình tự. Lúc đó, tỷ lệ "nỗ lực - thành quả" rất cao, còn năng khiếu, nguồn lực gia đình, may mắn, chu kỳ ngành nghề có trọng số thấp hơn nhiều so với bây giờ.

"Người ta làm được thì con cũng làm được" không phải là họ cố tình vô lý, đó là "lẽ thường" trong kinh nghiệm sống của họ. Họ từng tận mắt chứng kiến rất nhiều người bình thường đổi đời nhờ nỗ lực, và điều đó ở thời của họ là chuyện xác suất cao. Họ chưa từng trải qua một môi trường mà ngành nghề thay đổi nhanh, cạnh tranh khốc liệt, nỗ lực chưa chắc có kết quả như hiện nay, nên cũng khó mà hiểu được logic thời đại "lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực".

2. Nền tảng thiếu thốn

Thế hệ này phần lớn từng trải qua thời kỳ vật chất thiếu thốn, nguồn lực khan hiếm, nên nền tảng tâm lý sâu xa là nỗi sợ mất kiểm soát, sợ bị tụt lại, sợ rơi ra khỏi vùng an toàn.

"Tấm gương thành công" mà họ đem ra nói, về bản chất không phải để làm hình mẫu phát triển cho con, mà là một "mô hình an toàn cho cuộc đời". "Người quen của tôi đi con đường đó mà thành công" với họ, điều này đồng nghĩa với "Con đường này đã được kiểm chứng, không rủi ro". Họ không quan tâm xác suất, cũng không quan tâm con có phù hợp hay không, vì bản thân việc "có người đã thành công" chính là sự chắc chắn lớn nhất, chỉ cần đi theo là sẽ không sai lớn.

Việc liên tục lấy người thành công ra để áp lực lên con, ẩn ý không phải là "Con quá kém cỏi", mà là "Mẹ/bố sợ con chọn sai đường, sợ con sau này khổ". Họ dùng kết quả thành công của người khác để xoa dịu nỗi lo âu và cảm giác mất kiểm soát của chính mình trước tương lai của con.

Với thế hệ từng trải qua thời kỳ thiếu thốn, "con đường đã được kiểm chứng" mang lại cảm giác an toàn hơn bất kỳ điều gì khác (Ảnh minh họa: AI)

3. Quán tính văn hóa

Kiểu nói này không chỉ là một lỗi nhận thức, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của văn hóa gia đình truyền thống - nơi quan hệ cha mẹ - con cái thường mang tính thứ bậc, uy quyền của cha mẹ không được xây dựng bằng giao tiếp bình đẳng, mà bằng việc đánh giá, uốn nắn, đặt chuẩn mực. Việc "lấy người khác ra để áp lực con" về bản chất cũng là một dạng quyền lực ngôn từ, dùng "con không bằng người ta" để phủ nhận trước phán đoán và chính kiến của con, cuối cùng khiến con từ bỏ ý kiến riêng, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.

Đồng thời, cách thể hiện tình cảm truyền thống thường mang tính "quan tâm ngược" khi nhiều ông bố bà mẹ không quen nói thẳng "Bố mẹ lo cho con", "Bố mẹ thương con"... mà lại dùng "Con xem con thua kém người ta chỗ nào", "Sao con không biết lo cho bản thân"... để truyền tải sự bận tâm. Áp chế chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn cốt lõi bên trong vẫn là sự quan tâm, chỉ là vụng về, vì bản thân họ cũng chưa từng được dạy một cách thể hiện nào khác, ôn hòa hơn, bởi chính họ cũng lớn lên từ lối giáo dục này.

4. Giới hạn nhận thức

Cuối cùng mới là vấn đề nhận thức. Cách tư duy phổ biến của thế hệ cha mẹ này là tư duy kinh nghiệm cụ thể, đánh giá sự việc chỉ dựa vào những gì tự mắt thấy tai nghe, không có khái niệm về số liệu thống kê hay quy luật xác suất trừu tượng.

"Người quen tôi học kế toán lương chục triệu" là bằng chứng sống động, có sức thuyết phục hơn nhiều so với con số lạnh lùng "Mức lương trung bình ngành kế toán chỉ vài triệu". Họ cũng khó mà đồng cảm với những "khác biệt cá nhân vô hình", năng khiếu học tập, độ phù hợp nghề nghiệp, sức chịu đựng tâm lý, khả năng giao tiếp xã hội 0 những yếu tố trừu tượng này, trong nhận thức của họ, đều có thể bù đắp bằng "nỗ lực", "chăm chỉ". Không phải họ cố tình phớt lờ sự khác biệt, mà vì trong kinh nghiệm trưởng thành của họ, những yếu tố này thực sự chưa từng nổi bật đến vậy.

Lời kết

Phân tích tất cả những điều này, không phải để lên án cha mẹ, càng không phải để lật lại chuyện cũ, mà là để mỗi người nhìn nhận rõ hơn rằng bạn không cần phải tự trách bản thân vì không đạt được thành công như người khác. Cảm giác ngột ngạt, tự ti, vô vọng mà bạn từng trải qua, không phải vì bạn thực sự kém cỏi, mà là hệ quả bình thường của việc bị áp đặt bởi những tiêu chuẩn phi lý trong thời gian dài.

Cuộc đời không phải một đường đua chung với một vạch đích duy nhất, càng không có cái gọi là chuẩn mực mà ai cũng bắt buộc phải đạt. Chấp nhận mình là một người bình thường, không cần sống theo mẫu hình của những người sống sót khác, chính là bước đầu tiên để chữa lành cho chính mình.