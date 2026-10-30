Người sói, Jean Grey cùng cả dàn sao Marvel tưởng niệm "Giáo sư X" vừa qua đời ở tuổi 86

Nam tài tử Patrick Stewart qua đời hôm 28/10 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Ông qua đời sau thời gian mắc bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy, hưởng thọ 86 tuổi. Patrick Stewart được đông đảo khán giả quốc tế biết đến qua hai vai diễn nổi bật: Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men và thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong series khoa học viễn tưởng Star Trek: The Next Generation.

Sau khi tin buồn được công bố, hàng loạt diễn viên đồng nghiệp đã lên tiếng tưởng niệm "Giáo sư X". Người sói Hugh Jackman đăng ảnh bên tài tử quá cố và viết: “Chúng tôi đã mất một trong những người vĩ đại của sân khấu và màn ảnh ngày hôm nay. Tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy. Tôi sẽ nhớ ông, Patrick Stewart, cùng tất cả những ngày chúng ta trải qua cùng nhau". Hugh Jackman và Patrick Stewart cùng tham gia loạt phim X-Men từ năm 2000, gần đây nhất là phim Logan năm 2017.

Ảnh: Page Six

Người sói Hugh Jackman đăng ảnh bên tài tử quá cố cùng lời tiễn biệt. Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên Famke Janssen, người đóng vai Jean Grey trong loạt phim X-Men, đã gọi nam diễn viên quá cố là “huyền thoại”: “Patrick là một huyền thoại. Một trong những người vĩ đại nhất. Tôi đã có niềm vui và vinh dự được làm việc với ông ấy trong nhiều thập kỷ. Đầu tiên là vai Kamala đối địch với vai Captain Picard trong Startrek: The Next Generation, và sau đó là Jean Grey cùng Giáo sư X trong các bộ phim X-Men. Ông đã ra đi nhưng sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên Famke Janssen diễn xuất cùng Patrick Stewart trong 2 loạt phim huyền thoại X-Men và Star Trek. Ảnh: Page Six

Giám đốc điều hành Marvel Studios - Kevin Feige cũng chia sẻ một kỷ niệm ngọt ngào với tài tử quá cố: "Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sir Patrick Stewart trên trường quay của X-Men phần 1. Sau nhiều năm biết ông ấy là Thuyền trưởng Picard, tôi đã rất kinh ngạc, ông ấy hóa ra rực rỡ, quyến rũ, ấm áp, hào phóng hơn thế, với một sức mạnh thầm lặng và trọng lực. Khi rời xa ống kính, Patrick Stewart thậm chí còn đáng chú ý hơn, với khiếu hài hước sắc sảo tuyệt vời. Đó là một đặc ân thực sự khi được biết ông ấy và làm việc với ông ấy. Di sản của Patrick Stewart không chỉ tồn tại trong nhiều thập kỷ làm việc phi thường, mà còn trong nhiều, nhiều người mà ông dìu dắt. Ông ấy sẽ luôn được nhớ đến".

Kevin Feige nhấn mạnh rằng đại gia đình Marvel đang rất đau buồn trước sự ra đi của tài tử quá cố. Ông đồng thời khen ngợi Patrick Stewart đã thổi hồn vào nhân vật Giáo sư X bằng sự duyên dáng, thông minh phi thường, biến nhân vật trở nên kinh điển với rất nhiều thế hệ khán giả.

Bầu không khí đau buồn đang bao trùm trong đại gia đình Marvel. Ảnh: Page Six

Một số bạn diễn của Patrick Stewart trong các dự án khác cũng tri ân ông. Ngôi sao Star Trek William Shatner đã gọi tài tử quá cố là "một người bạn, một đồng nghiệp và một diễn viên tuyệt vời" trong lời tiễn đưa.

Trước khi qua đời 3 tháng, "Giáo sư X" đã xuất hiện trong 1 cuộc phỏng vấn và nói về việc nghỉ hưu. Ông thừa nhận càng lớn tuổi, càng có ít vai diễn hơn nhưng không vì thế mà ông bỏ cuộc: “Tôi vẫn tiếp tục nhận được những lời đề nghị thú vị và tôi thích được thử thách bởi công việc mới. Tôi không thể tưởng tượng được bao giờ chính thức ‘nghỉ hưu’. Tôi sẽ luôn luôn và mãi mãi là một diễn viên”.

Ảnh: Page Six

Dù sức khỏe suy giảm nhưng tài tử quá cố chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six