Chuyên gia y học chức năng dinh dưỡng, bác sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Liu Boren đã chia sẻ trường hợp một bệnh nhân nữ sức khỏe tốt, không uống rượu và không bị viêm gan B hoặc C. Tuy nhiên, cô đi khám bệnh vì chứng khó tiêu và rất ngạc nhiên khi phát hiện mình bị ung thư gan, thậm chí đó "một khối ung thư gan rất lớn có di căn phổi".

Tìm hiểu bệnh sử, người ta phát hiện bệnh nhân thích ăn bơ đậu phộng và đã ăn bánh mì nướng bơ đậu phộng vào mỗi bữa sáng trong suốt 20 năm qua. Bác sĩ Liu suy đoán rằng bệnh ung thư gan của bệnh nhân có thể là do tiêu thụ bơ đậu phộng nhiễm aflatoxin trong thời gian dài.

Thành phần chính của bơ đậu phộng là đậu phộng (hạt lạc), được gọi là "hạt trường thọ" và chứa axit béo không bão hòa có lợi cho cơ thể con người và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, bác sĩ Liu chỉ ra rằng đậu phộng, ngô và các thực phẩm khác là những thực phẩm dễ bị ô nhiễm aflatoxin sau khi chúng bị nấm mốc; aflatoxin là "chất gây ung thư loại 1" được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định và có liên quan đến ung thư gan, ung thư thận và ung thư dạ dày.

Thực tế, aflatoxin thường có trong các thực phẩm bị mốc, đặc biệt là thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao như đậu phộng (hạt lạc), ngô. Khi tinh bột ở môi trường nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt, tinh bột dễ dàng sinh ra Aspergillus aflatoxin.

Nhiều người cho rằng chỉ cần rửa sạch phần mốc ở vỏ lạc hay cắt bỏ phần ngô bị mốc hay phơi khô lại là có thể ăn bình thường nhưng aflatoxin sinh ra dưới dạng chất hóa học, do vậy mà nó sẽ không bị mất đi khi xử lý bình thường ở nhiệt độ nóng hay nhiệt độ sôi 1000 độ C. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, muốn loại bỏ một phần độc tố Aflatoxin thì phải cần đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi (nhiệt độ rang, sấy từ 1500 độ C đến hơn 2000 độ C).

Nếu sử dụng vừng, đậu phộng bị mốc, hỏng làm nguyên liệu cho món bơ đậu phộng thì có thể dễ dàng khiến bạn bị ngộ độc aflatoxin. Tuy nhiên thì một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quy trình chế biến đậu phộng có thể giúp giảm nồng độ aflatoxin tới 89%.

Vậy nên điều quan trọng là phải mua bơ đậu phộng được sản xuất ở những cơ sở uy tín, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, cũng không nên dùng bơ đậu phộng khi có kết cấu khô cứng, mùi chua và màu sắc bị thay đổi so với lúc mới mua - đây là dấu hiệu cho thấy bơ đậu phộng đã bị hỏng.

Ngoài đậu phộng, ngô mốc, còn một số những thực phẩm sau cũng có chứa chất gây aflatoxin bạn nên tránh xa trong cuộc sống hàng ngày.

- Hạt bị đắng: Vị đắng của các loại hạt, chẳng hạn như hạt hướng dương, là do aflatoxin sinh ra khi các hạt này bị mốc. Do vậy, nếu ăn phải hạt có vị đắng, hãy ngay lập tức nhổ ra và súc miệng thật sạch với nước.

- Mộc nhĩ ngâm lâu: Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo có chứa rất nhiều protein và celluose tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu bảo quản không đúng cách trong thời gian dài có thể khiến mộc nhĩ bị mốc, tạo ra chất aflatoxin. Mộc nhĩ bị mốc có dấu hiệu đặc trưng là bề mặt có các đốm màu vàng, đen hoặc xanh xám; khi ngâm mộc nhĩ cũng không nở to, nước ngâm sủi bọt, có màu đục, dính và có mùi lạ.

- Gạo, trái cây mốc: Gạo là một loại lương thực giàu tinh bột và dễ bị nhiễm nấm mốc trong quá trình thu hoạch và bảo quản không đúng cách, từ đó sinh ra độc tố aflatoxin. Nếu không loại bỏ những hạt gạo hư hỏng, mốc meo khi nấu sẽ dễ dẫn đến việc vô tình đưa chất độc này vào dạ dày. Nhiều gia đình nghĩ loại gạo đó ăn được bình thường sau khi nấu chín. Nhưng thực tế chất aflatoxin khó bị loại bỏ ở nhiệt độ sôi thông thường.

Nguồn và ảnh: HK01