Người phụ nữ bị sét đánh giữa đường: Có một vết thương ở đầu đã được phẫu thuật

Vào trưa ngày 25/9, người phụ nữ điều khiển xe máy khi đi qua khu vực vòng xuyến hải quan tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An thì bị một tia sét đánh trúng. Người phụ nữ mặc áo mưa màu xanh điều khiển xe máy loạng choạng rồi ngã xuống gần vỉa hè. Sự việc khiến nhiều người dân tham gia giao thông hoảng sợ. Nạn nhân là bà H.T.H (SN 1979, trú tại phường Trường Vinh).

Khoảnh khắc sét đánh trúng người phụ nữ đã được nhiều camera hành trình ghi lại. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của số đông, đặc biệt là thông tin về tình trạng sức khoẻ của nạn nhân.

Được biết, sau đó người dân lập tức hỗ trợ nạn nhân sau tai nạn. Đồng thời, gọi xe cấp cứu đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảnh khắc sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã có những trao đổi cụ thể về tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ trên Dân Việt. Theo đó, sau khi cấp cứu, bệnh nhân được chuyển điều trị tại khoa Hồi sức ngoại.

Sáng nay (26/9), bệnh nhân được chuyển sang khoa Bỏng tiếp tục điều trị. Bệnh nhân có một vết thương ở đầu đã được phẫu thuật. Đồng thời, bệnh nhân có một số vết bỏng ở cánh tay và vùng cổ hiện đang được điều trị và theo dõi. Nạn nhân đã tỉnh táo và các chỉ số bình thường.

Theo chia sẻ của vị bác sĩ này trên Dân Việt, vì bệnh nhân bị thương do sét đánh nên đang tiếp tục theo dõi về nhịp tim, não và các tổn thương có thể xảy ra. Còn đối với vết bỏng điện thì chưa thể khẳng định được.