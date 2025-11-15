Người phụ nữ bị hàng xóm sát hại, cướp vàng ở TP.HCM: Chính nghi phạm còn tham gia tìm kiếm nạn nhân

Sự việc bà L.H.Q. (63 tuổi, sống ở ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) bị phát hiện tử vong trong vườn nhà, xảy ra sáng ngày 14/11 đã khiến dư luận bàng hoàng. Nghi phạm trong vụ án đã được xác định là S. (60 tuổi), hàng xóm của nạn nhân.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, qua điều tra ban đầu, vào hơn 9 giờ sáng ngày 14/11, ông S. sang nhà bà Q. Nhằm cướp vàng của nạn nhân, ông S. đã dùng cây gỗ đánh vào đầu bà Q. Người phụ nữ giằng co thì bị nghi phạm chụp lấy con dao, đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Hung thủ sau đó đã lấy lắc tay và đôi bông tai của bà Q. rồi dùng tấm bạt quấn thi thể nạn nhân lại, kéo ra sau hè. Đến chiều cùng ngày, khi người thân của bà Q. đi làm về, không thấy bà đâu nên đã đi tìm ở các khu vực xung quanh nhà. Lúc này, nghị phạm S. cũng tham gia đi tìm cùng.

Sau khi gây án và đem số vàng cướp được của người hàng xóm đi bán, nghi phạm trở về, tỏ ra như không có chuyện gì và còn tham gia việc tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Đến tối, thi thể bà Q. được phát hiện, người nhà đã trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, công an xác định ông S. là nghi phạm và bắt giữ người này.

Tại cơ quan công an, gã đàn ông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông S. khai, sau khi sát hại hàng xóm, lấy vàng, gã đã mượn xe máy của hàng xóm, đi đến một tiệm vàng cách nhà khoảng 10km để bán vàng.

Bán vàng xong, ông S. quay về nhà và tỏ ra "như không có chuyện gì". Khi thấy người thân của bà Q. đi tìm, để "đánh lạc hướng" người nhà nạn nhân, nghi phạm cũng giả vờ phụ tìm.

Camera ghi lại gì?

Trước đó, chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, chị L.N.H (35 tuổi, nhân viên văn phòng, con gái ruột của bà Q.) cho hay, sáng 14/11, chị gọi điện về nhà, nói với 2 con (bé trai 14 tuổi và bé gái 11 tuổi) nhờ bà ngoại (là bà Q.) trả tiền cho người giao hàng. Lúc này, 2 đứa trẻ trả lời không biết bà ngoại đi đâu.

Ngày xảy ra sự việc, con gái nạn nhân lo lắng, về nhà sớm hơn bình thường thì phát hiện mẹ đã tử vong sau nhà. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Cảm thấy lo lắng nên chị H. về nhà sớm hơn thường lệ thì phát hiện mẹ đã tử vong ở vườn, trên người bị mất một số món trang sức bằng vàng. Qua trích xuất camera, chị H. thấy mẹ mình đi ra sau vườn từ lúc 9 giờ sáng, ngay sau đó, ông S. cũng đi theo ra khu vực này. Hình ảnh tiếp theo không nhìn thấy được do bị khuất tầm nhìn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết để điều tra nguyên nhân.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận vô cùng bất bình, phẫn nộ trước hành vi dã man của nghi phạm, mong kẻ thủ ác sớm bị pháp luật trừng trị. Mọi người cùng bày tỏ thương xót và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân xấu số.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.