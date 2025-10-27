Tình huống trong đoạn clip dưới đây xảy ra trên tuyến đường thuộc thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đoạn gần sông Linh vào sáng nay (27/10). Thời điểm này, một người phụ nữ bán vé số điều khiến xe máy chạy qua tuyến đường trên thì bất ngờ bị nước cuốn trôi cả người và phương tiện.

Lúc này, lực lượng công an và người dân địa phương đã kịp thời gian hiện, đưa người phụ nữ lên bờ an toàn. Xe máy cũng được vớt lên sau đó, tuy nhiên toàn bộ xấp vé số chị mang theo đã bị ướt. Nhiều người dân xung quanh đã chung tay giúp chị phơi khô vé số.

Đoạn clip dài 27 giây đã ghi lại một phần diễn biến và liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn.

Đêm 26/10 và rạng sáng 27/10, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là thanh long, bị thiệt hại nặng nề. Cơn mưa cũng khiến mực nước các sông, suối dâng cao, các hồ chứa Cà Giây, Sông Lũy… phải điều tiết, xả lũ.

Tại xã Hàm Thạnh, nhiều khu vực đang bị ngập do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực như thôn Dân Cường gần sông Linh. Khu vực này thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ nên Công an xã Hàm Thạnh thường chủ động phân công lực lượng túc trực để cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trong khu vực, chủ động thông báo, cảnh báo kịp đến người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.