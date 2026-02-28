Vào rạng sáng ngày 26/2, một phụ nữ 24 tuổi đến từ Tân Cương đã sinh 5 đứa con cùng lúc tại Vũ Hán, Trung Quốc. Dữ liệu y tế cho thấy xác suất thụ thai tự nhiên năm đứa con cùng lúc trên toàn cầu chỉ là 1 trên 60 triệu.

Năm em bé đã chào đời an toàn. (Ảnh: Jimu News)

Theo một báo cáo của Jimu News, người phụ nữ này, đối mặt với nguy cơ cực kỳ cao do mang đa thai, đã vượt hàng ngàn dặm từ Tân Cương đến Bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Vào tối ngày 25/2, cô có dấu hiệu vỡ ối sớm và được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Trong ca phẫu thuật, đội ngũ y tế đã đỡ đẻ cho năm 5 bé liên tiếp, theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn của cả mẹ và bé trong suốt quá trình.

Năm em bé, một trai và bốn gái, có cân nặng trung bình khoảng 1 kg. Các chỉ số sinh tồn của các bé tương đối ổn định và tất cả đều đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Người mẹ đã được chuyển đến phòng bệnh thông thường.

Đa thai là tình trạng khi một phụ nữ mang từ hai thai nhi trở lên trong cùng một thai kỳ. Phụ nữ mang thai được khuyên nên thực hiện chẩn đoán trước sinh và theo dõi thai kỳ kịp thời để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.