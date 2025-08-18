Theo phong thủy, mỗi người sinh ra đều gắn liền với một mệnh ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Với nhiều người, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ, mà còn nhằm mục đích góp phần cân bằng năng lượng, đem đến may mắn, tài lộc và sự bình an.

Người mệnh Kim hợp trồng cây cảnh gì?

Người mệnh Kim đại diện cho kim loại, sự cứng cáp và sức mạnh, thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và kiên định. Họ thường toát ra vẻ uy nghiêm, có ý chí mạnh mẽ, tư duy sắc bén, biết lập kế hoạch và có năng lực lãnh đạo. Điểm yếu của mệnh này là đôi khi quá bảo thủ, khô khan, ít mềm dẻo trong ứng xử.

Việc chọn cây cảnh hợp mệnh Kim được cho là sẽ càng giúp họ phát huy ưu điểm, đồng thời hạn chế những điểm yếu trong tính cách. Vậy, người mệnh Kim hợp trồng cây cảnh gì để vừa đẹp nhà vừa tốt cho phong thủy?

Theo quy luật ngũ hành:

- Thổ sinh Kim, vì vậy cây cảnh mang màu sắc thuộc hành Thổ như vàng, nâu rất hợp với người mệnh Kim.

- Kim hợp Kim: Cây có màu trắng, ánh kim cũng tương sinh với bản mệnh.

- Hỏa khắc Kim: Cây có màu đỏ, hồng, tím (thuộc hành Hỏa) không phù hợp với người mệnh Kim, dễ đem đến sự xung khắc.

Dựa trên nguyên tắc này, khi chọn cây cảnh cho người mệnh Kim , nên ưu tiên các loại có màu vàng, nâu, trắng hoặc xanh nhạt để đem lại sự hòa hợp và an lành. Những cây cảnh hợp với người mệnh Kim:

Cây kim tiền - cây cảnh hợp với người mệnh Kim. (Ảnh: Elle)

Cây kim tiền

Tên gọi đã nói lên ý nghĩa: Kim tiền tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng. Lá xanh bóng mượt, mọc đều, gốc cây mập mạp như kho vàng tích trữ. Người mệnh Kim trồng cây kim tiền trong nhà hoặc văn phòng được coi là “hút lộc, giữ của”, thuận lợi trong sự nghiệp, kinh doanh và đầu tư.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây nổi tiếng trong phong thủy, có lá mọc thẳng vươn cao, viền vàng nổi bật trên nền xanh. Đây là cây tượng trưng cho sức mạnh, sự quyết đoán – rất phù hợp với tính cách người mệnh Kim. Ngoài ra, viền vàng của lưỡi hổ thuộc hành Thổ, tương sinh cho Kim, có ý nghĩa thu hút tài lộc, hóa giải tà khí, và bảo vệ gia đình.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân có lá xanh đốm trắng, còn gọi là “cây tình yêu” vì thường được tặng trong các dịp kỷ niệm. Với người mệnh Kim, màu trắng của lá rất hợp bản mệnh, được cho là giúp tăng sự hài hòa, cân bằng, mang lại may mắn trong tình duyên và công việc.

Cây ngọc ngân. (Ảnh: Freepik)

Cây bạch mã hoàng tử

Đây là loại cây để bàn đẹp, dáng lá xanh thẫm, gân trắng nổi bật, thân vươn thẳng, tràn đầy khí chất sang trọng.

Trong phong thủy, bạch mã hoàng tử mang ý nghĩa thuận lợi, may mắn, giúp chủ nhân thăng tiến nhanh trên con đường công danh. Người mệnh Kim trồng cây này trong phòng làm việc được cho là sẽ dễ gặp quý nhân phù trợ.

Cây sen đá nâu

Sen đá tượng trưng cho sự bền chặt và tình yêu vĩnh cửu. Với sắc nâu trầm ấm, sen đá nâu mang hành Thổ – tương sinh Kim. Loài cây nhỏ nhắn này thường được người mệnh Kim đặt trên bàn làm việc để chiêu tài, đồng thời nhắc nhở bản thân luôn kiên trì, bền bỉ trong cuộc sống.

Cây cau tiểu trâm

Cây cau tiểu trâm.

Cau tiểu trâm dáng nhỏ gọn, xanh tươi quanh năm, tượng trưng cho sự may mắn và bình an. Người mệnh Kim đặt chậu cau tiểu trâm trong phòng làm việc sẽ dễ dàng đạt được thành công, củng cố mối quan hệ xã hội, hạn chế thị phi.

Cây lan Ý

Lan Ý nổi bật với lá xanh bóng mượt và hoa trắng thanh khiết, vừa hợp phong thủy, vừa hợp mệnh Kim. Cây mang ý nghĩa hòa bình, tĩnh lặng, giúp người mệnh Kim cân bằng cảm xúc, giảm bớt sự nóng nảy và khô khan trong tính cách.

Vì Hỏa khắc Kim nên người mệnh Kim không nên chọn những cây có màu đỏ, hồng, tím như cây hồng môn, vạn lộc, trạng nguyên… Chúng có thể gây xung khắc, khiến năng lượng của gia chủ bị suy giảm, công việc gặp trắc trở.

Vị trí đặt cây cảnh cho người mệnh Kim

Trong phòng khách: Nên chọn cây dáng cao như lưỡi hổ, kim tiền để hút vượng khí, tạo cảm giác sang trọng.

Trong phòng làm việc: Các loại cây để bàn nhỏ gọn như bạch mã hoàng tử, sen đá nâu hay lan ý giúp tăng sự tập trung và hút tài lộc.

Cửa ra vào hoặc ban công: Đặt cây kim tiền, lưỡi hổ để chiêu tài, hóa giải sát khí từ bên ngoài.

Ngoài vai trò phong thủy, các loại cây hợp mệnh Kim còn có công dụng thanh lọc không khí, giảm bức xạ điện tử từ máy tính, làm dịu mắt và giảm căng thẳng. Không gian sống có cây xanh cũng trở nên trong lành và dễ chịu hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất cho gia chủ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.