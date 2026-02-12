Người mẹ trẻ dùng sách Toán để dỗ con ngủ: Thu hút hơn 400.000 lượt thích nhưng không hoàn toàn ủng hộ

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, ngày càng nhiều người quay video ngắn, đặc biệt là những bậc cha mẹ trẻ mới lên chức. Trên các nền tảng video, họ thoải mái “khoe con”, những khoảnh khắc vốn ít ai chú ý đến ngoài đời lại có thể thu hút hàng chục nghìn lượt xem, lượt thích.

Thế nhưng, chính dòng chảy ấy cũng khiến không ít phụ huynh quên mất mục đích ban đầu. Thay vì ghi lại cuộc sống một cách tự nhiên, họ bắt đầu tìm cách gây chú ý. Những phương pháp nuôi dạy tưởng như “độc lạ”, “sáng tạo” thực chất lại vô tình phơi bày sự thiếu hiểu biết và bà mẹ trên mạng xã hội Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.

Dùng sách Toán để ru con ngủ, tưởng hay hóa dở

Với nhiều bà mẹ trẻ, thử thách lớn đầu tiên sau khi sinh con chính là dỗ con ngủ. Đặc biệt với những em bé khó tính, việc ru con ngủ có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nhìn con nhà người ta chỉ cần vỗ nhẹ là ngủ, còn con mình phải bế bồng, dỗ dành mãi mới yên, không ít bà mẹ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Mới đây, một bà mẹ trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng mình đã tìm ra “bí quyết vàng”. Cô nhớ lại thời đi học, hễ nghe thầy cô giảng bài môn Toán là buồn ngủ, thậm chí ngủ còn ngon hơn trên giường. Nghĩ vậy, cô nảy ra ý tưởng lấy sách giáo khoa Toán ra đọc cho con nghe.

Ban đầu chỉ thử cho vui, nhưng không ngờ lại “có tác dụng” khi đứa trẻ vừa khóc, nghe vài phút đã dần im lặng rồi chìm vào giấc ngủ. Tự tin rằng mình phát hiện ra cách dỗ con ngủ “đỉnh cao”, người mẹ đăng video lên mạng với cảm xúc tự hào.

(Ảnh: Sohu)

Video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 400.000 lượt thích. Nhưng liệu những lượt thích ấy có thực sự là sự ủng hộ dành cho phương pháp nuôi dạy này?

Thực tế, phần lớn cư dân mạng bấm thích vì hai lý do, một là thấy video hài hước; hai là liên tưởng đến thời học sinh của mình khi cứ nghe đến Toán là buồn ngủ. Không ít người đùa rằng “hóa ra tác dụng gây buồn ngủ của Toán không phân biệt độ tuổi”.

(Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, khi tiếng cười qua đi, nhiều ý kiến bắt đầu đặt vấn đề rằng nếu ngay từ nhỏ, trẻ đã hình thành phản xạ “nghe Toán là ngủ”, vậy sau này đi học thì sao? Liệu khi thầy cô giảng bài, trẻ có vô thức rơi vào trạng thái buồn ngủ?

Giáo dục khôn ngoan không đánh đổi tương lai vì lợi ích trước mắt

Đây không phải là lo xa, vô căn cứ. Một thói quen khi đã hình thành có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng hơn chúng ta nghĩ. Giống như nhiều người lớn hiện nay phải bật podcast hay nghe truyện mới ngủ được, khi thói quen đã gắn chặt với giấc ngủ, việc thay đổi trở nên rất khó khăn.

Việc vô tình gắn kiến thức học tập với trạng thái buồn ngủ có thể làm suy giảm hứng thú và động lực tư duy của trẻ trong tương lai. Giai đoạn ấu thơ là thời điểm hình thành những mô thức hành vi sâu sắc. Những liên kết tưởng chừng vô hại có thể ảnh hưởng lâu dài đến thái độ học tập sau này.

Điều khiến nhiều người lo ngại hơn cả không chỉ là cách làm thiếu cân nhắc, mà còn là tâm lý coi con như một “công cụ để câu tương tác”. Khi việc nuôi dạy bị pha trộn với mục tiêu câu view, trẻ dễ trở thành phương tiện phục vụ sự chú ý của người lớn.

Nền giáo dục gia đình thực sự sáng suốt phải nhìn xa hơn nhu cầu trước mắt. Không chỉ đáp ứng sự tiện lợi tạm thời, mà còn cần cân nhắc những tác động tiềm ẩn đến quá trình học tập và phát triển tâm lý lâu dài của trẻ.

Nuôi dạy con không phải là cuộc thử nghiệm để tìm nội dung gây chú ý. Mỗi lựa chọn của cha mẹ hôm nay đều có thể để lại dấu ấn cho ngày mai. Nhiều lợi ích tức thời đôi khi rất hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả có thể chính là tương lai của con trẻ.