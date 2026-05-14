Người mẹ này nghĩ gì khi làm vậy ở cổng trường của con?

Mỗi khi nhắc đến chuyện dạy con, nhiều phụ huynh thường nghĩ đến điểm số, thành tích hay cách cư xử với người lớn. Nhưng thực tế, trẻ nhỏ lại học rất nhiều từ những điều tưởng như vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày từ cách cha mẹ xếp hàng, trả lại đồ thừa, giữ lời hứa hay đối xử với người bán hàng... Có những hành động người lớn cho là "khôn", "tiện", "không ai biết đâu", nhưng trong mắt trẻ con, đó lại vô tình trở thành một bài học về cách sống.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh phụ huynh đứng trước cổng trường ở Trung Quốc đã khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội, chỉ vì một chiếc tag quần áo chưa cắt.

Theo đó, một cư dân mạng khi đi đón con tan học đã phát hiện phía sau lưng một người phụ nữ có thứ gì đó treo lủng lẳng. Nhìn kỹ mới thấy đó là chiếc tag quần áo còn nguyên dây treo chưa cắt. Người đăng video thẳng thắn mỉa mai: "Các shop nên tới mà xem, cái tag to thế này cũng không ngăn nổi những người thiếu ý thức".

Người mẹ vô tư đi đón con với bộ quần áo còn nguyên tag sau lưng (Ảnh chụp màn hình)

Trong video, người phụ nữ mặc một bộ đồ mới, chiếc tag lớn phía sau cứ đung đưa theo từng cử động. Tuy nhiên, cô vẫn đứng trò chuyện, cười nói với các phụ huynh khác như không hề có chuyện gì xảy ra. Xung quanh là học sinh, phụ huynh, giáo viên và bảo vệ đi lại liên tục, vậy mà chiếc tag ấy vẫn "ngang nhiên" xuất hiện giữa đám đông.

Ban đầu, nhiều người nghĩ có thể đây chỉ là một sự sơ suất. Không ít người từng vội ra ngoài mà quên tháo tag quần áo mới, chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng điều khiến dân mạng đặt dấu hỏi là bối cảnh xảy ra sự việc. Đây không phải ở nhà hay nơi không quen biết, mà là cổng trường vào giờ tan học - nơi tập trung rất đông người quen mặt nhau. Chỉ cần cúi xuống nhìn một chút, hoặc ai đó nhắc một câu, việc tháo chiếc tag ấy gần như chỉ mất vài giây.

Vì thế, nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc tag kia không đơn thuần là "quên cắt", mà giống như cố tình giữ lại để phục vụ việc trả hàng sau này. Theo suy đoán của họ, người phụ nữ có thể đang tận dụng chính sách "7 ngày hoàn trả không cần lý do" của các nền tảng thương mại điện tử, tức là chỉ cần quần áo còn tag, mặc vài lần, đi vài nơi rồi trả lại cho shop để hoàn tiền.

Nhiều người cho rằng hành động của người mẹ là không nên (Ảnh chụp màn hình)

Từ một câu chuyện nhỏ, nhiều người bắt đầu bàn luận về thực trạng lợi dụng mua sắm online hiện nay. Không ít khách hàng mua đồ về nhưng không tháo tag, mặc cẩn thận vài hôm rồi gửi trả. Với người bán, những món đồ có dấu hiệu đã qua sử dụng thường rất khó bán lại như mới, nhưng nhiều cửa hàng vì ngại tranh cãi nên đành chấp nhận chịu thiệt.

Điều khiến câu chuyện gây tranh cãi hơn cả là sự việc diễn ra ngay trước cổng trường - nơi có rất nhiều trẻ con đang đứng cạnh cha mẹ mình. Bởi trẻ nhỏ đôi khi không học từ những bài giảng dài dòng, mà học bằng cách quan sát cách người lớn sống mỗi ngày. Nếu một đứa trẻ lớn lên cùng suy nghĩ "lách luật một chút cũng không sao", "miễn có lợi cho mình là được" thì đó có thể mới là điều đáng lo hơn cả một chiếc tag quần áo chưa cắt.

Nhiều chuyên gia giáo dục từng cho rằng, điều ảnh hưởng đến trẻ sâu nhất không phải những lời dạy đạo lý, mà là cách cha mẹ hành xử trong các tình huống rất đời thường. Một đứa trẻ nhìn thấy người lớn tôn trọng quy tắc, sống trung thực và biết nghĩ cho người khác sẽ dần hình thành ý thức tương tự. Ngược lại, nếu trẻ quen với việc "tranh thủ", "lách luật", coi lợi ích cá nhân là trên hết, những thói quen ấy cũng có thể âm thầm theo các em suốt quá trình trưởng thành.