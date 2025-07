Theo Đài truyền hình Phúc Kiến, đầu tháng 7, đoạn clip do một người đi bộ quay, ghi lại hình ảnh một người lao công và con trai cô gần địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã lan truyền trên mạng trong đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới hơn 35 độ C.

"Đây là người mẹ và con trai. Một tay cô ấy cầm cây chổi duy trì cuộc sống, tay kia dẫn theo con trai", người qua đường chú thích trong clip.

Người mẹ dẫn con trai thiểu năng trí tuệ đi nhặt rác giữa trời nắng nóng. (Ảnh: Baidu)

Danh tính người mẹ chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một người quen họ Vương cho biết người phụ nữ khoảng 50 tuổi, còn con trai cô khoảng 30 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ.

"Cô ấy phải đưa con trai đi làm vì không đủ tiền thuê người chăm sóc. Sợi dây này giúp giữ an toàn cho con, tránh trường hợp con chạy ra đường hoặc va chạm với người đi bộ", Vương giải thích với giới truyền thông.

Khi hai mẹ con nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, cuộc sống của họ bị đảo lộn. Rất nhiều người đổ xô đến quay phim hai mẹ con, nhiều người còn hỏi về số tiền quyên góp mà cô nhận được.

“Nhiều người đã tìm đến cô ấy để hỏi thăm về số tiền quyên góp mà cô ấy nhận được. Điều này khiến cô ấy cân nhắc việc đổi việc”, Vương nói thêm.

Hai mẹ con nhặt rác gần một điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Baidu)

Người mẹ phải đưa con trai đi làm vì không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc, và sợi dây giúp giữ an toàn cho con trai. (Ảnh: Baidu)

Theo đại diện của Nhóm vệ sinh môi trường huyện Liên Hồ, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, người mẹ đã làm lao công ở đó được 2 năm. “Cô ấy chỉ là một nhân viên tuyến đầu bình thường. Cô ấy chưa bao giờ kêu gọi quyên góp công khai vì bệnh tâm thần của con trai mình”, người đại diện nhóm vệ sinh (giấu tên) cho biết.

Công ty trợ cấp cho người dọn dẹp hàng ngày 25 nhân dân tệ (91 nghìn đồng) và tặng gạo và dầu ăn cho những gia đình khó khăn trong các lễ hội truyền thống quan trọng.

"Cô ấy hiện đang nộp đơn xin chuyển sang vị trí khác vì sự quấy rối từ những người dùng mạng xã hội", người đại diện nhóm vệ sinh cho biết.

Vụ việc gây ra tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng không chỉ bày tỏ sự xúc động với hoàn cảnh của hai mẹ con mà còn bức xúc vì nhiều người quấy rối hai mẹ con: "Dây rốn bị đứt lúc mới sinh đã được mẹ nối lại một lần nữa"; "Không làm phiền họ là sự giúp đỡ tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp"...

(Nguồn: SCMP)