Theo The Paper ngày 20/4, cơ quan cảnh sát xác định trong tháng 3/2026, Lý Vũ Đồng đã đăng tải số điện thoại của Tiết Chi Khiêm trên mạng xã hội và công khai số chứng minh nhân dân của nam ca sĩ trong buổi livestream tại khách sạn ở Bắc Kinh.

Hành vi này bị coi là xâm phạm thông tin cá nhân và đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Hiện người mẫu đã bị cảnh sát quận Triều Dương áp dụng biện pháp tạm giữ theo quy định pháp luật, thời hạn từ ngày 10/4-20/4.

Lý Vũ Đồng (phải) bị tạm giam 10 ngày vì hành vi tiết lộ số điện thoại và số chứng minh nhân dân của ca sĩ Tiết Chi Khiêm (phải).

Đại diện công ty quản lý cho biết, việc lộ thông tin khiến nam ca sĩ và gia đình trở thành mục tiêu "tấn công". Nhiều dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin của con cái nghệ sĩ chưa thành niên bị phát tán trên mạng. Điện thoại của Tiết Chi Khiêm liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi quấy rối, tài khoản mạng xã hội bị làm phiền, khiến cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Diễn biến vụ việc bắt đầu từ tối 2/3, khi Lý Vũ Đồng - bạn gái cũ của Tiết Chi Khiêm - đăng loạt bài viết trên Weibo, tố cáo nam ca sĩ lừa tình, tống tiền cô. Chỉ trong một ngày, cô đăng hơn 20 bài, tuyên bố sẽ công khai toàn bộ sự việc và yêu cầu Tiết Chi Khiêm hoàn trả một số tài sản.

Phản hồi trước các cáo buộc, công ty quản lý của Tiết Chi Khiêm khẳng định những nội dung do Lý Vũ Đồng đăng tải là sai sự thật, cho rằng đây là hành vi bịa đặt, gây tổn hại danh dự và kích động tranh cãi trên mạng.

Ngày 5/3, nền tảng Weibo xác nhận tài khoản của Lý Vũ Đồng đã vi phạm quy định khi phát tán thông tin cá nhân người khác và có dấu hiệu kích động bạo lực mạng và áp dụng biện pháp cấm đăng bài tạm thời.

Tiết Chi Khiêm trước đó cũng nhiều lần khởi kiện Lý Vũ Đồng vì tội xâm phạm danh dự, nhưng sau đó lại rút đơn, khiến vụ việc rơi vào tình trạng tranh cãi chưa có hồi kết.

Lý Vũ Đồng sinh năm 1988, tên thật là Lý Lộ Y, là người mẫu hạng C. Cô từng tham gia show tìm kiếm tài năng Happy Camp Girl của đài Hồ Nam và lọt vào top 50 khu vực Thẩm Dương. Sau đó cô chú tâm vào sự nghiệp người mẫu, song không có mấy thành tích nổi bật.

Tiết Chi Khiêm sinh năm 1983, có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Một số ca khúc nổi tiếng của anh phải kể đến Diễn viên, Kẻ xấu xí, Tuyết chân thật... Về đời tư, anh kết hôn năm 2012 với bạn gái Cao Lỗi Hâm. Cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi sau 3 năm về bất đồng. Đến năm 2017, họ hâm nóng lại tình cảm và sinh con vào năm 2018.

