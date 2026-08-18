Người dùng thay đổi suy nghĩ về tủ lạnh AI, lựa chọn đáng tiền cho cuộc sống

Không chỉ lưu trữ nhiều hơn, mà quản lý thực phẩm thông minh hơn

Đa số gia đình trẻ bận rộn hiện nay chỉ đi chợ mỗi tuần một lần, số lượng thực phẩm trữ trong tủ thường rất lớn. Trong khi đó, các yếu tố như nhiệt độ môi trường, thói quen mở tủ… lại có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo quản thức ăn. Ngoài ra, việc để quên thực phẩm quá lâu trong tủ có thể dẫn đến tình trạng hư hỏng, gây lãng phí và mất vệ sinh, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi.

Để giải quyết bài toán này, nhiều gia đình như cặp đôi Thanh và Sang (Phường An Lạc, TP.HCM) đã chuyển sang sử dụng tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side để vừa có dung tích lưu trữ lớn, vừa giữ lạnh ổn định nhờ AI. Anh chị chia sẻ: " Con tủ lạnh này giữ lạnh tốt, mà lại còn có AI nữa nên đồ ăn tươi hơn mà đỡ hao điện nữa.

Gia đình Thanh và Sang vô cùng hài lòng với lựa chọn tủ lạnh Bespoke AI của mình

Công nghệ AI Precise Cooling trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side tự động điều chỉnh chế độ làm lạnh dựa trên thuật toán AI, nhận diện và dự đoán nhu cầu làm lạnh của tủ như khi có nhiều thực phẩm mới được cho vào, lưu trữ thực phẩm nóng hoặc điều kiện thời tiết nóng bức. Điều này bảo vệ thực phẩm tránh bị hư hỏng do nhiệt độ thay đổi đột ngột, giúp giữ độ tươi ngon lâu hơn và bảo toàn hương vị, dinh dưỡng của thực phẩm.

Kích thước lớn và AI tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp gia đình Thanh Sang bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

Với các gia đình lựa chọn tủ lạnh Bespoke AI 4 cửa với màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch như ViVi Diary (Phường Tân Mỹ, TP.HCM), công nghệ "mắt thần" AI Vision Inside còn có khả năng tự động nhận diện thực phẩm được bỏ vào hoặc lấy ra khỏi tủ, cập nhật liên tục số lượng và hạn sử dụng theo thời gian thực. Vivi thích thú nói: " Khi mà mình bỏ đồ ăn vào thì nó có thể quét, nhận diện và nhắc hạn sử dụng, từ đó gợi ý các công thức nấu ăn phù hợp với những món đồ đó luôn ".

Công nghệ mắt thần AI trên tủ lạnh Bespoke AI giúp Vivi luôn nắm được tình hình thực phẩm trong tủ, được gợi ý món ăn để việc nấu nướng tiện lợi hơn

Tiết kiệm chi phí lâu dài với AI trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI

Một trong những lý do quan trọng khiến tủ lạnh Samsung Bespoke AI trở thành khoản đầu tư đáng tiền chính là khả năng tiết kiệm điện hiệu quả. Gia đình Thanh và Sang cho biết: " Máy nén AI con này có quán tính lớn hơn những con máy khác, cho nên việc tiêu thụ điện nó ít hơn. Khi kích hoạt tính năng AI trên con này, thì nó sẽ thu thập mọi thông tin như hành động mỗi ngày của mình, nhiệt độ bên ngoài và lượng đồ ăn bên trong. Từ đó nó sẽ phân tích dữ liệu để tối ưu máy nén và giúp độ lạnh ổn định hơn ".

Khả năng tiết kiệm điện hiệu quả biến tủ lạnh Bespoke AI trở thành khoản đầu tư đáng tiền với gia đình Thanh và Sang

Máy nén AI Inverter trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI được cải tiến từ cấu trúc phần cứng, bán kính lớn hơn 4 lần so với máy nén Inverter thông thường nên tiêu thụ ít điện năng hơn, hoạt động bền và ổn định hơn. Ngoài ra, khi kích hoạt chế độ AI Energy qua ứng dụng SmartThings, AI theo dõi và tối ưu điện năng thêm đến 10% thông qua việc thu thập và phân tích các dữ liệu từ thói quen sử dụng của gia đình và môi trường xung quanh.

Tiện ích nhỏ cho "bước nhảy vọt" về trải nghiệm mỗi ngày

Tất bật với cuộc sống bận rộn, các gia đình trẻ luôn ưu tiên sự tiện lợi tối đa trong các công việc thường nhật, từ bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh đến chăm sóc quần áo với máy giặt . Tủ lạnh Bespoke AI mang đến những trải nghiệm hiện đại, hữu dụng, biến mỗi giây phút nấu nướng và chăm sóc gia đình trở nên vô cùng thoải mái. Gia đình Thanh và Sang bật mí: " Ngoài lấy nước ra thì tủ lạnh nhà mình còn có thể làm được đến hai loại đá luôn nha. Một loại là đá viên và một loại là đá mảnh nhỏ. Trước giờ em cũng đắn đo lắm, mà giờ nhìn lại mua tủ lạnh Samsung Bespoke AI này thì thấy lợi đủ đường, đúng là đáng mua thật nha ".

Ngăn lấy nước riêng và khả năng làm nhiều loại đá khác nhau mang đến sự tiện lợi lớn cho các gia đình

Gia đình Vivi Diary đánh giá cao tính năng Auto Open Door và màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch trên tủ lạnh Bespoke AI. " Chạm một cái là mở nha, không cần phải động tay động chân gì hết, y như cuộc sống trên phim vậy đó ", Vivi nói về trải nghiệm tương tác với tủ lạnh những lúc phải cầm nhiều thực phẩm cùng lúc. Màn hình 32 inch trên tủ không chỉ giúp quản lý thực phẩm hiệu quả mà còn cho phép các gia đình thưởng thức chương trình giải trí ngay trong bếp, khiến mỗi bữa ăn trở nên thú vị hơn.

Gia đình Vivi tận hưởng cuộc sống như trên phim với tủ lạnh Bespoke AI 4 cửa với màn hình AI Family Hub™+ 32 inch

Suốt nhiều năm liền, các tiêu chí như kích thước và khả năng giữ lạnh luôn được ưu tiên khi người dùng lựa chọn tủ lạnh. Tuy nhiên với các gia đình trẻ hoặc người bận rộn, điều họ cần ở một chiếc tủ lạnh không dừng ở đó. Bespoke AI xuất hiện để giải quyết các nhu cầu đặc thù như tiết kiệm thời gian, năng lượng, quản lý thực phẩm từ xa hiệu quả… trên tủ lạnh, biến thiết bị này trở thành một khoản đầu tư xứng đáng.

Nâng cấp gia dụng Samsung Bespoke AI đáng mua, vừa ý với ưu đãi giảm đến 30%. Đặc biệt, nhập mã CEFLASHSALE để được giảm thêm đến 12%, giảm thêm 5% khi mua từ sản phẩm thứ hai và giảm thêm 2% khi thanh toán trả trước. Xem chi tiết chương trình ưu đãi tại: https://www.samsung.com/vn/offer/megasale/home-appliances/