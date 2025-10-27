Người dùng Agribank, Techcombank, VPBank chú ý: Không nên chuyển tiền vào thời điểm này

Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, Techcombank và VPBank vừa phát đi thông báo về việc một số dịch vụ sẽ tạm thời gián đoạn trong những ngày cuối tháng 10/2025. Nguyên nhân chính là do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Khách hàng sử dụng dịch vụ của các ngân hàng này cần lưu ý các mốc thời gian cụ thể để tránh gián đoạn giao dịch.

Cả Agribank và VPBank đều thông báo kế hoạch gián đoạn dịch vụ theo lịch chuyển đổi của NAPAS từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC).

Thời gian gián đoạn (dự kiến):

- Từ 00h00 đến 01h00, Thứ Hai (ngày 27/10/2025).

- Từ 00h00 đến 01h00, Thứ Sáu (ngày 31/10/2025).

Các dịch vụ bị ảnh hưởng tại Agribank:

eBanking: Các giao dịch đi qua hệ thống thanh toán của Napas.

Agribank Plus: Giao dịch đi các ngân hàng (Citibank, Techcombank, Hàng Hải, Bản Việt, Á Châu, Xuất nhập khẩu, An Bình, Woori Việt Nam).

Các giao dịch chuyển tiền đến Agribank từ ngân hàng khác qua NAPAS.

Lưu ý: Các hệ thống thanh toán song phương của Agribank với Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MB vẫn hoạt động bình thường.

Các dịch vụ bị ảnh hưởng tại VPBank:

Chuyển tiền & thanh toán thực hiện qua ngân hàng số VPBank NEO (web, mobile).

Giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 (bao gồm Chuyển tiền qua VietQR).

Giao dịch thanh toán trực tuyến/giao dịch qua cổng thanh toán Napas.

Đối với khách hàng Techcombank, ngân hàng này có hai đợt gián đoạn dịch vụ riêng biệt: một đợt để kiểm thử hệ thống dự phòng của riêng ngân hàng và một đợt do ảnh hưởng chung từ NAPAS.

Tại hệ thống của Techcombank, giai đoạn 1 diễn ra từ 00h15 đến 06h00 ngày 25/10/2025, trong đó dịch vụ sẽ gián đoạn từ 00h15 đến 03h25.

Giai đoạn 2 diễn ra từ 01h35 đến 06h00 ngày 26/10/2025, với thời gian gián đoạn từ 01h35 đến 04h45. Trong thời gian này, một số dịch vụ có thể tạm thời không thực hiện được hoặc hoạt động không ổn định đến 06h00 sáng hai ngày nêu trên.

Các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm: Dịch vụ ngân hàng số Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking và Techcombank Business, F@st ebank; Chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng (qua số tài khoản và qua số thẻ, cả hai chiều chuyển đi và nhận về); Dịch vụ thẻ thanh toán Techcombank Debit, thẻ tín dụng Techcombank Credit, dịch vụ liên kết các thẻ Techcombank với ví điện tử (Riêng các giao dịch qua thẻ tín dụng Techcombank Credit trên ATM và POS thực hiện bình thường); Dịch vụ thanh toán qua quét mã QR, SoftPOS, SmartPOS, dịch vụ loa bán hàng Techcombank và dịch vụ liên kết QR với các phần mềm bán hàng; Dịch vụ tin nhắn OTP, biến động số dư của tài khoản/ thẻ và các tin nhắn dịch vụ khác.

Tại hệ thống của NAPAS, việc kiểm thử được thực hiện trong hai giai đoạn: từ 00h00 đến 03h00 ngày 27/10/2025 và từ 00h00 đến 03h00 ngày 31/10/2025.

Trong khoảng thời gian này, một số dịch vụ có thể tạm thời không thực hiện được, bao gồm chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng (qua số tài khoản và số thẻ, cả hai chiều đi và đến), chuyển tiền hoặc thanh toán qua mã VietQR (QR cá nhân và QR cửa hàng), thanh toán trực tuyến (Ecom NAPAS), giao dịch ATM/POS đối với thẻ liên kết Napas, và dịch vụ thanh toán phí dịch vụ cảng trên Techcombank Business.



