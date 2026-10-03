Người đẹp Phạm Hoàng Thu Uyên: "Tôi vẫn tự hào về lý do mình bắt đầu"

Trong bộ ảnh mới thực hiện trước giai đoạn tập trung cho Miss Earth 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên không chọn kể về các danh hiệu đã có. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay quay về một câu chuyện cũ, câu chuyện từng thay đổi cách cô hiểu hai chữ "hoa hậu".

Thu Uyên nhớ đến Camille Schrier, người đăng quang Hoa hậu bang Virginia năm 2019. Khi đó, Schrier đã có bằng cử nhân hóa sinh và sinh học hệ thống. Ở phần thi tài năng, cô không hát, không múa, cũng không chơi nhạc cụ như phần đông thí sinh, mà đứng trên sân khấu trong chiếc áo blouse phòng thí nghiệm và thực hiện một thí nghiệm hóa học. Vài tháng sau, chính Schrier giành vương miện Hoa hậu Mỹ 2020.

Hình ảnh một người đẹp mang lĩnh vực mình đam mê vào cuộc thi khiến Thu Uyên chú ý. "Không cần trở thành một hình mẫu khác, vẫn mang theo tri thức, cá tính và những điều mình tin tưởng", cô nói.

Theo người đẹp, câu chuyện ấy giúp cô nhận ra sân khấu sắc đẹp có thể là nơi một cô gái thể hiện con người thật của mình, thay vì chỉ cố gắng đáp ứng những kỳ vọng quen thuộc về một hoa hậu. Danh xưng vốn gắn với nhiều khuôn mẫu, trong mắt cô, dần trở thành một hành trình mà mỗi người có quyền lựa chọn cách để lại dấu ấn riêng.

Thu Uyên không phải gương mặt mới của làng sắc đẹp. Qua mỗi cuộc thi, người đẹp sinh năm 1998 quê Hải Phòng tích lũy thêm trải nghiệm về sân khấu, truyền thông và cách công chúng nhìn nhận một người đẹp. Đi cùng với đó là những kỳ vọng, cả những định kiến gắn với danh xưng hoa hậu mà cô buộc phải đối diện.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thu Uyên cho rằng những điều không như ý cũng là một phần của hành trình. "Tôi nghĩ mình vẫn có quyền tự hào về lý do mình bắt đầu, những gì mình đã cố gắng và điều mình muốn chứng minh", cô chia sẻ.

Với Thu Uyên, một hoa hậu vì thế không chỉ được định nghĩa bằng chiếc vương miện hay kết quả của một đêm chung kết. Điều quan trọng hơn là người đẹp hiểu mình muốn trở thành ai, và sẽ dùng sự chú ý của công chúng cho điều gì.

Đầu tháng 7, Thu Uyên được đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam công bố là đại diện tham dự Miss Earth 2026. Cô nhận vương miện từ đương kim Miss Earth Natálie Puškinová và dải băng từ Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.

Trước đó, Thu Uyên từng lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, vào Top 8 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 và giành Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Thời đi học, cô nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, từng nhận học bổng từ các trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021.