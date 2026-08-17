'Người đẹp cổ trang' từng là tiếp viên hàng không, U80 vẫn là biểu tượng sắc đẹp

Triệu Nhã Chi gây ấn tượng nhờ nhan sắc xuất chúng, nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980. Bà khiến khán giả mê mẩn nhờ vẻ đẹp sang trọng, quý phái và tinh khiết.

“Người đẹp cổ trang” của màn ảnh Hong Kong

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954, là diễn viên ca sĩ kiêm MC nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Ít ai biết trước khi nổi tiếng, Triệu Nhã Chi từng là tiếp viên hàng không. Sau vài năm gắn bó với công việc này, bà quyết định bỏ ngang để theo đuổi nghệ thuật.

Tài năng và nhan sắc của bà được phát hiện tại một cuộc thi sắc đẹp. Bà tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1973, nhận danh hiệu Á hậu 2 và được kênh truyền hình TVB mời về cộng tác.

Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Bến Thượng Hải (1980), Sở Lưu Hương (1979), Ỷ Thiên đồ long ký (1978), Người tình của Tần Thủy Hoàng, Lửa thiêu cung A Phòng, Tân Bạch nương tử truyền kỳ (1992).

Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Nhã Chi thời trẻ.

Triệu Nhã Chi thành công nhất khi vào vai Quan Thế Âm trong bộ phim cùng tên sản xuất năm 1985. Tác phẩm gây tiếng vang lớn sau khi lên sóng và đoạt giải vàng tại Liên hoan phim quốc tế New York (Mỹ) năm 1986. Nhân vật của bà gây ấn tượng với ngũ quan hài hoà, nụ cười hiền từ và thần thái đoan trang.

Với ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Thập niên 1990, khi nhiều cái tên Hoa đán lần lượt bị thay thế bởi lớp diễn viên trẻ, minh tinh họ Triệu vẫn là cái tên tuyến đầu trong lựa chọn của các nhà làm phim.

Thời hoàng kim, bà được mệnh danh là “người đẹp cổ trang” của đài TVB nhờ vẻ đẹp sang trọng, quý phái và tinh khiết. Năm 1999, Triệu Nhã Chi nhận giải thưởng “Nữ diễn viên có thành tích xuất sắc” của đài TVB.

U80 vẫn là biểu tượng nhan sắc

Xinh đẹp, tài năng, Triệu Nhã Chi từng là hình mẫu trong mộng của nhiều người đàn ông. Tuy nhiên, người đẹp một thời lại trải qua không ít truân chuyên trong tình cảm. Bà kết hôn lần đầu vào năm 1975 cùng bác sĩ Huỳnh Hán Vỹ, sau đó sinh hai con trai. Cặp đôi ly hôn vào năm 1982.

Bà gặp và yêu nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm. Cả hai gặp gỡ, phải lòng nhau và kết hôn chỉ trong vòng 3 năm. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên sinh thêm một cậu con trai, đồng thời dần rút lui khỏi làng giải trí.

Ở tuổi U80, Triệu Nhã Chi vẫn là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ hương cảng.

Những năm qua, bà vẫn tham dự sự kiện, chụp hình cho các tạp chí, livestream bán hàng mỗi ngày.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất là vẻ ngoài không tuổi. Ở tuổi U80, Triệu Nhã Chi vẫn giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng thanh thoát và phong thái quý phái. Mỗi lần xuất hiện, bà đều toát lên thần thái sang trọng, nhẹ nhàng. Theo nữ diễn viên, bà phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để duy trì dáng vóc nhỏ nhắn, trẻ trung so với tuổi.

Nữ diễn viên vẫn giữ được độ nổi tiếng sau nhiều năm làm nghề.

Người hâm mộ gọi bà là “nữ thần không tuổi”, còn truyền thông thì khẳng định Triệu Nhã Chi vừa có nhan sắc, vừa có danh tiếng, lại giữ được sức ảnh hưởng suốt nửa thế kỷ.