Đó không phải tai nạn bất ngờ, mà là kết quả của quá trình tích tụ rủi ro lâu dài, liên quan chặt chẽ đến bệnh nền tim mạch, thói quen sinh hoạt, căng thẳng tâm lý và cả việc dùng thuốc.

Với người khỏe mạnh, quan hệ tình dục là hoạt động sinh lý bình thường. Tuy nhiên, với một số nhóm, đặc biệt là nam giới trung niên, người có bệnh tim mạch, đây có thể trở thành “giọt nước tràn ly” khiến tim ngừng đập.

Dưới đây là 5 quy luật thường gặp phía sau những ca đột tử khi quan hệ.

Thứ nhất là bệnh tim mạch nền . Phần lớn bệnh nhân từng có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim. Quan hệ tình dục làm nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao, tim phải hoạt động mạnh hơn bình thường. Nếu chức năng tim vốn đã suy giảm, nguy cơ biến cố càng lớn. Một số thống kê cho thấy khoảng 70% trường hợp nam giới đột tử khi quan hệ có liên quan đến bệnh tim mạch, đa số xảy ra trong lúc đang hoạt động tình dục. Ngoài ra, mỡ máu cao, đường huyết cao cũng làm mạch máu kém đàn hồi, dễ vỡ hoặc co thắt đột ngột.

Thứ hai là yếu tố cảm xúc và tâm lý . Quan hệ tình dục làm tăng nhanh adrenaline, khiến tim đập nhanh và huyết áp tăng. Nếu trước đó người trong cuộc đang căng thẳng, lo âu hoặc kích động mạnh, sự cộng hưởng giữa áp lực tâm lý và gắng sức thể chất có thể khiến tim không chịu nổi. Có ghi nhận cho thấy khoảng 30% ca đột tử khi quan hệ xảy ra ở những người trong trạng thái tinh thần cực kỳ căng thẳng hoặc hưng phấn quá mức.

Thứ ba là tình trạng kiệt sức hoặc lao động quá độ . Những người thường xuyên làm việc cường độ cao, thiếu ngủ, vừa trải qua hoạt động thể lực nặng mà tiếp tục quan hệ trong thời gian ngắn sau đó sẽ khiến tim chịu tải kép. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng người lao động cường độ cao trên 50 giờ mỗi tuần có nguy cơ đột tử khi quan hệ cao hơn gần 1,5 lần so với người bình thường. Sau khi vận động mạnh, huyết áp và nhịp tim còn chưa ổn định, nguy cơ rối loạn nhịp hoặc thiếu máu cơ tim tăng lên đáng kể.

Thứ tư là việc sử dụng thuốc tăng cường sinh lý hoặc thực phẩm chức năng không kiểm soát . Một số thuốc hỗ trợ cương dương có thể làm thay đổi huyết áp và nhịp tim. Nếu dùng cùng thuốc điều trị tim mạch như nitroglycerin hoặc thuốc hạ huyết áp, nguy cơ tương tác gây tụt huyết áp đột ngột, ngừng tim là có thật. Có khảo sát cho thấy khoảng 20-25% ca đột tử khi quan hệ có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm tăng cường sinh lý. Đáng lo hơn là nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa hoạt chất kích thích tim mà người dùng không hề hay biết.

Thứ năm là đời sống tình dục quá thất thường hoặc hưng phấn quá mức . Những người lâu ngày không quan hệ, sau đó đột ngột hoạt động trở lại với cường độ cao, có thể khiến huyết áp và nhịp tim tăng vọt trong thời gian ngắn. Ở nam giới trên 50 tuổi, khi độ đàn hồi mạch máu đã giảm, sự thay đổi đột ngột này dễ gây biến cố. Các số liệu cho thấy đa số ca đột tử khi quan hệ xảy ra ở nam trung niên và cao tuổi, đặc biệt là nhóm thiếu đời sống tình dục đều đặn trong thời gian dài.

Ngoài các yếu tố trên, thời điểm cũng là một biến số đáng chú ý. Nhiều ca xảy ra vào rạng sáng hoặc đêm khuya, khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh, huyết áp dao động. Có thống kê ghi nhận khoảng 60% trường hợp xảy ra vào buổi sáng sớm, nhất là khi vừa thức dậy hoặc ngay sau vận động đã quan hệ.

Điểm chung của các trường hợp này là sự chồng chất nhiều yếu tố nguy cơ. Một yếu tố riêng lẻ có thể chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng khi bệnh nền, căng thẳng, kiệt sức và thuốc men cùng xuất hiện, ranh giới an toàn sẽ bị đẩy đến mức nguy hiểm.

Các chuyên gia cho rằng phòng ngừa không nằm ở việc né tránh quan hệ, mà ở quản lý sức khỏe chủ động. Khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết, duy trì vận động phù hợp, ngủ đủ giấc, sắp xếp đời sống tình dục điều độ và không tự ý dùng thuốc tăng cường sinh lý là những bước quan trọng để giảm nguy cơ.

