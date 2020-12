Người đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine phòng COVID-19

Nữ y tá Sandra Lindsay là người đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. (Hình: CNN).

Hình ảnh nữ y tá Sandra Lindsay, nữ y tá khoa chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế Jewish Long Island, được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của hãng Pfizer-BioNTech, được phát trực tiếp trên truyền hình. Nữ y tá chia sẻ: Cô không thấy mũi tiêm này khác biệt so với mũi tiêm vaccine khác và hy vọng sẽ góp phần trấn an mọi người rằng vaccine an toàn.



Chương trình tiêm chủng đã nhanh chóng diễn ra sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech vào ngày 11/12. Vaccine cho hiệu quả bảo vệ lên tới 95% trong thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng.

Tướng Gustave Perna, người phụ trách triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho biết: 145/636 điểm tại Mỹ nhận vaccine trong ngày 14/12. Các điểm còn lại sẽ tiếp tục nhận vaccine vào ngày 15 và 16 (theo giờ địa phương).

Trong ngày 14/12, phần lớn người được tiêm vaccine là nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao. Người sống trong viện dưỡng lão cũng sẽ được ưu tiên và có thể được tiêm vaccine vào tuần tới. Dự kiến việc tiêm vaccine đại trà cho người dân tại Mỹ sẽ diễn ra chậm nhất vào tháng 4/2021.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới với hơn 16,7 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 306.000 người tử vong.