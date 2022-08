Người dân trình báo thấy hổ xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đó, cuối tháng 3, Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận 7 con hổ Đông Dương từ VQG Phù Mát (Nghệ An) về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật.

Hổ Đông Dương đang được nuôi dưỡng ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Được biết, 7 con hổ này là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ. Sau khi bắt giữ, Công an Nghệ An đã bàn giao 7 con hổ cho VQG Pù Mát chăm sóc.

Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang lựa chọn một khu vực phù hợp tại Vườn để quy hoạch diện tích khoảng trên 5.000m2 khép kín, đủ điều kiện để đưa hổ về với môi trường bán tự nhiên, để các con hổ này có thể phát huy tập tính hoang dã.