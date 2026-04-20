Người dân TPHCM có thêm một nơi khám chữa bệnh uy tín, tận tâm giúp giảm tải cho tuyến trên
Trong bối cảnh các bệnh viện cửa ngõ và tuyến cuối tại TPHCM thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, sự góp mặt của những cơ sở y tế mới được đầu tư bài bản về cả chuyên môn lẫn dịch vụ đang trở thành "cánh tay nối dài", giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Khu vực ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình) từ lâu đã là điểm giao thương sầm uất với mật độ dân cư dày đặc. Tuy nhiên, áp lực lên hệ thống y tế tại đây rất lớn, khiến người dân thường phải di chuyển xa vào trung tâm hoặc chấp nhận chờ đợi nhiều giờ tại các bệnh viện tuyến cuối.
Sự kiện Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ giải tỏa phần nào áp lực này. Thay vì tập trung vào quy mô giường bệnh, cơ sở này chọn mô hình y học hiện đại, lấy tầm soát chủ động và chẩn đoán sớm làm nền tảng. Việc tối ưu hóa quy trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả giúp rút ngắn thời gian chờ đợi - một trong những "điểm nghẽn" khiến người dân e ngại khi đi thăm khám.
Tại Bệnh viện Việt Mỹ, việc đầu tư vào hệ thống chẩn đoán hình ảnh và nội soi được xem là "chìa khóa" để giữ chân người bệnh điều trị hiệu quả ngay tại cơ sở. Đáng chú ý, hệ thống nội soi tiêu hóa thế hệ mới (Olympus EVIS X1 CV1500) và máy chụp cắt lớp vi tính (CT Revolution Maxima) 128 lát cắt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đưa vào vận hành. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp bác sĩ nhận diện sớm các tổn thương tiền ung thư hay các bất thường nhỏ nhất mà còn giúp giảm đến 82% liều chiếu xạ cho người bệnh.
Việc chẩn đoán chính xác ngay từ đầu giúp hạn chế tình trạng chuyển tuyến không cần thiết, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời giúp các bệnh viện tuyến cuối tập trung nguồn lực cho những ca bệnh phức tạp.
Một rào cản lớn khác khiến người dân còn e dè với các bệnh viện tư nhân chính là chi phí. Giải quyết vấn đề này, Bệnh viện Việt Mỹ chọn cách tiếp cận minh bạch và tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế.
BSCKII Lâm Hoàng Cát Tiên - Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng và tư vấn rõ ràng ngay từ đầu. Cách làm này giúp người bệnh chủ động về tài chính, tránh tình trạng chỉ định cận lâm sàng không cần thiết, từ đó giúp dịch vụ y tế chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận hơn với đại đa số người lao động".
Bên cạnh các thế mạnh về tiêu hóa và chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện còn chú trọng vào các lĩnh vực đang có nhu cầu cao như tầm soát sức khỏe sinh sản cho cặp đôi trẻ, quản lý các bệnh lý mạn tính (đái tháo đường, tim mạch, tuyến giáp).
Sự xuất hiện của những cơ sở y tế tận tâm, chú trọng vào trải nghiệm khách hàng và sở hữu trang thiết bị hiện đại như Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ không chỉ mang lại thêm lựa chọn cho người dân khu vực Tân Bình, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng sống và giảm áp lực chung cho hệ thống y tế TP.HCM.