Người dân TPHCM có thêm một nơi khám chữa bệnh uy tín, tận tâm giúp giảm tải cho tuyến trên

Khu vực ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình) từ lâu đã là điểm giao thương sầm uất với mật độ dân cư dày đặc. Tuy nhiên, áp lực lên hệ thống y tế tại đây rất lớn, khiến người dân thường phải di chuyển xa vào trung tâm hoặc chấp nhận chờ đợi nhiều giờ tại các bệnh viện tuyến cuối.

Sự kiện Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ giải tỏa phần nào áp lực này. Thay vì tập trung vào quy mô giường bệnh, cơ sở này chọn mô hình y học hiện đại, lấy tầm soát chủ động và chẩn đoán sớm làm nền tảng. Việc tối ưu hóa quy trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả giúp rút ngắn thời gian chờ đợi - một trong những "điểm nghẽn" khiến người dân e ngại khi đi thăm khám.

Quy trình tiếp nhận và tư vấn dịch vụ minh bạch tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ giúp người bệnh chủ động chi phí khám chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Việt Mỹ, việc đầu tư vào hệ thống chẩn đoán hình ảnh và nội soi được xem là "chìa khóa" để giữ chân người bệnh điều trị hiệu quả ngay tại cơ sở. Đáng chú ý, hệ thống nội soi tiêu hóa thế hệ mới (Olympus EVIS X1 CV1500) và máy chụp cắt lớp vi tính (CT Revolution Maxima) 128 lát cắt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đưa vào vận hành. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp bác sĩ nhận diện sớm các tổn thương tiền ung thư hay các bất thường nhỏ nhất mà còn giúp giảm đến 82% liều chiếu xạ cho người bệnh.

Việc chẩn đoán chính xác ngay từ đầu giúp hạn chế tình trạng chuyển tuyến không cần thiết, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời giúp các bệnh viện tuyến cuối tập trung nguồn lực cho những ca bệnh phức tạp.

Không gian nội soi tiêu hóa hiện đại với hệ thống Olympus CV-1500 (EVIS X1) - Nhật Bản tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ.

Một rào cản lớn khác khiến người dân còn e dè với các bệnh viện tư nhân chính là chi phí. Giải quyết vấn đề này, Bệnh viện Việt Mỹ chọn cách tiếp cận minh bạch và tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế.

BSCKII Lâm Hoàng Cát Tiên - Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng và tư vấn rõ ràng ngay từ đầu. Cách làm này giúp người bệnh chủ động về tài chính, tránh tình trạng chỉ định cận lâm sàng không cần thiết, từ đó giúp dịch vụ y tế chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận hơn với đại đa số người lao động".

Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ trang bị Hệ thống máy CT Revolution Maxima (Hoa Kỳ) tích hợp AI tự động định vị, cho hình ảnh độ phân giải cao, thời gian chụp nhanh và giảm đáng kể liều chiếu xạ (có thể đến 82%) mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Bên cạnh các thế mạnh về tiêu hóa và chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện còn chú trọng vào các lĩnh vực đang có nhu cầu cao như tầm soát sức khỏe sinh sản cho cặp đôi trẻ, quản lý các bệnh lý mạn tính (đái tháo đường, tim mạch, tuyến giáp).

Sự xuất hiện của những cơ sở y tế tận tâm, chú trọng vào trải nghiệm khách hàng và sở hữu trang thiết bị hiện đại như Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ không chỉ mang lại thêm lựa chọn cho người dân khu vực Tân Bình, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng sống và giảm áp lực chung cho hệ thống y tế TP.HCM.