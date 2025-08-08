Người đàn ông tốt bụng đóng học phí giúp bé gái nghèo, cái kết 15 năm sau khiến nhiều người rơi nước mắt: Cổ tích là có thật!

Mười lăm năm trước, trong một kho hàng nóng hầm hập ở Tế Nam, Sơn Đông (Trung Quốc), cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một cô gái 17 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của cả hai. Họ không chung huyết thống, nhưng tình cảm lại sâu đậm như cha con ruột.

Tuổi thơ nghiệt ngã và cuộc gặp định mệnh

Cô gái Lý San sớm phải gánh chịu những biến cố liên tiếp: 12 tuổi mất cha vì ung thư gan, đang học lớp 11 thì mẹ bị liệt nửa người sau một lần ngã khi đi hái thuốc. Kỳ thi đại học thất bại buộc cô phải nghỉ học, sống bằng những bữa bánh ngô với dưa muối để dành tiền chữa bệnh cho mẹ.

Tháng 9/2010, trong kho hàng ở Tế Nam, Lý Dũng, một chủ cửa hàng 45 tuổi bắt gặp cô gái gầy gò đang gồng mình bê thùng hàng cao quá đầu, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, tay hằn vết đỏ vì cạnh thùng. Hỏi chuyện, ông biết cô phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi mẹ. Nhớ lại chính mình từng vì nghèo mà bỏ lỡ giấc mơ đại học, Lý Dũng quyết định: lo toàn bộ học phí cho cô, đồng thời nhận chăm sóc mẹ cô.

Ông Lý Dũng

Vòng tay mới và lời hứa được giữ trọn

Từ đó, mỗi tháng, vợ Lý Dũng đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho San. Ông ngày ngày mang cơm cho mẹ cô, thậm chí đón hai mẹ con về ở cùng. Khi thấy San lén ăn bánh ngô trong góc, ông đỏ mắt yêu cầu cô phải sang nhà ăn trưa. Biết cô bị cận, ông đưa đi cắt kính và vui mừng nói: "Nhà mình sắp có sinh viên đại học rồi".

Một năm sau, San đỗ đại học với 582 điểm. Lý Dũng mở tiệc, bắn pháo và đi đâu cũng khoe: "Đây là con gái tôi".

Biến cố và bóng tối

Suốt bốn năm đại học, San tự trang trải chi phí nhưng thường xuyên về "nhà" ăn cơm. Năm tốt nghiệp, cô trở về tìm Lý Dũng thì phát hiện cửa hàng đã cháy rụi vì chập điện, hàng hóa mất sạch, cả gia đình phải chuyển vào khu tập thể cũ. Người đàn ông từng mạnh mẽ giờ tóc bạc trắng, lưng còng, mắt đầy tia máu. Phá sản khiến ông không thể tiếp tục giúp đỡ các trẻ khác và chọn cách tự cô lập.

Lý San ngày nào giờ đã trưởng thành

Lời gọi "bố" và ngọn lửa hồi sinh

Trước sự tuyệt vọng ấy, San quỳ xuống khóc, gọi ông là bố và khẳng định sẽ gánh vác gia đình. Cô liên hệ bảy người từng được Lý Dũng giúp, góp tiền thuê lại căn nhà cũ, lập quỹ học bổng nối dài nghĩa cử. Trong chương trình "Cảm ơn vì đã đến", San nghẹn ngào nói: "Nếu không có bố, con đã bị cuộc đời nghiền nát".

Từ người được giúp thành người giúp

Mười năm sau, cửa hàng của Lý Dũng mở lại, Lý San trở thành giám đốc một tổ chức San nguyện. Bên cạnh kho hàng năm xưa cháy rụi, một ngôi trường dành cho trẻ em ở lại quê đã mọc lên, mang tên "Nhà Dũng - San". Hiện cô đang bảo trợ ba em nhỏ, mỗi lần gửi tiền đều kèm tấm thiệp với lời nhắn năm xưa của Lý Dũng: "Con cứ tiến về phía trước, phía sau luôn có một mái nhà".

Một quyết định trong khoảnh khắc có thể thay đổi cả cuộc đời một con người và đôi khi, cũng cứu rỗi cả người đã đưa tay giúp đỡ.