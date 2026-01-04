Người đàn ông suýt mất cả bàn chân vì nhiễm HPV

Câu chuyện của anh Lý, sống tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, được bác sĩ ví như một “lỗi nghiêm trọng của cơ thể”, là lời cảnh báo rất thật cho những ai có thói quen chủ quan với các tổn thương da nhỏ.

Khoảng hai năm trước, trên bàn chân của anh Lý xuất hiện vài nốt phồng nước nhỏ. Không đau, chỉ hơi ngứa, anh nghĩ đơn giản là bệnh ngoài da thông thường nên dùng tay gãi và chích vỡ cho “dễ chịu”. Ban đầu, cảm giác đúng là đỡ ngứa thật. Nhưng không ai ngờ, chính hành động tưởng như vô hại này lại mở đầu cho một cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm.

Vùng da bị trầy xước không lành lại như bình thường mà dần xuất hiện một khối u màu vàng trắng, bề mặt sần sùi, hình dạng giống hoa súp lơ. Khi đến bệnh viện địa phương kiểm tra, bác sĩ từng nghi ngờ anh có nguy cơ mắc sarcoma Kaposi, một dạng ung thư ác tính thường liên quan đến suy giảm miễn dịch. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, anh Lý không tiếp tục điều trị mà về nhà theo dõi.

Tuy nhiên, khối “hoa súp lơ” ở bàn chân không những không dừng lại mà còn lan rộng nhanh chóng, gần như chiếm trọn phần trước của lòng bàn chân. Điều khó hiểu là dù tổn thương rất nặng ở chân, anh lại không có các biểu hiện thường gặp của sarcoma Kaposi như tổn thương da toàn thân, miệng hay phổi.

Trong tâm trạng hoang mang, anh Lý tìm đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết khi nhập viện, phần trước bàn chân của bệnh nhân đã phủ kín các tổn thương dạng sùi, đồng thời quanh hậu môn cũng xuất hiện một số tổn thương tương tự.

Kết quả xét nghiệm và giải phẫu bệnh lý cho thấy, anh Lý không mắc ung thư mà bị nhiễm virus HPV, tên đầy đủ là Human Papillomavirus, tức virus gây u nhú ở người. Các tổn thương này được chẩn đoán là sùi mào gà, một bệnh lây truyền do HPV gây ra. Thông thường, sùi mào gà xuất hiện ở vùng hậu môn và cơ quan sinh dục ngoài, biểu hiện bằng các u nhú trên da và niêm mạc, có thể gây ngứa, đau, cảm giác vướng và có khả năng lây nhiễm cao.

Vậy vì sao một bệnh vốn hay gặp ở vùng kín lại “chạy” lên bàn chân? Theo bác sĩ, nguyên nhân nhiều khả năng đến từ thói quen gãi chân kéo dài của bệnh nhân. Tay có thể đã tiếp xúc với virus ở những vùng khác trên cơ thể, sau đó không được vệ sinh kỹ mà tiếp tục chạm vào bàn chân. Trong khi đó, anh Lý lại có tình trạng nấm chân kéo dài, da chân dễ trầy xước, cộng thêm sức đề kháng suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập và phát triển. Riêng bàn tay không bị nhiễm là vì được rửa thường xuyên hơn, khiến virus khó bám trụ lâu dài.

Sau phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ toàn bộ tổn thương sùi ở bàn chân trong khi vẫn bảo tồn được chức năng vận động. Tuy vậy, anh Lý vẫn cần tiếp tục điều trị kháng virus và theo dõi lâu dài để giảm nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ nhấn mạnh, sùi mào gà xuất hiện ở bàn chân là trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong lâm sàng. Tuy nhiên, với những người có miễn dịch kém, bất kỳ tổn thương da bất thường nào cũng không nên tự ý xử lý tại nhà. Khi da xuất hiện mụn nước, khối sùi, vết loét kéo dài hoặc thay đổi nhanh chóng, việc đến bệnh viện sớm để xác định nguyên nhân và điều trị đúng hướng là cách an toàn nhất, tránh biến một vấn đề nhỏ thành hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ